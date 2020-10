Epidemian hoito siirtyi alueellisille koronanyrkeille, jotka ovat vasta nyt pääsemässä perille vastuistaan – STM: ”Kesälomat ja rauhallinen tautitilanne hidastivat asioita”

STM on ihmetellyt viime viikkoina alueellisten viranomaisten hitautta koronarajoitusten asettamisessa. Alueilla STM:ää moititaan epäselvyydestä.

Suomen siirryttyä kevään valmiuslakien jälkeen normaalioloihin, on vastuu koronarajoitusten toimeenpanosta siirtynyt hallitukselta pitkälti alueellisille viranomaisille. Valtioneuvoston päätöksellä rajoitetaan enää ravintoloiden toimintaa ja rajaliikennettä.

Kunnat, sairaanhoitopiirit ja aluehallintavirastot ovat joutuneet täysin uuden tilanteen eteen, eikä siirtymä olekaan käynyt kivuttomasti.

Samalla, kun sosiaali- ja terveysministeriö STM on ihmetellyt alueellisten viranomaisten hitautta rajoitusten asettamisessa, moititaan kentällä STM:ää ja valtioneuvostoa epäselvästä viestinnästä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin Mikko Pietilän mukaan tehtävänannon ja viranomaisten valtuuksien tulisi ennen kaikkea vastata toisiaan siten, että tehtävä pystytään toteuttamaan.

– Olennainen kysymys on se, että jos sälytetään vastuuta alueellisille ryhmille, niin täytyisi olla kristallinkirkasta, mihin kunkin viranomaisen valtuudet riittävät, Pietilä sanoo.

Nyt tämä ei hänen mukaansa ole täysin selvää.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vetää oman alueensa koronarajoitusten koordinaatioryhmää.­

Esimerkiksi ravintoloiden aukiolojen rajoittamiseen alueellisilla viranomaisilla on vain vähän keinoja puuttua.

– Jos puutumme elinkeinon harjoittamiseen, niin mikä on se toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus tällaisia päätöksiä tehdä? Se on jossain määrin epäselvää.

– Voimme toki määritellä, että olemme kiihtymis- tai leviämisvaiheessa, mutta voimmeko sen takia määrätä ravintoloiden lopettavan anniskelun jo tiettyyn aikaan, Pietilä kysyy.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston (avi) ylijohtajan Marko Pukkisen mukaan puhe alueellisista viranomaisista ei ole aina ollut selkeää ja johdonmukaista edes valtioneuvoston esiintymisissä.

Osa ministereistä on käyttänyt vaihtelevasti termiä ”aluehallintoviranomainen” puhuessaan aveista, sairaanhoitopiireistä ja jopa kunnan tartuntatautiviranomaisista.

– Viranomaisillekin on ajoittain jäänyt epäselväksi, mihin suuntaan toimenpiteiden toivotaan nyt suuntautuvan, eli kuka ottaa vastuun ja on päättävä taho. Kunnes asia on täsmentynyt STM:n selvitettyä valtioneuvoston toimintalinjausten yksityiskohdat viranomaisille.

Samaan aikaan hallituksen piirissä on viime viikkoina turhauduttu siihen, etteivät alueelliset viranomaiset ryhtyneet nykyistä voimakkaampiin ja nopeampiin rajoitustoimiin.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas) on ihmetellyt alueellisten rajoitusten vähyyttä ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) totesi tällä viikolla odottavansa alueilta ”jämäköitä ja reagointivalmiuteen tähtääviä toimia”.

STM:n johtaja Tuija Kumpulainen myöntää IS:lle olleensa osittain siinä uskossa, että kentällä olisi paremmat valmiudet koordinoida asiaa keskenään.

– Meillä syntyi viime viikolla huoli siitä, kun tartuntatautimäärät kasvavat ja ei oikein tullut käsitystä siitä, että ovatko alueet riittävän hereillä, Kumpulainen selitti torstaina tiedotustilaisuudessa.

