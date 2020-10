Liikenneministeriön työryhmän mielestä yli puolet päästötavoitteesta saavutettaisiin nostamalla polttoaineen hintaa tai tieliikenteen päästökaupalla.

Asiantuntijat ovat asiaa pohtineet, poliitikot tekevät aikanaan päätöksiä.

Liikenneasioihin perehtyneet kansanedustajat eivät hurraa-huutoja jakele tuoreelle esitykselle liikenteen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

– Tämä on asiantuntijoiden arvio ja näkemys. Ei tämä tämmöisenään tule toteutumaan, eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja Ari Torniainen (kesk) sanoi.

Liikenne- ja viestintäministeriön asiantuntijaryhmän mielestä päästötavoitteesta kaksi kolmasosaa saavutettaisiin liikenteen päästökaupalla tai nostamalla reilusti polttoaineen hintaa.

Kolmasosa päästötavoitteista tulisi täyteen 14 muulla yksittäisellä toimella sähköauton hankintatuesta ruuhkamaksuihin tai lataus- ja biokaasuinfraan satsaamisesta kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelmaan.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Torniainen ei hyväksyisi polttoaineveron korotusta päästöjen puolittamisen pääkeinoksi.

– Jos polttoaineveron korotuksilla on pääpaino, se ei tule olemaan oma, eikä keskustan linja. Ei ole kestävä linja se, että aina polttoaineverotusta korotetaan. Pitää löytää paljon muita keinoja. Se on kestämätön tilanne autoilijalle. Yksityisautoilua on jatkossakin, ja autoja tarvitaan edelleen, Torniainen totesi.

Torniainen etsisi keinoja liikenteen päästövähennyksiin esimerkiksi biopolttoaineista ja LVM:n listalta puuttuvasta ammattiliikenteen biodieselistä.

– Vaihtoehtoisten polttoaineiden, biopolttoaineinen ja biokaasun käyttö ja tehostaminen tulevat olemaan mielestäni isossa roolissa, että saadaan fossiiliset polttoaineet korvattua kotimaisella polttoaineella. Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa on mahdollisuus joukkoliikenteeseen, ja joukkoliikenteen bussit pitää saada mahdollisimman vähäpäästöiseksi. Kaupunkiseuduilla myös kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelma on hyvä asia.

– Tässä ei ole ollenkaan ammattiliikenteen, raskaan liikenteen biodieselratkaisua, joka olisi iso asia. Saisimme myös raskasta liikennettä osallistumaan tähän päästöjen puolittamiseen. Tätä pitäisi miettiä uudelta pohjalta, kokonaisvaltaisesti. Ei autoilua pelkästään pitäisi lähteä kurittamaan. Ihmiset saavat, ja joutuvat käyttämään autoa myös jatkossa, Torniainen sanoi.

Oppositiopuolue kokoomuksen ratkaisu päästöjen puolittamiseen olisi autoveron poisto ja autokannan uusiminen.

– Meidän pitäisi poistaa autovero ja kompensoida sitä osittain ajoneuvoverolla. Autoveroa ei voida poistaa kerralla vaan asteittain 4-5 vuoden aikana, että ei tule markkinahäiriöitä. Jos liikenteen päästöjä halutaan oikeasti vähentää, markkinoille pitäisi saada vähäpäästöisempiä autoja – 150 000 ensirekisteröintiä vuodessa, jotta autokannan vanheneminen loppuu. Suomessa keskimääräinen auton hinta on 3 500 euroa. Meillä on valtava määrä ihmisiä, jotka eivät kykene hankkimaan uusia autoja, kansanedustaja Markku Eestilä (kok) totesi.

– Emme saa polttoaineveroilla liikaa rangaista heidän elämäänsä. Ihmiset joutuvat aika eriarvoiseen asemaan. Uudet ja vähäpäästöiset autot eivät ole kaikkien saatavilla todellisessa elämässä, mikä asettaa jarrut tällaisille polttoaineveron korotuksille, Eestilä jatkoi.

