Timo Heinonen ja Ville Tavio katsoivat Marinin väittäneen kirkkain silmin, että yritykset irtisanoisivat väkeä suotta. Antti Häkkäsen mukaan pääministeri on yrityspuheidensa sävyllä ylittänyt tietyn rajan. – Te tiedätte sen itsekin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sähköisti eduskunnan budjettikeskustelun saliin alkuillasta saavuttuaan. Salissa taitettiin jälleen peistä hänen yrityspuheistaan ja pääministeri hiiltyi salissa tehdyistä tulkinnoista.

Pelin avasi kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kysymällä Marinilta, miksi hän tuoreessa MTV:n kolumnissaan kirjoitti, ettei häneltä löydy ymmärrystä sille, että ihmisiä irtisanotaan syvän kriisin keskellä, jotta voidaan maksaa osinkoja.

– Miksi te lietsotte tällaista vastakkainasettelua yritysten ja hallituksen, yritysten ja työntekijöiden välille? Onko kyse poliittisesta pelistä vai onko kyse siitä, että te ette hallituksessa ymmärrä yritysten toiminnan logiikkaa?

Tämän jälkeen Orpo ystävällisesti opasti Marinia, etteivät yritykset voi palkata ihmisiä tuottamaan palveluja ja tuotteita, ellei se ole kannattavaa. Marin taisteli vastauspuheenvuorossaan nimettömiä yrityksiä vastaan ja peräänkuulutti tutuin sanakääntein niiltä yhteiskuntavastuuta.

– Kaikki ne irtisanomiset, jotka eivät ole välttämättömiä tässä ajassa, niin niitä ei minusta pitäisi tehdä, hän paalutti.

Salissa ja kotikatsomoissa lauseesta heräsi kysymys, mikä taho Suomessa tällaisia irtisanomisia on tehnyt. Marinin mukaan yrityksissä pitäisi nyt katsoa kaikki ne keinot, joilla näitä toimia voitaisiin lykätä edes tämän pahimman kriisin yli. Siinä on hänestä kyse kohtuudesta ja yhteiskuntavastuun kantamisesta. Marin sanoi ihmisten kyllä ymmärtävän irtisanomiset tilanteissa, joissa niitä ei voida välttää.

Kokoomuksen Timo Heinonen tarttui pääministerin irtisanomispuheisiin heti.

– Väitättekö te arvoisa pääministeri nyt ihan kirkkain silmin, että suomalaiset yritykset irtisanovat huvin vuoksi ihmisiä? Yksikään suomalainen yritys ei irtisano huvin vuoksi, ei kiusatakseen, ei tehdäkseen työttömiä, vaan sen takia, että ne yritykset selviäisivät tässä tilanteessa. Te ette ole antaneet heille riittäviä keinoja toimia tässä tilanteessa.

Heinonen nosti yhtenä toimivana keinona esiin paikallista sopimista, jolla voisi luoda sillan yli kriisin yhdessä työntekijöiden kanssa.

– Nyt te kehtaatte tässä salissa suomalaisia työllistäviä yrittäjiä osoittaa sormella, että he muka irtisanoisivat huvinvuoksi. Arvoisa pääministeri, jos käyttäisin teidän retoriikkaanne, sanoisin, eikö teitä...

Heinonen jätti sanomatta sanan hävetä. Hän viittasi Marinin aiempaan tapaan vastata kokoomukselle joulukuisessa al-Holiin liittyneessä välikysymyskeskustelussa.

Myös perussuomalaisten Ville Tavio painotti, etteivät yritykset Suomessa irtisano ihmisiä ilkeyttään. Hän epäili, että Sdp haluaa tieten tahtoen luoda vastakkainasettelua yritysten ja työntekijöiden välille.

Heinosen ja Tavion puheet olivat Marinille liikaa. Hän lähti heti puheenvuoron saatuaan syyttämään näitä sanojensa vääristelystä.

– Edustajat Heinonen ja Tavio käyttivät kohtuullisen värikästä kieltä. He antoivat minun mielestäni myös väärän todistuksen siitä mitä totesin.

Marinista kaikki voivat käydä eduskunnan pöytäkirjoista lukemassa sen, mitä hän sanoi.

– Viestini oli se, että kaikki ne tilanteet, joissa on mahdollista välttää irtisanomisia, niin nyt tässä kriisiaikana niitä pitäisi voida välttää. Minä en ole sanonut kuten edustaja Tavio tai edustaja Heinonen totesivat. Olen peräänkuuluttanut yhteiskuntavastuuta, kohtuutta, koska olemme syvässä ja vakavassa kriisissä, Marin sanoi ja painotti voimalla sanaa kohtuutta.

Lopulta hän otti jälleen kerran esille Kaipolan tehtaan ja kuinka kova isku sen lakkauttaminen on Jämsän seudulle. Pian tämän jälkeen pääministeri sinkosi painokkaasti omia näkemyksiään aitiosta kohti salia ja oli silminnähden hiiltynyt.

– Se mitä kysyin oli, oliko nyt välttämätöntä tehdä päätös lakkauttamisesta. Olisiko voitu odottaa, siis odottaa, tämän syvimmän ja pimeimmän kriisin yli. Kantaa vastuuta tämän syvimmän kriisin yli. Juuri nyt ihmisillä on vaikea työllistyä. Se mitä tässä on peräänkuulutettu on kohtuus! Kohtuus ja yhteisvastuu siitä, että yhdessä selviämme tästä kriisistä.

Marin laittoi vielä päälle kipakat terveiset Heinoselle ja Taviolle.

– Kun opposition puolelta kysytään näillä sanoin, mitä äsken käytitte, niin kysyn vain, kuka vastakkainasettelua tässä luo.

Kokoomuksen Antti Häkkänen painoi heti päälle. Hän piti selvänä, ettei kukaan Suomessa halua menettää yhtäkään työpaikkaa.

– Mutta sitten tullaan siihen, millä sävyllä yrityksille sanotaan, mikä niiden tulevaisuuden rooli tässä maassa on. Oikeusvaltiossa ja markkinataloudessa pitää riittää se, että toimii lain ja järjestyksen mukaan sekä pyrkii kansainvälisessä taloudessa luomaan yrityksille menestyksen vuosia tulevaisuudessa.

Häkkänen sanoi suoraan, että Marin on itse astunut rajan yli.

– Te tiedätte itsekin, että olette omalla sävyllänne ylittäneet tietyn rajan. Te annatte yrityksillä tällä hetkellä sellaista viestiä, että ne toimivat epäisänmaallisesti. Ja siinä te ylitätte rajan. Tiedätte sen itsekin.

Keskustelu yhteiskuntavastuusta jatkui vielä tämän jälkeenkin kiivaana.

Orpo tiedusteli Marinilta myös, olisiko tämä valmis keskustan Katri Kulmunin esiin ottamalla tavalla parlamentaariseen yhteistyöhän koronavelan taittamiseksi. Tähän Marin ei ensimmäisissä puheenvuoroissaan ottanut kantaa.