Kiuru: Alueilla pitää ryhtyä toimiin nyt – ”Jos nykyiset luvut eivät vedä vakavaksi, niin mikä sitten”

Hallitus keskustelee alueellisten viranomaisten tukemisesta viimeistään ensi viikon loppupuolella.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoo pyytäneensä valtioneuvostolta apua siihen, että koko maassa vahvistettaisiin nyt ”tekemisen tahtoa” koronaviruksen leviämisen ehkäisemisessä.

Kiurun mukaan kaikilla alueilla tulisi nyt ripeästi ottaa kaikki keinot käyttöön nykyisen lainsäädännön pohjalta.

– Kysymys on siitä, että alueellisten viranomaisten on saatava tehtyä alueellisesti kaikki keskeiset epidemian hallintaan ja estämiseen liittyvät toimet.

– Henkeä pidätellen tuemme kenttää siinä.

Valtioneuvoston piirissä käydään Kiurun mukaan keskustelu tartuntatautiviranomaisille suunnattavista tukitoimista mahdollisimman pian, viimeistään ensi viikon loppupuolella.

– Toivomme sydämestämme, että alueellisesti löydetään vahva tahtotila, että näitä toimia tehdään, ei vain kiihtymisvaiheessa vaan etupainotteisesti.

Hän ei kuitenkaan tarkentanut, millaista tukea kentälle mahdollisesti tarjottaisiin.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tänään Twitterissä, että hallitus neuvottelee mahdollisesti jo ensi viikolla sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmisteleman laajan toimenpidekokonaisuuden pohjalta uusista koronarajoituksista.

– Koronavirustilanne pahenee myös Suomessa nopeasti. STM valmistelee hallitukselle laajaa toimenpidekokonaisuutta, jolla epidemian leviämistä voidaan estää. Asia tuodaan hallituksen neuvotteluun mahdollisesti jo ensi viikolla, Marin kirjoittaa.

Pääministeri Sanna Marin (sd).­

Nykylainsäädäntö antaa tällä hetkellä alueellisille tartuntatautiviranomaisille mahdollisuuden tehdä toimia, jotka vielä kevään poikkeusoloissa tehtiin suoraan valtioneuvoston päätöksellä.

Suomessa ei Kiurun mukaan kuitenkaan olla vielä tilanteessa, jossa tulisi julistaa poikkeusolot ja etsiä keinoja epidemian hallitsemiseen valmiuslaista.

– Ja toivomme, ettei siihen myöskään ajauduttaisi.

Kiuru kuitenkin myöntää tautitilanteen olevan vakava.

– Jos nykyiset luvut ja maamme tilanne eivät vedä meitä vakavaksi, niin mikä sitten.

– Tautitilanne ei ole enää suvantovaiheessa.

Kiurun mukaan nyt on kiire ottaa käyttöön etenkin ravitsemusliikkeitä koskevaa tiukempaa sääntelyä.

Hallitus linjasi viime viikolla, että jos alue siirtyy koronatartunnoissa kiihtymisvaiheeseen, ravintoloiden ovet on laitettava säppiin kello 23 ja valomerkki tulee kello 22. Valtakunnallisesti valomerkin takaraja on torstaista alkaen kello 00.

Kiuru muistuttaa, että epidemian kiihtymisalueina ei voida pitää enää pelkkää Uuttamaata.

– Tällä hetkellä STM:ssä kuumeisesti valmistellaan asetusta, jonka johdosta myös epidemian kiihtymisvaiheen maakunnissa tullaan ottamaan käyttöön tiukempi sääntely.

Kiuru kertoo, että hänellä ei vielä ole tietoa siitä, koska tiukempi sääntely voitaisiin ottaa käyttöön.

Kiuru kertoi jo eilen maanantaina Twitterissä, että matkailun terveysturvallisuutta koskevaa uutta mallia on tarkasteltava uudelleen, ja aiemmin tehtyyn periaatepäätökseen on tulossa muutoksia.

– Matkailun terveysturvallisuutta koskevan uuden mallin toimeenpanon yhteydessä on havaittu kehittämistarpeita. Valmistelu on edennyt, ja jo tehtyjä linjauksia on tarkasteltava uudelleen. STM tulee esittämään valtioneuvostolle muutoksia aiemmin tehtyyn periaatepäätökseen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru.­

Kiuru tarkensi eilen Helsingin Sanomille, että muutosesitykset liittyvät testaus- ja karanteenikäytäntöihin.

Myös sosiaali- ja terveysministeriö kertoi eilen illalla tiedotteessaan, että ministeriö tulee esittämään muutoksia periaatepäätökseen hybridistrategian toteuttamisesta rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa.

Matkustusrajoitusten kohdalla tarkoitus on kuitenkin vapaamman matkustamisen edistäminen Suomeen.

Hallituksen alkuperäisen suunnitelman mukaan marraskuun lopusta lähtien karanteeni- ja testausehdot koskisivat maita, joissa tauti-ilmaantuvuus on 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohti.

Raja-arvon ylittävästä maasta Suomeen saapuvan ulkomaalaisen tulisi ottaa ensimmäinen testi lähtömaassa ja toinen Suomessa kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen. Odotusajaksi hänet voitaisiin asettaa karanteeniin.

Ylen mukaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL esittää kuitenkin, että tuplatestausmalli riskimaista tuleville matkailijoille ei olisi tarpeen, vaan yksi koronatesti rajalla mahdollistaisi esimerkiksi viikon matkan ilman karanteenia ja toista testiä, kunhan Suomeen saapuvalla on negatiivinen koronavirustestitulos myös lähtömaasta.

Myös elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) totesi eilen maanantaina muun muassa STT:n mukaan, että uudet tiedot koronaviruksesta ja näytteiden ottamisesta antavat aihetta arvioida uudelleen matkailua koskevia päätöksiä ja tulkintoja.

Toistaiseksi kukaan ei ole kuitenkaan täsmentänyt esimerkiksi sitä, mihin uusiin THL:n tietoihin mahdolliset muutokset perustuisivat.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko totesi tiistaina aamusta toimittajien tapaamisessa, että kyse on hänen käsityksensä mukaan uudesta tiedosta koskien testaamista.

– Tältä osin hallitus neuvottelee lähiaikoina. Pidän hyvänä, että tutkittuun tietoon nojataan ja on myös rohkeutta tehdä uusia ratkaisuja, jos ne osoittautuvat toimivimmiksi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk)­

– Jos saamme parempaa tietoa, niin silloin politiikassa pitää pystyä siihen reagoimaan. Tällaisesta on kyse matkustamisen käytännön rajoitteissa liittyen testaamiseen ja maahantuloon vastuullisella tavalla, Saarikko sanoo.