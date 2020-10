Kotimainen maskituotanto suurissa vaikeuksissa – testausjonot jopa kuukausien mittaisia: ”Tämä on ollut tuskainen tie”

Lifa Air ei ole saanut toimitettua sote-sektorille kotimaassa valmistettuja hengityssuojaimia tyyppihyväksynnän puuttumisen vuoksi. SJT-Investment Groupin toimitusjohtaja Jari Nurminen kertoo, että sertifikaattiväännössä on palanut aikaa ja rahaa.

Kotimainen maskituotanto kärsii yhä käynnistysvaikeuksista, vaikka keväällä työ- ja elinkeinoministeriössä arvioitiin, että terveydenhuollon ja sosiaalisektorin suojaintarve saataisiin katettua syksyllä koronan toisen aallon iskiessä kokonaisuudessaan kotimaassa tuotetuilla maskeilla.

Viivettä on aiheuttanut erityisesti tuotteiden sertifiointi.

Esimerkiksi Lifa Air ei ole saanut toimitettua sote-sektorille vielä lainkaan kotimaassa valmistettuja FFP2- ja FFP3-hengityksensuojaimia tyyppihyväksynnän puuttumisen vuoksi.

– Tämä prosessi ikävä kyllä kestää, koska akkreditoitujen laboratorioiden palvelut ovat varsin kysyttyjä tällä hetkellä, Lifa Airin toimitusjohtaja Johan Brandt kommentoi IS:lle.

Lifa Air arvioi toukokuussa valmistavansa tämän vuoden aikana 190 miljoonaa maskia – 130 miljoonaa kirurgista maskia ja 60 miljoonaa FFP-tason hengityssuojainta.

Brandtin mukaan ennustettuihin lukuihin tuskin päästään akkreditointiprosessissa ilmenneiden viiveiden vuoksi.

Lifa Airin hallituksen puheenjohtajan Vesa Mäkipään puheet kahden miljoonan maskin päivävauhdista syyskuun lopussa perustuivat Brandtin mukaan siihen, mihin vauhtiin päästäisiin lisäkapasiteettiin investoimalla, mutta tätä investointipäätöstä ei ole tehty.

Sertifioitujen kirurgisten maskien toimittamisen Lifa Air pääsi aloittamaan elokuussa. Lisäksi Lifa Air on toimittanut Suomeen poikkeusluvalla Lifa Airin kiinalaisen yhteisyrityksen valmistamia FFP2- ja FFP3-suojaimia.

Oululaisen Screentecin tavoitteena on valmistaa 12–14 miljoonaa kirurgista maskia ja miljoona FFP3-hengityssuojainta tai suodattavaa puolimaskia vuoden loppuun mennessä.

Työministeri Tuula Haatainen (sd) sanoi toukokuun lopussa, että jos kapasiteetti saadaan täysimääräisesti käyttöön, kotimaisen valmistuksen pitäisi jo yksinään kattaa sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet sekä suu-nenäsuojusten että hengityksensuojainten osalta.­

Pelkästään tuotteiden valmistukseen 20 henkilöä palkanneella Screentecillä on jo sertifikaatti kirurgisille maskeille, FFP3-hengityssuojaimien ja visiireiden sertifiointiprosessi on yhä kesken.

– CE-prosessin läpivieminen on edelleen hidasta laboratorioiden ruuhkautumisen vuoksi. Ongelma oli tunnistettu jo tähän hankkeeseen lähtiessä. Turhauttaahan se toki, Screentecin toimitusjohtaja Antti Tauriainen sanoo.

Osaltaan soppaa on hämmentänyt se, että sosiaali- ja terveysministeriö linjasi kesäkuun lopussa koronatilanteen rauhoituttua, että poikkeuslupamenettelystä luovutaan ja Suomen markkinoille tulevien suojainten on täytettävä lokakuun alusta asti kaikilta osin EU:n henkilönsuojainasetuksen vaatimukset.

Eaglefiltersin toimitusjohtaja Juha Kariluoto kertoo, että linjauksen myötä asiakkaat alkoivat odottaa saavansa CE-merkittyjä tuotteita. Eaglefilters odottaa parhaillaan sertifikaattia FFP2- ja FFP3-hengityksensuojaimille.

Torstaina sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti, että FFP2- ja FFP3-hengityssuojaimia voidaan sittenkin saattaa markkinoille vuoden loppuun saakka suppeammalla laboratoriotestauksella, kun taas raskaampaa menettelyä sovelletaan suojakäsineisiin, suoja-asuihin ja visiireihin.

STM:n uusi linjaus ihmetyttää SJT-Investment Groupin toimitusjohtajaa Jari Nurmista, jonka firma onnistui saamaan sertifikaatin FFP2- ja FFP3-suojaimille syyskuun alussa kahden ja puolen kuukauden odottelun jälkeen. SJT-Investment Group tuottaa Nurmisen mukaan 35 000–40 000 hengityksensuojainta vuorokaudessa.

Nurminen katsoo, että heille sertifikaatti on kilpailuetu, jonka eteen on tehty paljon töitä.