STM:n johtaja Tuija Kumpulaisen mukaan kentältä on vienyt oman aikansa herätä uusiin vastuisiinsa koronaepidemian hoidon siirryttyä yhä enemmän alueellisten viranomaisten käsiin.­

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) antoi 24. elokuuta ohjauskirjeen, että alueilla tulee edistää paikallista toimeenpanoa rajoitustoimissa. Syyskuun alussa se tarjosi toimintasuunnitelmassa ohjeet epidemian hillitsemiseksi perus-, kiihtymis- ja leviämisvaiheissa.

Avit kutsuivatkin pian tämän jälkeen alueidensa sairaanhoitopiirit, THL:n ja keskuskaupunkien johtoa sekä muita keskeisiä toimijoita koolle kirkastamaan jokaisen roolia koronan torjuntatoimissa.

Sairaanhoitopiirien sovittiin koordinoivan työtä omilla alueillaan, ja heille viestitettiin, että nyt tulisi organisoitua nopeasti ja ryhtyä ottamaan tilannetta haltuun.

Syyskuun 15. päivä STM lähetti kentälle vielä erillisen ohjauskirjeen, jossa nimenomaan toivottiin erillisten koordinaatioryhmien, koronanyrkkien perustamista, sillä ne antaisivat tukevamman jalustan rajoitustoimien harkintaan.

Nyt kaikkiin Suomen 21 sairaanhoitopiiriin onkin perustettu omat koronanyrkkinsä, jotka alkavat vähitellen olla toimintakykyisiä ja niille alkaa olla selvää, mitä ryhmiltä odotetaan ja mihin niiden valtuudet riittävät.

Ryhmien tehtävänä on ylläpitää alueen tilannekuvan ja päättää mahdollisista rajoitussuosituksista ja -toimista.

Mutta miksi vasta nyt? Tilanteessa, jossa osassa Suomea ollaan jo pitkällä epidemian kiihtymisvaiheessa. Koronatesteihin pääseminen ruuhkautui ja tautitapausten määrä lähti nousuun jo elokuun alussa.

Kumpulainen selittää viivästystä sillä, että syksy on asettanut kentän täysin uudenlaisen tilanteen eteen.

– Keväällä toimimme hyvin valtiojohtoisesti ja opetimme alueet toimimaan sen mukaan valmiuslain ja poikkeusolojen mallilla. Ja kun koronaan ei ole valmiita polkuja, niin liikkeellelähtö alueilla on ollut myös erilaisten tautitilanteiden vuoksi eritahtista, Kumpulainen kertoo IS:lle.

– Myös poikkeustilan jälkeiset kesälomat ja rauhallinen tautitilanne hidastivat asioita.

Kumpulaisen mukaan myös rajoitusten hajautunut toimeenpano on osittain hankaloittanut työtä.

– Ongelma on laaja kenttä, jossa osa päätöksistä hajautuu kuntiin ja kuntayhtymiin, mukana on sairaanhoitopiirit ja muut toimijat. Monimutkainen verkko siis.

Tartuntatautilain nojalla vastuu alueellisesta valmistelusta, harkinnasta ja päätöksenteosta on sairaanhoitopiireillä ja kunnilla sekä kuntayhtymillä.

Koronanyrkkejä vetävillä sairaanhoitopiireillä ei kuitenkaan ole varsinaisesti päätösvaltaa asioihin. Itse nyrkkienkin tehtävänä on antaa suosituksia koronarajoituksiksi, jotka toimivaltaiset viranomaiset voivat toteuttaa.

Kunnat voivat päättää toimivaltaansa kuuluvista suosituksista ja rajoituksista ja avien tehtävänä on lähinnä valvoa ja seurata, että toimet ovat riittäviä sekä tehdä osittain yhtä kuntaa laajemmilla alueilla hallinnollisia päätöksiä vaikkapa kokoontumisrajoituksista.

– Osa tartuntatautilain päätöksistä pannaan toimeen kunnissa, joita on siis yli 300. Ja niissäkin päätöksenteko voi vaihdella esimerkiksi sote-lautakunnan tai kunnan- ja kaupunginhallituksen välillä, Kumpulainen tarkentaa IS:lle.

Alueilla tarvitaan joissain tapauksissa myös useita päätöksiä, jotta sama asia saadaan eteenpäin.

– Se, miten alueella oikeasti pannaan toimeen, vaatii vielä tekemistä, hän myöntää.