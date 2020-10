Setä Arkadia: Vapise teollisuus! Nyt alkoi TES-luokkasota isänmaan nimissä!

Luokkasota tästä koronavitsauksen vaivaamasta maasta on vielä puuttunut. Mutta ei puutu enää, kun katsoo pääministeri Sanna Marinin (sd) suhtautumista Suomen metsäteollisuuteen. Ainakin TES-taistelun ensimmäiset ammukset on ammuttu, miettii Setä Arkadia alias Timo Haapala.

Kulunut viikko on mennyt Setä Arkadialta isänmaallisia asioita seuratessa. Tahti on ollut sellainen, ettei ole meinannut perässä pysyä. Ensin presidentti Sauli Niinistön taholta ilmoitettiin, ettei Linnan juhlia järjestetä. Heti perään ylipäällikkö Niinistön johtamista puolustusvoimista kerrottiin, että itsenäisyyspäivän paraati Porissa on peruttu. Syy: korona.

Mainittakoon, että vaikka perhe- ja pesulapalveluministeri vai mikä se oli Krista Kiuru (sd) perui Porin valtuuston sote-kokouksen ja julisti ravintoloiden osalta yöllisen sisä- ja ulkonaliikkumiskiellon, kyseisten perumisten suhteen hänellä ei ollut roolia. Siis tiettävästi.

Mutta varsinaisesti isänmaallisuuden keitos ryöpsähti hellalle, kun Metsäteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Ilkka Hämälä ilmoitti torstaina, että Metsäteollisuus vetäytyy TES-touhusta ja jättää koko sotkun yritysten varaan. Ay-liike otti tiedon tyynen stoalaisesti vastaan, mutta Brysselissä EU-huippukokouksessa ollut pääministeri Sanna Marin (sd) sai luokkasodan merkeissä niin sanotun isänmaallisuuskohtauksen, jonka hän purki twitteriin:

– Tapasin viime viikolla myös Peperiliiton @petrivanhalan:n. Tuon tapaamisen perusteella ehdin jo toivoa, että on löytymässä aitoa yhteishenkeä isänmaan puolesta kriisin keskellä. Metsäteollisuuden tämänpäiväinen ilmoitus kertoo varsin toisenlaista viestiä.

Turha nyt kapitalisteilta on mitään isänmaallisuutta odottaa! Kaukana on jo hurmehenkisen Akateemisen Karjala-Seuran, Hakkapeliitta-lehden tai Lapuan liikkeen ympärillä pyörinyt isänmaallinen toiminta.

Nykyään paperiteollisuuden pamput tuskin ehtivät isämeitää eikun -maata lausua, kun painavat katsomaan, miten sellutehdas Uruguayssa jaksaa. Hyvä, että UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen muistaa maksaa edes yhtiöverot (viimeksi 120 miljoonaa – kolmanneksi eniten Suomessa) Marinin hallituksen jaettavaksi kansainvälisiltä kiireiltään. Kauheen epäisänmaallista tuo yhteisöverojen maksaminen! korostaa myös Setä A.

Pääministeri Marin lähti Brysseliin eduskunnan välikysymyskeskustelun päätteeksi, minkä aiheena oli, mikäpä muu kuin talous- ja työllisyyspolitiikka eli mitä isänmaallisin teema. Marin tosin otti nokkapokkaa kokoomuksen Petteri Orpon kanssa aiheen ulkopuolelta eli lähinnä kalenterikysymyksistä. Loppuviikosta sosialidemokraattisen kansanliikkeen politrukit ovat saaneet ujutettua medialle näkemyksen, että kyseessä oli pääministerin tietoisesti nostattama vastakkainasettelu kokoomusta vastaan, koska se on kuulemma jonkin puolueen tilaaman monitor-tutkimuksen mukaan hyvä juttu: Vastakkainasettelusta saa voimaa. Voihan se niinkin olla juuri tässä tapauksessa – tai sitten ei...

Mutta jopa muutamat kantakirjademarit ovat seuranneet hiukan säikähtäen pääministerin kuluneen viikon toimintaa. Pääministerin puoli vuotta nauttima koronasuojaus on ohi, ja miten tästä eteenpäin, sitä pelätään. Kritiikki menee ihon alle. Hallitukselle osoitettu epäluottamuslause muuttuu henkilökohtaiseksi loukkaukseksi.

Kulisseista tihkuu tietoja kiukkukohtauksista. Tilannetta ei helpota kokematon avustajakunta. Marinin vt-valtiosihteeri, Pro-taustainen Henrik Haapajärvi (sd) tukee oivallisesti emäntäänsä. EU-avustaja Tuulia Pitkänen (sd) on entinen Euroopan demarinuorten eli YES:n pääsihteeri. Kovemmistakin meriiteistä on kuultu, mutta Sdp:n EU-ehdokkaana hän korostikin olevansa ennen muuta feministi. Pääministerin eduskunta-avustaja Pirita Ruokonen (sd) tutustuu parhaillaan eduskunnan toimintaan, sillä aikaisempi kokemus talosta puuttuu tyystin. Mutta hän onkin Marinin hyvä ystävä pitkältä ajalta. Kansliassaan Marin vaatii virkamiehiltä topakkaa toimintaa ja papereiden on kuulemma parempi olla enemmän kuin kohdallaan. Ehkä siitä syystä sihteeriporukka on antanut hänelle koodinimen ”despootti”.

PS. Samaan aikaan eduskunnassa kokeneet kansanedustajat sekä hallituspuolueista että oppositiosta katselevat ministerien ja nuoren, mutta sitäkin suuremman avustajakunnan touhuja silmät suitsirenkaina. Kokemattomuus ja tietämättömyys korvataan ylimielisyydellä, Setä A:lle kommentoidaan. Tervehtiminenkään ei kuulu enää tapoihin edes ministereiltä.