Sote-neuvotteluja varaudutaan käymään myöhään yöhön – Kiuru: ”Olemmekin siellä siihen asti, että joko savua nousee tai sitten ei”

Sote-neuvotteluja jatketaan sosiaali- ja terveysministeriössä, ja hallitus on varautunut neuvottelemaan pitkään.

– Me olemmekin siellä siihen asti, että joko savua nousee tai sitten ei, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) eduskunnassa neuvotteluihin lähtiessään.

Neuvottelut ovat hänen mukaansa loppusuoralla, mutta eritasoisia kysymyksiä on yhä pöydässä.

Sote-ministerityöryhmä pohtii, millaisia muutoksia se tekee saamiensa lausuntojen pohjalta esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta.

Kiurun mukaan valmistelulla on kiire, sillä arviointineuvosto odottaa hallituksen esitystä arvioitavaksi, ja siinä takaraja alkaa olla käsillä.

Kerrotteko tuloksia, kun olette valmiita?

– Laitetaan Twitteriin, jos savua nousee, hän neuvoi toimittajia.

Sote-ministerityöryhmä kävi neuvotteluja eilen pikkutunneille, ja niitä jatkettiin aamusta. Aamulla käytiin Kiurun mukaan läpi, millä tavalla tietyt yksityiskohdat saavat kannatusta eri hallituspuolueissa.

Jo eilen Kiuru sanoi illansuussa, että aikaa valmistelussa ei ole hukattavaksi.

Rahoitusmalli kipukohtana

Neuvotteluja on käyty useista keskeisistä kysymyksistä, joista hallituspuolueissa on ollut suuriakin erimielisyyksiä. Yksi kritiikkiä nostattanut kohta on uudistuksen rahoitusmalli. Etenkin isoissa, kasvavissa kaupungeissa katsotaan, että esitetty malli on viemässä niiltä merkittävästi verokertymää ja siten kykyä vastata investointitarpeisiin.

Hallituspuolueista Rkp on ilmoittanut, ettei se voi hyväksyä esitetyn kaltaista rahoitusmallia, koska se johtaisi monilla alueilla leikkauksiin.