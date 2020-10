Yle: Hallitus sopuun soten sisällöstä

Hallituksen sote-ryhmä on hyväksynyt sote-uudistuksen sisällön, kertoo Yle.

Hallituksen sote-neuvottelut päättyivät illalla puoli kahdeksan jälkeen sopuun. Näin kertoo Yle.

Ylen mukaan virkamiehet kirjoittavat sote-paketin puhtaaksi viikonlopun aikana, ja uudistuksen sisältöä esitellään hallituspuolueiden eduskuntaryhmille ensi viikon alussa.

Hallituksen neuvottelut sote-uudistuksesta jatkuivat perjantaina iltapäivällä sosiaali- ja terveysministeriössä, kertoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) poistuessaan yhden jälkeen eduskunnasta.

Neuvotteluja on käyty useista keskeisistä kysymyksistä, joista hallituspuolueissa on ollut suuriakin erimielisyyksiä. Yksi kritiikkiä nostattanut kohta on uudistuksen rahoitusmalli.

Isoissa kaupungeissa katsotaan, että esitetty malli on viemässä niiltä merkittävästi verokertymää ja siten kykyä vastata investointitarpeisiin.

Hallituspuolueista Rkp on ilmoittanut, ettei se voi hyväksyä esitetyn kaltaista rahoitusmallia, koska se johtaisi monilla alueilla leikkauksiin.