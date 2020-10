Maskisekoilu rapauttaa hallituksen uskottavuutta ja kertoo koronaviruskriisin hoidon politisoitumisesta, kirjoittaa pääkirjoitustoimittaja Timo Paunonen.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kipuilee kasvomaskien kanssa urakalla. Keväällä hallitus linjasi, että maskeja ei suositella koronapandemian torjuntakeinoksi, koska niistä ei ole hyötyä. Tämä piti paikkansa – osittain. Yksi merkittävä syy jäi pimentoon. Pääministeri kertoi torstain eduskunnan kyselytunnilla, että hallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön linjapäätökseen vaikutti se yksinkertainen totuus, että maskeja ei olisi riittänyt kaikille ja siksi niiden käyttöä ei haluttu edistää.

Marinin lausunto oli pommi, vaikka pääministeri oli kertonut sen aikaisemminkin julkisuuteen.

Toukokuun 6. päivä Marin totesi eduskunnan täysistunnossa, ettei yksikään muu Pohjoismaa ollut toistaiseksi antanut maskisuositusta.

– Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että ihmiset eivät saisi käyttää tämänkaltaisia suojaimia tai maskeja. Totta kai saavat, ei sitä valtio kiellä, mutta me emme sitä suosita, koska näiden kankaisten kasvomaskien hyödyistä ja haitoista ei ole kiistatonta tietoa. Kirurgisista suu‑ ja nenäsuojaimista olisi ehdottomasti hyötyä, mutta näitä ei ole riittävästi koko väestön tarpeisiin, Marin sanoi silloin.

Kesäkuussa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) linjasi vastoin tiedepaneelin suosituksia, että ”jos pyrimme torjumaan epidemiaa kaikin keinoin, kasvosuojain ei korvaa virusepidemian ensisijaisia välttämiskeinoja.”

Silloin ei puhuttu mitään kirurgisten maskien riittävyydestä.

Ministereiden puheiden sijoittaminen aikajanalle ja pallottelu sillä, puhuttiinko kangasmaskeista vai kirurgisista maskeista ei muuta arviota, että linjaus on, anteeksi vain, pöhkö ellei suorastaan älytön.

Olisihan maskeja voinut suositella kesälläkin eikä keksiä väkisin epidemiologisia syitä niiden vähättelyyn, varsinkin kun maskit palasivat ministeriön suosituslistalle rytinällä elokuussa. Suositus olisi edistänyt maskimyönteisyyttä ja varautumista, vaikka niitä ei olisi ollutkaan saataville kaikille. Niitähän voi ommella itsekin, lisäksi yritykset olisivat voineet hankkia niitä työntekijöilleen omia kanaviaan pitkin.

Olisi tarvittu vain rohkaisua valtiovallalta: hankkikaa maskeja ja käyttäkää niitä, ei niistä haittaakaan ole

Sitä rohkaisua ei tullut.

Yritysten rooli koko pandemian hoidossa on mielenkiintoinen.

Monissa maissa yksityiset terveysyritykset on otettu mukaan osaksi pandemian vastaista taistelua. Suomessa hallitus pyrkii pitämään pandemian torjunnan julkisen vallan operaationa, jollaista sen tietenkin täytyy valtaosaltaan ollakin hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa verovaroin kustannetaan kansalaisten terveydenhuolto. Sen ei kuitenkaan pitäisi estää kehittämästä joustavia, ideologiat ylittäviä ratkaisuja akuutin viruskriisin hoidossa.

Onko pandemian hoito maaliskuun täystyrmäyksen jälkeen politisoitunut?

Jos eduskuntakeskustelua seuraa, vastaus on kyllä.

Politisoituminen sekä julkisen ja yksityisen toiminnan vastakkainasettelu purskahti konkreettisesti pintaan viime keväänä. Kansliapäällikkö Martti Hetemäen työryhmässä elinkeinoelämää edustava EK tarjosi yksityisen terveyssektorin apua testausmäärien kasvattamiseen ja tartuntojen jäljittämisen tehostamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön johto kampitti työryhmän kuulemistilaisuudessa EK:n toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen esittämän tarjouksen tylysti kehottamalla elinkeinoelämää keskittymään talouden hoitoon ja jättämään testausasiat ministeriölle, joka homman osaa.

Totuus ja ministeriön ylimielinen vastaus eivät kyllä ole kohdanneet, jos seuraa viranomaisten kompurointia asiassa.

Kansa on syystäkin ihmeissään: miten ihmeessä tarpeettomiksi todetut maskit muuttuivat tehokkaammiksi runsaassa kuukaudessa? Pääministeri Sanna Marin ja ministeri Krista Kiuru sekä STM:n virkamiehet eivät pääse vastuustaan, että alkukesän maskilinjaus rapautti innokkuuden käyttää maskeja syksyllä. Nyt maskit ovat ilmestyneet kiitettävästi kansalaisten kasvoille julkisissa liikennevälineissä ja julkisissa tiloissa.

Virus kuitenkin ehti levittäytyä Suomeen uudestaan, ja nyt Suomi on alue kerrallaan siirtymässä pandemian kakkosvaiheen leviämisvaiheeseen, jossa tartuntaketjuja ei enää voida jäljittää. Tartunnat kasvavat, ja kun ne aikansa kasvavat myös tehohoidon tarve ja kuolemantapaukset lähtevät nousuun, valitettavasti.

Nythän itse asiassa puhutaankin jo maskipakon säätämisestä eli aika kauas ollaan tultu alkukesän linjauksista.

Olisiko tämä estetty tai ainakin hidastettu viruksen levittäytymistä linjakkaammalla maskipolitiikalla on kysymys, johon vielä ei ole vastausta.

Hallituksen toimintaan maskisekoilu jättää pahan viiltohaavan.

Koronapäätöksissä on ollut hapuilua, epäselvyyttä ja viranomaisten ristiin puhumista. Nekin voi vielä jotenkin laittaa poikkeuksellisen tilanteen piikkiin: näin rajusti yhteiskuntaa ravistelevaa pandemiaa ei ole aikaisemmin koettu. Maskit ovat olleet hallituksen ja ministeriöiden ristinä aiemminkin. Keväällä Huoltovarmuuskeskus töppäili työ- ja elinkeino­ministeriön tilaamissa maskikaupoissa aiheuttaen veronmaksajille miljoonien eurojen vahingon. Maskikaupat ovat nyt poliisitutkinnassa.

Koko pandemian hoito Suomessa on välillä melkoisen sekavaa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, vaikka tartuntavertailussa Suomi on priimusluokassa. Viestinnän moniäänisyys alkaa ottaa kansalaisia pannuun. On ministereitä, hallitusta, ylijohtajia, kansliapäällikköjä THL:ää, salmista, lehtosta, tervahautaa, kiurua, varhilaa, lintilää sekä kymmeniä tutkijoita, lääkäreitä ja somessa päivystäviä kyökkiepidemiologeja. Nämä kaikki kertovat vuorollaan totuuksia koronaviruksesta, sen etenemisestä ja vaikutuksista sekä jakavat ohjeita ja suosituksia, joista ei aina tiedä, ovatko nämä virallisia suosituksia vai peräti pakkoja.

Koronaviruksen suurin uhri on viranomaisten tiedotus, josta kukaan ei kohta ota mitään selvää aikana, jolloin kakkosvaiheen huippu on vasta edessä.

Nyt tarvitaan yksiäänisyyttä.

