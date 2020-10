Lohi nostaa tikun nokkaan kolme Marinin kannanottoa. Joonas Könttä (kesk) pitää pääministerin lausuntoja ”outoina ja tähän aikaan sopimattomina”.

Keskustan kansanedustajat arvostelevat harvinaisella tavalla hallituskumppaniaan, pääministeri Sanna Marinia (sd).

Suorasukaisen kritisoinnin aloitti keskustan uusi varapuheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi, joka sanoi keskustan Lapin kansanedustajien virtuaalisessa tupaillassa, että ”keskustassa häiritsee aika voimakkaasti viimeaikaiset pääministerin ulostulot, joissa hän maalaa pääministerinä hallitusta aika vasemmalle vaikkapa työmarkkinapolitiikassa ja suhteessa yrityksiin”.

– Hän tekee avauksia, jotka ovat tietenkin sosialidemokraattisen aatteen mukaisia, kuuden tunnin työpäivästä, mutta samaan aikaan, kun olen itse ollut siellä päättämässä ja nuijimassa, että meille tulee vaikkapa hoitajamitoitus vanhuspalveluihin, joka on hyvä asia ja jonka vuoksi tarvitaan 4 000 hoitajaa lisää. En oikein ymmärrä, miten nämä yhteensovitetaan toistensa kanssa, Lohi ihmetteli tupaillassa.

Lohen puheet nousivat esille jo keskiviikkona eduskunnan budjettikeskustelussa.

– Kyllä suomalaiselta yrittäjältä loppui usko tähän hallitukseen tämän budjettiriihen jälkeen, mutta kyllä se usko näköjään tuntuu loppuvan myös hallituskumppaneilta, Sinuhe Wallinheimo (kok) viittasi Lohen tupailtakommenteista ensimmäisenä kertoneen Uuden Suomen juttuun.

Lohi sanoo IS:lle, että kyse on erityisesti kolmesta ”ideologisesta värittyneestä ulostulosta”, jotka ovat luoneet hänen mukaansa vastakkainasettelua yritysten, elinkeinoelämän ja pääministerin välillä: Marinin kuuden tunnin työpäivää koskevista visioista ja puheista, joiden mukaan yritysten vastuunkantoon ei voida luottaa sekä kommenteista, joissa Marin katsoi Metsäteollisuus ry:n toimivan isänmaan etua vastaan irtautuessaan työehtosopimustoiminnasta.

Keskustan varapuheenjohtaja Markus Lohi (oik.) toivoo, että paikallinen sopiminen yrityksissä edistyisi, jotta edes nykyisistä työpaikoista pystyttäisiin pitämään kiinni. Keinot voisivat liittyä Lohen mukaan esimerkiksi työaikaan, työehtoihin tai palkankorotustapoihin. Taustalla elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk).­

Ongelmana Lohen mielestä on se, että Marinin puheista voi syntyä se käsitys, että pääministeri puhuu koko hallituksen suulla.

– Näitä (ulostuloja) on ollut useampia aika lyhyellä ajalla. Kun on kysymys pääministeristä, se aika laajasti häiritsee. Meillä on aikamoinen kriisikin päällä, nyt jos koskaan on väärä aika lähteä rakentamaan vastakkainasettelua, Lohi kommentoi IS:lle.

Marin kyseenalaisti keskiviikkona budjettikeskustelussa jälleen yritysten irtisanomispäätökset.

– Erityisesti isot pörssiyhtiöt ovat tässä ajassa päättäneet sulkea tehtaita, lakkauttaa toimintoja. Ja mielestäni on täysin aiheellista kysyä, miksi nyt, miksi ei voida odottaa tämän syvän kriisin yli, miksi nyt. Onko nyt välttämätöntä ja juuri nyt oikea aika näiden yhtiöiden, jotka tekevät miljardien tulosta, irtisanoa? Minun mielestäni ei, Marin sanoi.

Keskustan 1. varapuheenjohtaja Petri Honkonen sanoo, että syyttely ja vastakkainasettelu eivät johda mihinkään.

– Jos miettii vaikka UPM:ää ja Kaipolan tehdasta, niin UPM on maksanut veroja ja työllistänyt vuosien saatossa, se on nimenomaan yhteiskuntavastuuta. Jos metsäyhtiöillä tuotteen kysyntä vähenee ja tuotteen valmistaminen tapahtuu jossakin muualla tehokkaammin, niin näin sitten vaan käy. Pitää miettiä, mitä voisimme tehdä Suomessa, jotta tämä olisi kilpailukykyisempi ympäristö.

Joonas Könttä (kesk) kutsuu pääministerin lausuntoja oudoiksi ja tähän aikaan sopimattomiksi.

– Pitäisi rakentaa yhteistyötä elinkeinoelämän ja hallituksen välillä keskellä pahaa koronakriisiä. Sdp:n kannanotot tuntuvat olevan jostain utopistisesta toisesta maailmasta. Pääministerin pitäisi johtaa Suomea, eikä keskittyä Sdp:n ideologisen linjan kirkastamiseen.

Myös Mikko Savola (kesk) katsoo, että Marinin pitäisi olla mieluummin liennyttämässä vastakkainasettelua kuin olla tuottamassa sitä lisää.

– Tätä porukkaa ei voi lokeroida ideologisesti yhteen suuntaan. Meistä ei saa vasemmistolaisia tekemälläkään, Savola sanoo ja katsoo, että Marinin ”pitää parantaa juoksuaan”.

Jouni Ovaska (kesk) sanoo, että pääministerillä on oikeus pohdintoihinsa, mutta lisää, että nyt ei kannata ”mennä poteroihin, vaan hoitaa Suomen asiaa saman pöydän ääressä”.

– Keskusta ei ole asettunut työntekijöiden tai työnantajien puolelle.