Sanna Marin: Lukashenkan lisäämiselle EU:n pakotelistalle olisi ollut perusteita

Marinin mukaan Lukashenka ei osoittanut halukkuutta käydä dialogia Valko-Venäjän tilanteesta

Pääministeri Sanna Marin (sd) kommentoi kommentoi EU-huippukokouksen ensimmäisen päivän jälkeen, että tietyistä näkökulmista olisi ollut perusteltua, että Aljaksandr Lukashenka olisi ollut nyt EU:n pakotelistalla.

Hän ei ole osoittanut halukkuutta käydä dialogia tai löytää minkäänlaista ratkaisua (Valko-Venäjän) tilanteeseen. Tästä näkökulmasta olisi ollut perusteltua ja ymmärrettävää, että hän olisi ollut tässä listauksessa mukana, Marin sanoi suomalaistoimittajille.

Marin oli tyytyväinen, että EU-johtajat pääsivät sopuun torstaina sekä Turkista että Valko-Venäjästä.

– On selvää, että 27 jäsenmaan välillä on erilaisia näkemyksiä ja tulokulmia, joita pitää yhteen sovitella, mutta siinä onnistuimme ja nyt meillä on yhteinen näkemys näistä molemmista kysymyksistä.

Pakotelista pannaan täytäntöön kirjallisella menettelyllä lähes välittömästi.

Juttua päivitetty 2.10 kello 3.35. Lisätty Marinin kommentit.