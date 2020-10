Setä Arkadia: Sanna Marin on Anneli Jäättenmäen tiellä – taas puhutaan niin totta kuin osataan

Pääministeri Sanna Marin (sd) kärähti torstaina eduskunnan kyselytunnilla toukokuisista pötypuheista maskisuosituksiin liittyen. Setä Arkadia alias Timo Haapala näkee yhtymäkohtia Marinin ja eromaan joutuneen Anneli Jäätteenmäen (kesk) touhujen välillä: taas pääministeri puhuu niin totta kuin osaa.

Anneli Jäätteenmäen (kesk) pääministerierosta on kulunut jo yli 17 vuotta, mutta jälleen on ajankohtaista muistella Jäätteenmäen Irak-gateen liittyvää lausahdusta, joka on sittemmin kirjattu liemeen joutuneiden pääministerien fraasisanakirjaan:

– Puhun niin totta kuin osaan.

Nyt pääministeri Sanna Marin (sd) on jäätteenmäkiläisessä tilanteessa. Kyse on kasvomaskeista, joiden ympärillä hallitus virkamiehineen on seilaillut koko korona-ajan kuin peräsimensä menettänyt purjelaiva aavalla koronamerellä myrskyn kourissa: välillä keula näyttää lounaaseen, välillä koilliseen, ja meno on sellaista, että hätäisimmille on tullut jo Tiina Jylhää ja Onni Sarmastetta ikävä.

Torstain kyselytunnilla Marin tuli tunnustaneeksi, että keväällä hallitus, hän itse ja sosiaali- ja terveysministeriön ministeri virkamiehineen puhuivat pötyä kasvomaskien suhteen. Maskisuositusta ei annettu, koska niitä ei ollut. Hupaisasti tilanne on muuttunut muutamassa kuukaudessa. Nyt maskeja suositellaan kun niitä on.

– Minkälainen hämmennys siitä olisi tullut, kun me olisimme laajasti suositelleet ja maskeja ei olisi ollut saatavilla. Tai kesällä, kun tautitilanne oli hallinnassa ja tapauksia ei ollut. Olisiko ihmisten pitänyt käyttää maskia? Marin kysyi torstain kyselytunnilla

Näin Marin totesi kasvomaskeista 6. toukokuuta eduskunnassa pöytäkirjan mukaan:

– Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmiset eivät saisi käyttää tämänkaltaisia suojaimia tai maskeja. Totta kai saavat, ei sitä valtio kiellä, mutta me emme sitä suosita, koska näiden kankaisten kasvomaskien hyödyistä ja haitoista ei ole kiistatonta tietoa.

Siis ”me” – eli nykyisellä pääministerikielellä ”minä”. Sanoiksi asiaa pukivat myös sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd). Totuus on tosin niin harvinainen luonnontuote, että näinä ekologisina aikoina hallituksenkin tulee käyttää sitä säästeliäästi. Joka tapauksessa hallitustason kyseenalaistamisen jälkeen yhä monet miettivät, uskaltaako maskia päähänsä laittaa.

Valistunut lukija saattaa asettaa itselleen myös kysymyksen, missä muussa asiassa äänestäjiä on höynäytetty, koska hallitus näköjään pitää äänestäjää tollona, lapsenkaltaisena holhokkina, jolle asioita ei voi suoraan kertoa.

Jäätteenmäki joutui jättämään aikoinaan paikkansa kärähdettyään valehtelusta eduskunnan edessä. Jäätteenmäen Irak-puheiden seurauksena tosin kukaan ei kuollut tai tullut sairaaksi, joskin kolmannen pääministerikautensa menettäneen ja puhemieheksi 2003 päätyneen Paavo Lipposen (sd) kohdalta se oli v-alkuiseen sanaan liittyen lähellä. Tosin Paavo Väyrynen (kesk?) kävi jo vuoden 1987 hallitusratkaisun päälle kysäisemässä lääkäriltä, voiko vitutukseen kuolla. Ei kaiketi voi, mutta lääketiede muuttuu, kuten hallituksen maskilinjauksistakin voi päätellä.

Nyt pääministeri on saanut kolhun. Ehkä sitä helpottaa, että lokakuun Trendissä Marin esiintyy komeissa kuvissa Kalevala-koruissa. Joku saattaa muistaa, mikä meteli viime vaalikaudella nousi, kun pääministeri Juha Sipilä (kesk) pani lämpimikseen päähänsä Terrafame-pipon. Setä A. jännittää, miten pontevasti EU-edustajaksi siirtynyt Ville Niinistö (vihr) tuomitsee nyt Marinin tuote-esittelyn…

Yhteiskuntavastuusta ja isänmaasta on kuluneella viikolla puhuttu sen sijaan vähemmän kuin edellisviikolla. Onneksi kuitenkin presidentti Tarja Halonen, joka heti virkansa päätteeksi haki käsilaukkuunsa Sdp:n jäsenkirjan, paikkaa tilannetta tuoreessa Suomen Kuvalehdessä. Halonen sanoo asettuvansa pääministerin tueksi, ”kun puheeksi tulevat elinkeino­elämän ja hallituksen välit”.

Halosen mukaan elinkeinoelämää pitää ”demokratian ja hyvinvointi­yhteiskunnan vuoksi vahtia”, mutta palkansaajajärjestöt saavat Haloselta synninpäästön, koska ay-liike on poliittisesti kirjavampi. Juupa juu. Kaksi kallista lakkoa, ja vaalirahaa Vapaiden valtakunnalle Kojamolla höystettynä oli ay-liikkeen panos viime vaalikaudella.

Mainittakoon, että Tarja Halonen toimi SAK:n lakimiehenä 1970–79, mutta joka vanhoja muistelee, sitä tikulla silmään.