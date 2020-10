Oppositio syytti hallitusta huonosta valmistautumisesta koronasyksyyn – ”Näyttää siltä, että hallitus purki edelliset rajoitteet ja lähti kesälomalle ”

Pääministeri Sanna Marin sivuutti lukuisat kysymykset siitä, olisiko hän valmis harkitsemaan Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ehdottamaa koronanyrkkiä.

Oppositio iski torstain kyselytunnilla hallituksen kimppuun koronaepidemian hoidossa.

Kokoomuksen kansanedustaja Janne Sankelo otti esille epäselvän viestinnän koskien muun muassa maskisuosituksia.

– Jos Kortesjärven SEO:lla kysyy, mikä on hallituksen päivän maskisuositus tai mihin saakka ravintola saa tänään olla auki, en taida saada varmaa vastausta. Eikä se ole mikään ihme. Viime päivien uutisten perusteella näyttää nimittäin siltä, että te ministerit ette keskustele edes keskenään.

Sankelo viittasi elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) tiistaiseen kommenttiin, jonka mukaan hän ei tiennyt, millaisia koronatoimia perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) oikein valmistelee.

– Viestinnän virheet ja ristiriitaisuudet ovat aiheuttaneet vahinkoja muun muassa tapahtuma- ja matkailualoilla. On tullut turhia peruutuksia, kun viranomaisten ohjeet on kerrottu puutteellisesti tai virheellisesti, Sankelo sanoi.

Liike Nytin Hjallis Harkimo taas kysyi, kuka kriisiä ylipäätään Suomessa johtaa ja kuka siitä ensisijassa vastaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd) myönsi, että viestinnässä on varmasti aina parantamisen varaa.

Marinin mukaan on kuitenkin alueita, joissa toimiin ei ole ryhdytty riittävän ajoissa ja nopeasti.

– Alueilla on päävastuu toimista lainsäädäntömme puitteissa. Tartuntatautilaki määrittää viranomaiset, jotka voivat tehdä päätöksiä, Marin linjasi.

Hänen mukaansa hallitus on kuitenkin ensi viikolla tuomassa vahvempia valtakunnallisia linjauksia ja suosituksia, jotta joka puolella Suomea tartuttaisiin toimeen epidemian hoidossa.

Kansanedustajat Elina Lepomäki (kok) ja Sofia Vikman (kok) ihmettelivät, miten hallitus ei ollut paremmin valmistautunut koronan toiseen aaltoon.

– Maaliskuusta asti on puhuttu siitä, että toinen aalto tulee. Jossain vaiheessa. No, ensin te vietitte kesälomia, sitten oli muita kiireitä. Ja nyt huomataan, että tauti on ryöpsähtämässä Suomessa käsistä, Lepomäki sanoi.

– Puhuitte keväällä siitä, että alueita joudutaan paimentamaan. Nytkin te viittaatte siihen, että jollain alueilla ei ole toimittu tarpeeksi ripeästi, ja joudutaan vähän ohjeistamaan. Hyvä pääministeri, sitä kutsutaan johtamiseksi.

Myös Vikman totesi, ettei uusi korona-aalto pystynyt enää tulemaan hallitukselle yllätyksenä.

– Olette ilmoittaneet, että STM on alkanut valmistelemaan toimia. Mitä ihmettä on tehty viimeiset puoli vuotta, jos ei ole jo varauduttu erilaisiin vaihtoehtoihin, että kun niitä keinoja tarvitaan, niin ne olisivat jo valmiina.

– Näyttää siltä, että hallitus purki edelliset rajoitteet ja lähti kesälomalle ja taas hallitus on yllätetty.

Marinilta kysyttiin myös useaan kertaan, olisiko hän valmis harkitsemaan Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ehdottamaa koronanyrkkiä.

Pääministeri sivuutti kysymyksen presidentti Niinistön nyrkistä kerta toisensa jälkeen ja totesi Suomen pärjänneen koronakriisin hoitamisessa hyvin, paremmin kuin monet muut maat.

– Välillä tulee tunne, että ikään kuin täällä olisi kaikki tehty väärin, Marin sanoi.

Hän myös vakuutti, ettei hallitus ole ehtinyt kesällä liiaksi lomailemaan. Syksyn alussa hallitus on hänen mukaansa päivittänyt strategiansa ja tehnyt selkeät suunnitelmat siitä, missä vaiheessa toimitaan mitenkin.

– Me emme ole levänneet, vaan tehneet koko kesän töitä, valmistelleet lainsäädäntöä, päivittäneet strategiaamme. Se kuva, jota tässä annetaan, ei pidä paikkaansa.

Syytökset saivat myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd) tulistumaan silmin nähden.

– Olemmeko me kaikki ymmärtäneet, kuinka vakava tilanne Suomessa on. Lähes 300 tartuntaa, ja ilmaantuvuus huitelee Uudellamaalla lähes 60/100 000 kahta viikkoa kohti. Pohjanmaalla lähes 80/100 000.

– Ja yhä täällä keskustellaan siitä, onko meillä minkäänlaista suunnitelmaa, mitä syksyllä tehdään. Se suunnitelma on tehty heti kesän jälkeen, ja olemme toteuttaneet sitä suunnitelmaa. Ja eduskunnassa vielä kysytään, että miksi mitäkin rajoituksia pitäisi tehdä.

Kiuru totesikin olevansa hyvin huolissaan siitä, että jos kentällä ei saada vietyä toimia eteenpäin, niin epidemia tulee maksamaan maltaita yhteiskunnalle.