Kansanedustaja Elina Lepomäki näkee koronahoidon suurimpana ongelmana johtajuuden puutteen: ”Kun ylhäällä ei oteta vastuuta, niin syytellään toisiaan.”

Kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäen mielestä pääministeri Sanna Marinin (sd) eilinen ulostulo maskipulan vaikutuksesta niiden käyttöä koskevien suositusten antamatta jättämiseen antaa vahvan syyn epäillä, että hallituksen selvitys maskien hyödyistä oli poliittisesti ohjattu.

Sosiaali- ja terveysministeriö laati keväällä hallituksen päätöksestä selvityksen väestön kasvosuojusten käytöstä koronavirustartuntojen ehkäisemisessä.

Selvitykseen perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä oli vähäinen, eikä tämän seurauksena maskeja tulisi suositella. Tulos oli täysin päinvastainen kuin mitä koko kansainvälinen tiedeyhteisö suositti.

– Nyt on kyllä vahva epäilys, että hallitus puhui maskien käyttämistä vastaan siksi, että niitä ei ollut. Ja kyllähän tässä herää epäilys, että selvitys oli poliittisesti ohjattu, Lepomäki sanoo.

Lepomäen mielestä hallitus oli itse rakentanut ongelmaa, kun se ei kertonut keväällä avoimesti, että me tarvitsemme kohta maskeja lisää todella paljon.

Kukaan ei hänen mukaansa syytä tätä hallitusta siitä, että huoltovarmuusvarastossa oli liian vähän maskeja, ja osa oli vanhentuneita.

– Mutta siitä voidaan syyttää hallitusta, että siinä vaiheessa kun tiedettiin, niin ei aloitettu varautumista. Pitää muistaa se, että heillä on itsellään hyvin olennainen osuus siinä, että maskeja ei ollut huhtikuussa.

Vielä maalis- huhtikuussa eduskunnalle vakuuteltiin, että suojavälineitä ja maskeja riittää.

– Myös pääministeri kertoi näin. Ei mennyt kuin viikko, niin varmuusvarasto oli auki ja huomataan, että maskit riittävät suunnilleen muutamaksi päiväksi.

– Hassattiin ainakin pari viikkoa, kun olisi voitu hankkia ulkomailta tai ponkaista kotimaista tuotantoa käyntiin. Olisi vain kerrottu avoimesti, että meillä on ongelma.

Lepomäki näkee hallituksen koronahoidossa ongelmia pitkin matkaa. Yksi päähuoli on hänen mukaansa se, että epidemian torjumista ei ole johdettu mistään.

– Ohjeistus, miten toimitaan, pitää tulla käytännössä valtioneuvostosta käsin.

– Eduskunnassa hallitus meni jo keväällä hyvin voimakkaasti esimerkiksi THL:n asiantuntemuksen taakse. Mutta myös Tervahauta on ihan selkeästi sanonut, että he ovat alisteisia STM:lle, ja sieltä pitäisi tulla suositukset ja ohjaus.

– Tästä on tullut noidankehä, että kun ylhäällä ei oteta vastuuta, niin sitten syytellään toisiaan. Jo keväällä Marin sanoi, miten tuskastuttavaa on, kun hän joutuu paimentamaan kenttää, kun siellä tehdään virheitä. Eikö hän ymmärrä, mitä johtaminen on?

Syksyllä vastuu epidemian hoidosta on siirtyi pitkälti alueellisille viranomaisille. Loppukeväästä hallitus julkaisikin uuden testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategiansa.

Strategia edellyttää Lepomäen mukaan kuitenkin hyvinkin tarkkaa komentoketjua. Toisesta aallosta on puhuttu maaliskuusta asti, ja Lepomäki ihmetteleekin, miten tämä aika on käytetty.

– Sairaanhoitopiireillä, kunnilla ja aveilla on omat tehtävänsä, ja ne pitäisi valjastaa tällaiseen strategiaan. Mutta tähän päivään mennessä näille toimijoille ei ole toimitettu sellaista strategiaa, minkä puitteissa he toimisivat.

– Oikeaa varustautumista ja johtamisorganisaation pystyttämistä ei ole tehty vieläkään.

Hallitus on kertonut kokoontuvansa ensi viikolla pohtimaan keinoja, joilla alueet saisivat lisää selkänojaa suositusten ja rajoitusten toimeenpanoon. Lepomäki odottaa hallitukselta selkeää oheistusta.

– Eli mikäli tautitapausten määrä on tietty, niin minkälaisia rajoitustoimia tai suosituksia valtioneuvosto silloin alueilta edellyttää.

Pääministeri Marin on myös kutsunut ensi viikolla eduskuntapuolueet pohtimaan tartuntalain uudistusta parlamentaarisesti. Lepomäki pelkää, että hallituksen tavoitteena on kasvattaa avien jo nyt suuria toimivaltuuksia entisestään.

– Kysymys kuuluu, onko aveilla tarpeeksi päteviä ihmisiä ja tarpeeksi resursseja kantaa näin valtava vastuu. Organisaatio ei ole rakennettu sen varaan, että siellä tehdään elämää ja kuolemaa koskevia päätöksiä. Sen vuoksi olisi tärkeää, että hallitus kantaa viime kädessä vastuun päätöksistä.

Lepomäki kritisoi myös hallituksen taannoista päästöstä sulkea koko maan ravintolat kello yhteen mennessä yöllä.

– Hallitus ei selvästi kykene johtamaan moniulotteista ongelmanratkaisua, jossa pitäisi huomioida taudin lisäksi myös taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet.

– On kohtuutonta, että tehdään yksi valtakunnallinen pilkkurajoitus, kun alueellinen ja paikallinen poikkeavuus on hyvinkin suurta. Myös ravintolatyypeillä on aika iso merkitys sille, miten tauti leviää.