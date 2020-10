Kokoomus jäi hallituspuolueiden tulilinjalle – Orpo sydämistyi: ”Te valitsette sieltä joitakin ja vääristelette ja irvistelette niistä”

Budejttiväännössä kyseltiin kiivaasti, millä kokoomus kustantaisi suurituloisten veroalen. Myös keskustan Katri Kulmunin ehdotus hämmensi.

Ensi vuoden budjettikeskustelu kääntyi välikysymyskeskustelun tapaan hallituspuolueiden tykitykseksi kokoomusta vastaan. Asetelma alkoi hahmottua jo ryhmäpuheissa, mutta jatkui keskustelun parin ensimmäisen tunnin aikana. Tulilinjalla olivat kokoomuksen esittelemät veronkevennykset.

Tilanne lähti kehittymään kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon puheenvuorosta. Orpo myönsi, että koronan vuoksi velkaa pitää ottaa ja elvyttää. Kokoomuksesta hallituksen olisi kuitenkin pitänyt saada budjettiriihestä kasaan toisenlaisia työllisyystoimia.

– Jos näin jatkuu, että työllisyys pysyy alhaisena, eikä työllisyystoimia tehdä, niin velkaongelma vain kasvaa. Velka tänään on tulevaisuuden veronkorotus. Velka tänään on lasten maksettavaa velkaa.

Kokoomus katsoo, että konkreettiset työllisyystoimet puuttuvat hallitukselta kokonaan. Hallitus katsoo tehneensä hallitusohjelman mukaiset päätökset yli 30 000 työllisestä.

– Niin kauan kuin konkreettiset toimet puuttuvat, tämä puhe on pelkkää kuumaa ilmaa teidän suustanne, Orpo iski.

Sdp:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman lähti vastaiskuun. Pääministeri Sanna Marin (sd) ei salissa ollut. Lindtman myönsi, että valtion tulot eivät riitä, kuten Orpo sanoi, mutta oli täysin hämillään kokoomuksen logiikasta.

– Siksi herää kysymys, miten tämän kaiken keskellä kokoomus vaatii 800 miljoonan euron veronkevennyksiä, jotka kohdistuvat hyvätuloisille. Jos tämän päivän alijäämä on lasten maksettava tulevaisuuden veronkorotuksissa, niin teidän logiikalla te maksatte isoimpien saajien, (UPM:n) Jussi Pesosen ja muiden summan lapsien tulevilla veronkorotuksilla. Missä on huoli valtion taloudesta?

Orpo oli salissa sydämistynyt kokoomuksen työllisyyskeinojen joutumisesta tulilinjalle ja kehotti hallituspuolueita lukemaan ne puolueen nettisivuilta ajatuksella.

– Minusta on ikävää, että tilanteessa, jossa meillä on puoli miljoonaa työtöntä, te valitsette sieltä joitakin ja vääristelette ja irvistelette niistä. Me olemme tehneet niitä monenlaisia.

Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen sanoi odottelevansa edelleen kokoomuksen todellista vaihtoehtoa.

– Millä te nämä suurituloisten veronalennukset kustannatte ja mikä se teidän leikkauslistanne on? Olen kirjoittanut budjetista ylös muutamia keskeisiä kohtia, koronatestit, kunnat, hävittäjähankinnat, koulutus, yritystuet. Puheenjohtaja Orpo, mitä te näistä viivaatte yli?

Orpon mukaan Honkonen jatkoi vääristelevää linjaa kokoomuksen esittelemistä toimista. Sdp:n Pia Viitanen kysyi Orpolta, eikö yksi puolueen keskeisiä esityksiä ole noin 800 miljoonan euron veronkevennykset kaikista suurituloisemmille.

– Meidän kysymyksemme teille on, voiko olla totta, että keskellä kriisiä kokoomuksella on siihen varaa?

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson tykitti menemään omasta tulokulmastaan.

