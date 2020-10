Kokoomuksen Orpo näkee Metsäteollisuuden ratkaisun syyksi hallituksen epäonnistumisen budjettiriihessä

Kokoomuksen Petteri Orpon mukaan Metsäteollisuuden ilmoituksella voi olla seurauksia. Ministeri Mika Lintilä arvelee, ettei paikallisen sopimisen neuvotteluilmapiiri parane.

Metsäteollisuuden ilmoitus on ollut päivän puheenaihe myös eduskunnassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi pitävänsä mahdollisena, että muita EK:laisia järjestöjä, Elinkeinoelämän keskusjärjestön jäseniä, seuraa perässä.

– En pidä sitä mahdottomana, koska tarve joustoille on niin suuri, hän kommentoi ilmoitusta toimittajille eduskunnassa.

Vaikutukset työmarkkinaneuvottelujärjestelmään jäävät vielä nähtäviksi, hän totesi.

– Minusta tämä osoittaa, kuinka kipeästä ja vaikeasta asiasta on kyse. Kun näistä on vuosikausia yritetty neuvotella ja muissa maissa on uudistuksia tehty, niin tämä ajautui konfliktiin.

Orpo kehotti osapuolia nyt sopimaan asioista, jotta ei ajauduta sopimuksettomaan tilaan. Hänen mukaansa myös lainsäätäjien ja hallituksen on otettava tilanne vakavasti ja otettava vastuuta siitä, että ratkaisuja syntyy.

Orpo: Ajoitus liittyy riiheen

Viime aikojen keskustelua on leimannut väittely siitä, laistavatko yritykset ja ennen kaikkea metsäyhtiöt yhteiskuntavastuusta, kuten pääministeri Sanna Marin (sd) esitti.

Keskustelu roihahti Marinin arvosteltua metsäyhtiö UPM:n päätöstä sulkea Kaipolan paperitehdas.

Orpon mielestä Metsäteollisuuden ajoitus on nähtävä seurauksena sille, että paikallinen sopiminen ei budjettiriihessä edennyt vaan siirtyi jälleen eteenpäin. Hän ei usko, että se liittyisi esimerkiksi keskusteluilmapiiriin.

– Tässähän kävi niin, että budjettiriihestä työnnettiin tämä paikallinen sopiminen maaliskuulle työryhmiin, Orpo sanoi.

– Kun kilpailukyvyn kannalta ja työnantajien näkökulmasta välttämättömät työelämän joustot eivät ole edenneet, ei lakitietä eikä tes-tietä, tämä on lopputulema, että he tekevät näin.

– Ainakin tällä teollisuudenalalla näyttää olevan erittäin vaikea kilpailutilanne. Oletan että tämä on se syy ajankohdalle.

Kun paikallinen sopiminen putosi budjettiriihestä, se palasi työryhmään, jonka vastauksia odotetaan ensi maaliskuun alkuun mennessä. Sen jälkeen sen ehdotukset esitellään ministeriryhmälle.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk) mukaan nähtäväksi jää, minkälainen jälkiaalto ilmoituksesta seuraa.

Lintilä ja Orpo sanoivat, ettei kummallakaan ollut ennakkotietoa asiasta.

– Tuskin tuo nyt neuvotteluilmapiirejä parantaa. He [Metsäteollisuus] ovat jo lähteneet EK:sta ja kertoivat jossain vaiheessa, että pitäisi saada konekohtaiset sopimukset, niin aika pitkälle ovat valmiita viemään [paikallista sopimista].