Eestilä muistutti, että jo nyt autonvalmistajat on EU:ssa pakotettu valmistamaan vähäpäästöisempiä autoja ja uusien autojen päästökriteerit tiukentuvat huomattavasti vuoteen 2030 mennessä.

– Jos emme poista autoveroa, siinä helposti käy niin, että Suomi on entistä vahvemmin käytettyjen autojen hautausmaa. Jos ajattelemme, että pelastumme nostamalla veroja ja jaetaan sinne tänne tukia, se on väärä linja. Marssijärjestys on selvä. Ensin pitää tehdä isot asiat, että saadaan autovero pois ja sen jälkeen aletaan pienempiä asioita hoitaa, Eestilä näki.

Kokoomus ei muista keinoista hyväksy lainkaan ruuhkamaksuja.

Pääministeripuolue Sdp ja liikennevaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd) ei ottanut vielä kantaa työryhmän näkemyksiin liikenteen päästöjen puolittamisen keinoista.

– Tuossa on lueteltu monia eri keinoja, ja niistä joudutaan tekemään valintoja. Tässä on ollut virkamiesvalmistelu ja nyt on tehty vaikutusarviot. Aalto-yliopisto tekee vielä tulonjakovaikutuksista taloustieteellisen raportin, joka julkaistaan parin viikon päästä. On vaikea lähteä kommentoimaan mitään yksittäisiä kohtia vielä ennen kuin näkee lopullisen esityksen, Kymäläinen kommentoi.

– Se on ollut selvää, että polttoaineiden hinnankorotuksilla on vaikutus ihmisten kulutuskäyttäytymiseen. Mutta täytyy muistaa se, harvaanasutuilla seuduilla yksityisautoilua on enemmän. On hyvä, että kohta saadaan yksikohtainen selvitys, miten polttoaineiden hiilidioksidiverot tai muut vaikuttaisivat ihmisille ja miten niitä voisi kompensoida. Tämä täytyy tehdä oikeudenmukaisella tavalla, Kymäläinen jatkoi.

Kävisikö demareille malli, jossa päästötavoitteesta kaksi kolmasosaa saadaan polttoaineen hintaa nostamalla?

– En lähde ottamaan kantaa ennen kuin saadaan Aalto-yliopiston tutkimus tulonjakovaikutuksista. Sitten täytyy nähdä, mikä on työryhmän lopullinen esitys ennen kuin lähdetään ottamaan siihen kantaa. Selvää on, että demarit ovat sitoutuneet liikenteen päästöjen puolittamiseen, Kymäläinen vastasi.

Oppositiopuolue perussuomalaiset ei ole päästötavoitteista järin piitannut.

– Minun nähdäkseni päästöjä ei pitäisi niin nopealla aikataululla puolittaa. Se ei tule toteutumaan, kansanedustaja Jouni Kotiaho (ps) näki.

– Olen aina ihmetellyt sitä, että ympäristöä ryhdytään verottamaan ja valtio käyttää varat elämiseen. Luontoa pitää säästää, ja Suomi on tehnyt sitä koko ajan. Suomessa kerättiin liikenteestä veroja yli 8 miljardia, ja siitä väylähankkeisiin tulee noin 2 miljardia. Miten maailma pelastuu siitä, että verotetaan liikennettä ja käytetään varat elämiseen, Kotiaho kyseli.

Kotiaho ei lähtisi polttoaineveroa korottamaan.

– Veroja ei pitäisi nostella, että meidän kilpailukyky säilyisi. Täällä Jämsässä jo kävi huonosti. Rinteen hallitus nosti polttoaineverotusta, ja jopa otti Nesteen MyDieselistä, kierrätysaineesta tehdystä polttoaineesta lisää veroa 120 miljoonaa euroa. Tämä on poukkoilevaa. En ole missään tapauksessa polttoaineveron noston kannalla, jämsäläinen Kotiaho totesi.