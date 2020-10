Li Andersson kiistää suuttuneensa Ylen tekemästä äkillisestä muutoksesta Ykkösaamussa: ”Ei mennyt herne nenään”

Opetusministeri Andersson twiittasi eilen sapekkaanoloisesti, kun Ykkösaamun aihe ja haastateltava vaihtuivat Anderssonista ja koulukiusaamisesta Trumpiin ja koronaan.

Opetusministeri Li Andersson (vas) kiistää suuttuneensa tai loukkaantuneensa Yleisradiolle.

Menikö opetusministerillä herne nenään, kun Ykkösaamussa puhuttiin Trumpista eikä opetusministerin hallinnonalasta?

– Ei mennyt herne nenään. Pidin tärkeänä, että ilmoitin, miksi en ole Ykkösaamussa, kun on ilmoitettu, että olen vieraana siellä. Se ei ollut minusta kiinni, Andersson vastasi IS:lle.

– Yle halusi vaihtaa aiheen, ja heillä on täysi oikeus tehdä miten itse näkevät parhaaksi. Minusta koulukiusaamisen ja -väkivallan tematiikka kiinnostaa ihmisiä paljon. Koska Yle oli aikaisemmin ilmoittanut tulostani, näin järkevänä ilmoittaa suunnitelmien muutoksista, Andersson jatkoi.

Li Andersson sanoo, että hän näki aiheelliseksi twiitata Ykkösaamun haastattelun ja aiheen muuttumisesta.­

Anderssonin piti tänä aamuna olla Ykkösaamun haastateltavana, mutta Yle perui haastattelun eilen aamupäivällä.

Anderssonin ja kouluasioiden sijaan Yle vaihtoi Ykkösaamun aiheeksi Donald Trumpin koronan ja haastateltavaksi Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan.

Andersson kirjoitti eilen aiheesta sapekkaanoloisen twiitin, jossa ministeri valitteli Ykkösaamun aiheen ja haastattelun vaihtumista.

– Huomenna piti keskustella kouluväkivallan ja kiusaamisen vastaisista toimista. YLE on valitettavasti perunut tämän, ja käsittelee sen sijaan Donald Trumpin koronavirustartuntaa. Toivottavasti lasten ja nuorten kannalta tärkeälle aiheelle löytyy uusi aika, Andersson twiittasi.

Andersson ei ollut eilen myöskään Ylen Perjantai -ohjelmassa.

Anderssonin piti olla ohjelman haastateltavana, mutta Anderssonin sijaan Perjantain vieraaksi meni kansanedustaja Jussi Saramo (vas).

Anderssonin mukaan hänen poisjääntinsä ei ollut protesti Ykkösaamun haastattelun peruuntumisesta, vaan johtui soteministerien kokouksesta.

– Se johtui siitä, että minulla oli soteministerityöryhmä, missä on pakko olla. Meillä on sotesta neuvottelut käynnissä lausuntokierroksen jälkeen, ja on siltä osin intensiiviset päivät ja muuttuvat aikataulut, Andersson totesi IS:lle.