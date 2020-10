Korona mullisti Tarja Halosen arjen ja rikkoo vuosikymmenien mittaisen perinteen: ”Iltapukua ei todennäköisesti tarvitse kotona pitää”

Tarja Halonen osoittaa ymmärrystä hallitukselle koronatilanteen hoidossa.

Korona mullisti presidentti Tarja Halosenkin arjen monella tavoin. Ulkomaan työmatkat ovat jäissä, mutta perjantainakin Halonen osallistui luurit päässä useampiin kokouksiin toimistoltaan Hakaniemestä.

Halonen kuuluu itse 76-vuotiaana koronan riskiryhmäläisiin.

– On se muuttanut asioita, mutta arki kulkee. Olen tässä yrittänyt selvitä hengissä viime keväisestä ulkonaliikkumiskiellostakin, Halonen sanoo hirtehisesti.

Presidentti Tarja Halosen toimiston seinällä on muistoja uran varrelta.­

Suomessa on käyty kovaa keskustelua siitä, etteivät kansalaiset enää pysy eri tahoilta tulevissa koronaohjeissa kärryillä. Hallituksen johtajuutta on kyseenalaistettu kovaa.

– Ymmärtäisin ohjeidenantajia siinä, että osaatteko te sanoa, miten korona käyttäytyy. Toista aaltoa epäiltiin, mutta jos katsoo loppukesän keskustelua, aika yleinen oli näkemys, että nyt liioitellaan. Ei saa tehdä sitä mitä haluaa tai mistä haluaa ansaita. Sitten toinen aalto tuli. Maali on tässä liikkuva.

Halonen nostaa esille juristina oppimansa viisauden.

– Jos ohje on hyvin selkä, niin se on myös joustamaton. Silloin valitetaan siitä, ettei se ota huomioon erilaisia tilanteita. Terveen järjen käyttäminen on erittäin suositeltavaa.

Presidentti Sauli Niinistö (vas.) ja vaimo Jenni Haukio kättelivät presidentti Tarja Halosta ja aviomies Pentti Arajärveä linnan juhlissa itsenäisyyspäivänä 2019.­

Halonen on viettänyt itsenäisyyspäivää Linnan juhlissa vuosikymmeniä. Tänä vuonna myös juhlat ovat perinteisessä muodossa peruttu. Halonen ei vielä tiedä, miten viettää päivää puolisonsa Pentti Arajärven kanssa.

– Iltapukua ei ainakaan todennäköisesti tarvitse kotona pitää.