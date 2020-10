Krista Kiuru epäluottamuslauseesta: ”Sellaista oppositiopolitiikkaa”

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kertoo IS:lle keskittyvänsä omaan työhönsä.

Kritiikki maskiasiassa on kohdistunut hallituksen ministereistä varsinkin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun (sd). Perjantaina kokoomuksen eduskuntaryhmä kertoi esittävänsä epäluottamusta Kiurulle.

Ilta-Sanomat haastatteli Kiurua lauantainaamuna Helsingin Narinkkatorilla, jossa hän osallistui Sdp:n kuntavaalitilaisuuteen. Kiuru kertoo, että epäluottamuslause ei juuri vaikuta häneen henkilökohtaisella tasolla.

– Politiikassa on erilaisia käänteitä. Itse keskityn omaan työhöni ja teen kaikkeni aamusta iltayöhön tämän kansakunnan isojen asioiden kuntoon laittamiseksi.

Kiuru kutsuu epäluottamuslausetta ”sellaiseksi oppositiopolitiikaksi”. Hän toteaa, että on tärkeää, että hallitus ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat nojanneet toimintansa epidemian hallinnan aikana aina asiantuntijatietoon ja epidemiologiseen tilanteeseen.

Krista Kiuru esiintyi lauantaina Sdp:n vaalitapahtumassa Helsingin keskustassa.­

– Tieto on lisääntynyt matkan varrella, mutta näistä on pidetty huolta eli on toimittu parhaan mahdollisen asiantuntijatiedon mukaan kaikissa olosuhteissa, Kiuru sanoo.

Kiuru puhuu myös sote-uudistuksesta ja hän kertoo ministeriön tehneen kaikkensa sen eteen, että suomalaiset kokisivat, että koronatilanteessakin voidaan pärjätä.

Kiuru toteaa, että keväällä nimenomaan haluttiin saada uutta tietoa siitä, pitäisikö maskeja käyttää. Sitä kautta valtioneuvostossa tehtiin päätös siitä, että tämä selvitys teetetään, hän sanoo.

– Sen selvityksen tuloksena, epidemiologisen tilanteen painuessa suvantovaiheeseen, eli kesällä kun tartuntoja ei enää ollut, siinä tilanteessa tämän toimen välttämättömyys ja oikea-aikaisuus oli keskustelussa valtioneuvostossa. Tehtiin linjaus hallituksen toimesta, että maskeja saa käyttää ja niitä olisi syytä käyttää tietyissä tilanteissa, silloin kun etäisyyksiä ei voida pitää.

Tuula Haatainen ja Krista Kiuru Sdp:n vaalitapahtumassa Helsingin keskustassa­

Kiurun mukaan sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) ja pääministeri Sanna Marin (sd) ovat aikaisemmin ottaneet esiin maskien saatavuuteen liittyvät ongelmat.

– Omalta osaltani sosiaali- ja terveysministeriössä työnkuvani on toisenlainen. Meillä on tehtävänä tämä epidemian kokonaishallinta ja siltä osin oli tuotava valtioneuvoston päätettäväksi se, millä tavalla toimitaan tässä maskiasiassa. Hallitus on tehnyt yhteiset linjaukset nojaamalla silloiseen epidemiatilanteeseen ja saatavilla olevaan asiantuntijatietoon. Silloin päätettiin, että epidemiatilanteen pahentuessa tilanne arvioidaan uudelleen ja niin tehtiinkin, Kiuru sanoo.