– Kyllä tuntuu hämmentävältä kuunnella puheenvuoroja, joissa ensin ponnekkaasti linjataan, että työllisyystoimia ei missään nimessä saa lykätä ja seuraavassa hengenvedossa sanotaan, että oppivelvollisuuden uudistaminen – joka tulee olemaan tämän hallituksen isoimpia työllisyysreformeja – pitäisi jättää tekemättä.

Oppositio vastustaa hallituksen ajamaa oppivelvollisuusiän nostamista 18 ikävuoteen ja pitää sitä liian kalliina. Perussuomalaisten Riikka Purran mukaan kyse ei ole lainkaan työllisyystoimesta. Hän kutsui sitä kalliiksi näpertelyksi.

Hallituskin on myöntänyt, että ratkaisun suurimmat työllisyysvaikutukset tulisivat vuosikymmenien saatossa. Vuonna 2065 lisätyöllisiä olisi saatu 15 000.

Kokoomuksen Antti Häkkänen katsoi oppivelvollisuuskeskustelussa kyseen olevan siitä, mihin rahat sen sisällä käytetään.

– Jos oppivelvollisuuden sisällä 90 prosenttia rahoista menee muualle kuin nuorille, joita pitäisi auttaa, niin eikö tämä ole aika ongelmallista. 129 miljoonaa euroa vuodessa maksaa tämä ja 115 miljoonaa euroa ei mene niiden nuorten auttamiseksi, jotka meinaavat keskeyttää opinnot.

Häkkäsen mukaan asia todetaan myös hallituksen omissa papereissa. Hän tivasi tähän vastausta valtionvarainministeri Matti Vanhaselta (kesk).

– Te olette laittamassa joka vuosi nyt 115 miljoonaa kohteeseen, joka ei vaikuta. Vuosikymmenien aikana miljardi euroa. Onko tämä järkevää rahankäyttöä Vanhanen?

Tukea kokoomus sai kristillisdemokraateilta. Sari Essayah oli yllättyneenä laittanut merkille keskustan nostaneen ryhmäpuheessaan Katri Kulmunin sulla esiin, että puolueesta hallituksen työllisyystavoite voitaisiin nostaa jopa 80 000 työlliseen.

– Onko tämä keskustan esittämä tavoite koko hallituksen vai vain pelkästään äänestäjien kosiskelua.

Kulmuni vastasi, että kevään kehysriihessä päätöksiä pitäisi tehdä uudestaan 30 000 työllisestä. Hän peräsi oppositiolta edelleen haluja lähteä parlamentaariseen yhteistyöhön miettimään velkasuhteen taittamista. Orpo vastasi huutoon.

– Onko tämä nyt koko hallituksen, pääministerin, tarjous. Olemme viime aikoina kuulleet lähinnä vastakkainasettelua tai syyllistämistä tai että hermostutaan opposition omista vaihtoehdoista. Jos tämä on todellinen tarjous, totta kai olemme valmiita miettimään koronan jälkeistä kestävyyttä.

Kulmuni sanoi, että teki esityksen keskustan eduskuntaryhmän puolesta.

– Hallitus tekee sitten omalta puoleltaan tarjoukset.

Salista kuului välihuuto, jossa kyseltiin, paikkaako Kulmuni nyt pääministeriä.

Antero Laukkanen (kd) roimi ryhmäpuheessa puolestaan keskustaa. Hänestä oppositiopuolueiden linjat ovat paljon lähempänä toisiaan kuin valtionvarainministeri Vanhanen viime viikon välikysymyskeskustelussa väitti.

– Vai onko keskusta muuttunut samanlaiseksi työtä ja yrittäjyyttä vieroksuvaksi puolueeksi kuin hallituskumppaninne? Kaipaamme vanhaa kunnon Keskustaa. Valtionhoitajapuoluetta, jolle valtion talous ei ollut vitsailun ja naureskelun aihe. Vastuullista puoluetta, joka uskoi kohtuulliseen verotukseen ja arvosti työtä ja yrittäjyyttä. Miten sen puolueen saisi takaisin? Laukkanen kyseli.