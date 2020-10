Pääministeri Sanna Marin: ”Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa”

Pääministeri Sanna Marin ilmoittaa Twitterissä, että Krista Kiurulla on hänen ja hallituksen luottamus.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoo Twitterissä, että perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulla (sd) on pääministerin ja hallituksen luottamus.

Marinin mukaan Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa.

– Ministeri Krista Kiurulla on minun ja hallituksen luottamus. Hallitus on nojannut epidemian torjunnassa terveysviranomaisten tuoreimpiin arvioihin. Näin on toimittu myös maskisuosituksen osalta. Kiuru on hoitanut tehtävänsä hyvin poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa, Marin twiittaa.

Pääministeri Marin reagoi twiitillään tuoreeltaan oppositiopuolue kokoomuksen perjantaiseen ilmoitukseen, jossa se kertoi esittävänsä epäluottamusta perhe- ja peruspalveluministeri Kiurulle. Syynä on Kiurun toiminta koronakriisin hoidossa.

Asiasta tiedottivat kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen ja kansanedustaja Mia Laiho perjantaina alkuillasta pitämässään tiedotustilaisuudessa.

– Viime päivien tarkentuneiden tietojen pohjalta olemme joutuneet tulemaan siihen johtopäätökseen, että sosiaali- ja terveysministeriö koronatoimia johtavan vastuuministeri Krista Kiurun johdolla on tietoisesti ohjannut kevään perusteluita maskien käytön hyötyihin liittyen tavalla, joka ei vastaa koko parasta silloin ollutta tietoa, Mykkänen sanoi.

Pääministeri Marin myönsi eilen eduskunnan kyselytunnilla, että maskisuositusta ei keväällä annettu osin siksi, ettei maskeja ollut kaikille saatavilla. Tuolloin hallitus perusteli suosituksen antamatta jättämistä sillä, että maskien hyödyt olisivat vähäisiä.

Mykkäsen mukaan moni olisi saattanut tehdä omalla kohdallaan erilaisia ratkaisuja maskien käytöstä, jos olisi tiennyt koko totuuden asiasta.

Mykkäsen mukaan suomalaiset luottavat toisiinsa, ohjeisiin ja sääntöihin ja niin pitää olla myös jatkossa.

– Kaiken kivijalka on se, että hallituksen, STM:n ja siitä vastaavan ministerin perusteluihin täytyy voida luottaa, Mykkänen sanoi.