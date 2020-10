Hallituksen sote-ratkaisut valmistumassa pian: ”Yksityiskohtia hiotaan”

Savonlinnassa odotetaan ratkaisua siirtymisestä Pohjois-Savoon. Huolena on pienen keskussairaalan tulevaisuus.

”Paljon on tehty töitä, paljon on vielä jäljellä. Yksityiskohtia hiotaan. Tämä on Suomen historian isoimpia uudistuksia ja koskettaa kaikkien suomalaisten palveluita, niin käytetään se aika, mikä tarvitaan”, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko totesi torstaina eduskunnassa.­

Hallituksen odotetaan lähipäivinä kertovan, millaisia muutoksia se tekee saamiensa lausuntojen pohjalta esitykseen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta. Neuvoteltavana on useita keskeisiä kysymyksiä, joista eri hallituspuolueissa on ollut matkan varrella isoakin kipuilua.

Keskustan puheenjohtaja ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko sanoi eduskunnassa torstaina iltapäivällä, että tavoitteena on saada kokonaisuus mahdollisimman pian valmiiksi, jotta eduskunta saa riittävästi aikaa sen käsittelyyn.

– Paljon on tehty töitä, paljon on vielä jäljellä. Yksityiskohtia hiotaan. Tämä on Suomen historian isoimpia uudistuksia ja koskettaa kaikkien suomalaisten palveluita, niin käytetään se aika, mikä tarvitaan. Toivottavaa on, että ollaan valmiita ihan lähipäivinä, Saarikko muotoili.

Hän ei vielä ottanut kantaa siihen, voisiko valmista olla jo huomenna.

– Sen oikeastaan tämä ilta osoittaa, että nähdään, miten pitkälle tänään päästään.

Rahoitusmalli hirvittää kasvavia kaupunkeja

Yksi paljon kritiikkiä nostattanut kohta on uudistuksen rahoitusmalli.

Etenkin isoissa, kasvavissa kaupungeissa katsotaan, että esitetty malli on viemässä niiltä merkittävän määrän verokertymää ja sitä kautta kykyä vastata kehittämis- ja investointitarpeisiin. Hallituspuolueista Rkp on ilmoittanut, ettei se voi hyväksyä esitetyn kaltaista rahoitusmallia, koska se johtaisi monilla alueilla leikkauksiin.

Toinen paljon kritiikkiä saanut kohta on yksityisten sote-yritysten rooli, jonka moititaan menevän esityksessä liian ahtaalle.

Esityksen mukaan järjestämisvastuussa oleva maakunta voisi hankkia sote-palveluja yksityisiltä toimijoilta, jos se on tarpeen lakisääteisten yhdenvertaisten palvelujen järjestämiseksi ja tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Ostopalveluna ei sen sijaan saisi hankkia järjestämisvastuun toteuttamiseen kuuluvia tehtäviä, julkisen vallan käyttöä sisältäviä palveluja, sosiaalipäivystystä, terveydenhuollon ympärivuorokautista yhteispäivystystä tai ensihoitopalveluun kuuluvia järjestämistehtäviä.

Savonlinnan alueen kysymys on keskustalle vaikea

Savonlinnan seudulla odotetaan suurella mielenkiinnolla hallituksen kantaa siihen, missä Itä-Savon paikka uudessa maakuntajaossa on.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo STT:lle, että ennakkotietoa ratkaisusta ei ole juuri tihkunut.

Savonlinnassa lähtökohta on ollut, että Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat tulevat osaksi Pohjois-Savon sote-maakuntaa, kuten hallituksen esityksessä ehdotetaan.

– Se on ainut vaihtoehto säilyttää pieni Savonlinnan keskussairaala ja turvata täällä oleva erikoissairaanhoidon palvelu näiden alueiden ihmisille ja myös ammattikorkeakoulun hoitoalan koulutus. Se on vakaan ja pitkäaikaisen valmistelun tulos, Nousiainen sanoo.

Keskustassa Itä-Savon siirto pohjoiseen on ollut vaikea pala ja siitä on väläytetty jopa hallituskysymystä. Itsekin keskustalainen Nousiainen ei usko, että asia muodostuu sote-linjausten isossa kokonaisuudessa keskustallekaan ylitsepääsemättömäksi.

– Jos keskusta oman aatepohjansa näkökulmasta ajattelee ihmisiä ja heidän tarpeitaan ja on ihmisyysliike, silloin ilman muuta tämän asian pitäisi olla selvä ja tukea meidän näkemystämme.