– Aika moni lähti tekemään kevennetyllä erikoisluvalla, jotta saisi tuotteet nopeammin myyntiin. Lähdimme alusta asti siitä, että haluamme täydellisen sertifikaatin. Poltimme tosi paljon rahaa, kun teetimme testejä eri paikoissa. Osa laboratorioista ilmoitti, että toimitusajat ovat kuutta viikkoa, osa ilmoitti rehellisesti, että prosessi kestää kolme kuukautta. Kyllä tämä on ollut tuskainen tie.

LOG 5:n puheenjohtaja Aaro Toivonen sanoo, että terveydenhuollon käyttöön tarkoitettujen suojatarvikkeiden viranomaishyväksyntään liittyvät asiat ovat osoittautuneet yrityksille yllättävän haasteellisiksi. Kuvassa Husin varasairaala, jota esiteltiin huhtikuun alussa.­

Kansallisen koordinaatioryhmän LOG 5:n puheenjohtaja Aaro Toivonen sanoo, että kotimaisen tuotannon käynnistyminen on ollut hankalampaa kuin oli arvioitu. Toivosen mukaan kotimaisen tuotannon käynnistyminen on silti merkittävä parannus Suomen huoltovarmuuden kannalta.

Toivonen arvioi, että suojatarviketilanne on valtakunnallisesti kohtuullisen hyvä, vaikka epävarmuutta liittyy esimerkiksi FFP3-suojainten saatavuuteen. Odotettavissa, että hinnat lähtevät nousuun ja toimitusajat saattavat pidentyä.

– Suurelta osin ollaan edelleen ulkomaisen tuonnin varassa.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtajan Pekka Tulokkaan mukaan terveydenhuollossa on pulaa nimenomaan FFP2- ja FFP3-hengityksensuojaimista, joita ei ole kovin hyvin saatavilla ulkomailtakaan.

– Kulutus on samalla tasolla kuin kevään huippukuukausina- ja viikkoina. Esimerkiksi viime viikolla kirurgisia maskeja kului enemmän kuin niitä tuli varastoihin. Mentiin varastoissa alaspäin erinäisillä miljoonilla kappaleilla.

Sosiaali- ja terveysministeriön valmiusjohtaja Pekka Tulokas kertoo, että kauppaliikkeille menee maskeja ”tosi paljon”, mikä ei ollut mahdollista ilman kotimaisen tuotannon käynnistämistä. Huolta on sen sijaan ollut terveydenhuollon tarpeisiin menevien varusteiden riittävyydestä.­

Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Rain Mutka haarukoi, että HVK:n varastoissa on tällä hetkellä maskeja ”korkeimmalla pandemiakäytöllä” eli miljoonan kappaleen päiväkulutuksella vähintään kahdeksi kuukaudeksi.

Sairaanhoitopiirit ja Huoltovarmuuskeskus helpottivat kotimaisen tuotannon käynnistysvaihetta ostositoumuksilla. Jälkihankintailmoituksista käy ilmi, että Lifa Air on tehnyt HVK:n kanssa kaksi sopimusta, joiden arvo on yhteensä 15,9 miljoonaa euroa. Sieviläinen Teho Filter on tehnyt HVK:n kanssa sopimuksia 10,9 miljoonan euron edestä, ja hankolainen Filterpak 3,2 miljoonan edestä.

Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtajan Janne Känkäsen mukaan suomalaisilta valmistajilta on tilattu yhteensä 40 miljoonaa kirurgista maskia ja 6,25 miljoonaa FFP-hengityssuojainta.

Huoltovarmuuskeskus on hankkinut kirurgisia maskeja ja/tai hengityksensuojaimia suorahankintoina myös muun muassa Kaukolta (hankintojen arvo 14,6 miljoonaa), Walki Medicalilta (6,3 miljoonaa), Finlaysonilta (4,4 miljoonaa), Suomen Sähkötuonnilta (3,8 milj.) ja Koneelta (0,5 miljoonaa).

Terveydenhuollossa on tarvetta maskien lisäksi suojavaatteille. Kuvassa suojavaatteiden tuotantoa Lennol Oy:n tiloissa Jalasjärvellä.­

Varsinaisen jättitilauksen HVK on tehnyt Logonetilta, jolta Huoltovarmuuskeskus on tilannut hengityksensuojaimia lähes 10 miljoonalla, suoja-asuja yli 23 miljoonalla ja suojakäsineitä yli neljällä miljoonalla.

Logonetin tuotannosta suurin osa tehdään Kiinassa, pienempi osa Thaimaassa. Kauko tuo tavaran Suomeen Kiinasta.

Yksi kysymys on, riittääkö kotimaassa tuotetuille suojavarusteille kysyntää pandemian jälkeen.

– Kun hinnat ovat selkeästi normaalia korkeammat, kotimaiset pärjäävät hintakilpailussa, mutta kun palataan normaalitilanteeseen, pystyykö kotimainen valmistaja painamaan hinnat niin alas, että pärjää kilpailutuksissa? HUS Logistiikan toimialajohtaja Jyrki Putkonen kysyy.