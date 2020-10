Vanhanen puolusti Ykkösaamussa hallituksen keväisiä maskilinjauksia: ”WHO antoi suosituksen, että pitää priorisoida”

Valtiovarainministeri pitää suomalaisten toimintaa koronaviruskriisin hoidossa vastuuntuntoisena.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen vieraili lauantaina Ylen Ykkösaamussa, jossa hän keskusteli muun muassa hallituksen koronastrategiasta ja yleisestä taloustilanteesta.

Vanhanen otti kantaa myös viime päivinä puheenaiheeksi nousseeseen maskikeskusteluun. Pääministeri Sanna Marin myönsi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että suomalaisille ei annettu keväällä maskisuositusta, koska maskeja ei olisi ollut riittävästi tarjolla kaikille.

Kesäkuun alussa valtioneuvoston jäseneksi nimitetyn Vanhasen mukaan päätöksen takana oli ajatus priorisoinnista.

– Koko kevään aikana maskien osalta käytiin keskustelua siitä, että maskeja ei tarpeeksi ollut. Tämä oli näkyvissä myös ulkoapäin. Paljon keskusteltiin siitä, miten niiden käyttöä pitää priorisoida, että hoitohenkilökunnalle riittävät varmasti. Tästä WHO antoi keväällä suosituksen, että pitää priorisoida. Se liittyi erityisesti saatavuuteen. Sitten oli aika vellovaa keskustelua suuntaan ja toiseen siitä, mikä niiden tosiasiallinen hyöty on.

– Ymmärtääkseni se, että keväällä ei päädytty maskisuositukseen on yhdistelmä tätä kaikkea, ja liittyy siihen isoon perusstrategiaan, joka keväällä hallituksella oli silloisen koronavaiheen hoitamiseen, joka perustui nopeisiin rajoituksiin ja jotka tuottivat tuloksia, hän jatkaa.

Syksylle hallitus on Vanhasen mukaan valinnut toisenlaisen strategian, jonka tavoitteena on, että taloutta ei jouduttaisi sulkemaan samaan tapaan kuin keväällä. Tässä strategiassa maskisuosituksella on tärkeä rooli.

Suomi on selvinnyt alkusyksystä muita paremmin

Vanhanen myönsi kysyttäessä nykyisen tilanteen, jossa valtiolta rahaa kyllä menee muttei samoissa määrin tule, olevan ahdistava.

– Varsinkin ahdistaa se, että ei oikein tiedä, tuleeko sitä rokotetta joka tepsii. Jääkö tämä tähän toiseen aaltoon, vai jatkuuko tämä jollain tapaa, jonka jälkeen nämä taloudelliset vaikeudet kasvaisivat aika jyrkässä käyrässä.

Tärkeintä on kuitenkin hoitaa koronakriisi mahdollisimman hyvin kerrannaisvaikutusten välttämiseksi.

– Toisaalta pitää osata ajatella, mikä tilanne tällä hetkellä on, ja onko sille vaihtoehtoa. Vastaus on ei, ei ole. Päästrategiana tällä hetkellä lyhyellä tähtäimellä on se, että pitää pystyä hoitamaan korona ja siihen liittyvät välittömät vaikutukset mahdollisimman hyvin, jotta niistä ei aiheudu pitkäaikaisempia vaikeuksia, jotka olisivat myös talouden kannalta kielteisiä.

Vanhanen pitää sekä kansalaisten että hallinnon toimia kriisin hoitamisessa varsin onnistuneina, mutta kehottaa ihmisiä varovaisuuteen.

– Syystä tai toisesta Suomi ja Norja ovat tällä hetkellä taas selvinneet tästä syksyn alusta helpoimmin. Meillä kyllä Suomessa sekä hallinto että kansalaiset itse selvästikin toimivat tavattoman vastuuntuntoisesti. Kehitys ei ole ollut tässä syksyn alkaessa niin paha kuin muualla Euroopassa, mutta siihen ei pidä tuudittautua. Tämä pitää ottaa vähintään yhtä vakavasti kuin keväällä.

Kolmen viikon ryhtiliike voisi toimia

Vanhasen mukaan yhteiskunnan sulkemista kevään tapaan tulee välttää, mutta tarpeen tullen yhteiskunnan velvoitteet kansalaisiaan kohtaan ajavat talouden yli.

– Viime kädessä yhteiskunta suojaa ihmisten terveyttä ja henkeä. Jos tulee sellainen tilanne, kaikki toimenpiteet, joilla ihmisten henkeä ja terveyttä suojellaan, pitää olla käytettävissä. Muut tekijät ovat alisteisia tälle, myös talous. Tämän välttämiseksi kesän aikana laadittiin uusi strategia, joka perustuu enemmän alueellisiin rajoituksiin ja suosituksiin.

– Koko toiminta tähtää siihen, että nyt kyettäisiin pitämään talous paremmin avoimena. Kyllä tässä pitää myös aika paljon luottaa siihen, että kansalaisilla viime kevään kokemuksen perusteella on hyvä reagointikyky myös ymmärtää se, että nyt on taas vakava paikka, Vanhanen jatkaa.

Vanhanen pitää hallituksen koronastrategiaa onnistuneena, mutta korostaa kansalaisten roolia taudin torjunnassa.

– Ei hallitus ilman kansalaisia pysty yksin ehkäisemään taudin leviämistä, kyllä tämä on yhteinen ponnistus. Nyt luotetaan siihen strategiaan, että ei panna täyttä stoppia, vaan meillä on kohdistettuja rajoituksia ja selkeitä suosituksia, jotka pohjaavat aluetilanteeseen.

Kansalaisten toimintamalliksi sopisi Vanhasen mukaan esimerkiksi Helsingin yliopiston immunologian professorin Seppo Meren ehdotus ”kolmen viikon kurinpalautuksesta”.

– Professori Meri oli suosittanut, että nyt pitäisi kansalaisten ottaa sellainen kolmen viikon ryhtiliike, jolla pantaisiin kerralla stoppi tälle. Eli kädet pestään, maskeja käytetään ja vältetään sellaisia tilanteita, joissa ihmiset ovat pitkään keskenään. Tällaisen kansalaisliikehdinnän toivottaisin tervetulleeksi. Se palvelisi hyvin myös sitä strategiaa, joka hallituksella on. Kyllä tämä on meistä kaikista itsestämme kiinni täysin.