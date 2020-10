Keskusta vie kansanedustajansa radioon – ”Meillä on tupailtamood”

Nauhoitetut tupaillat kuuluvat kolmessa paikallisradiossa.

Keskustan kansanedustajat aikovat pitää tupailtojaan radiossa.

Keskusta mainostaa konseptiaan uutena kansan radiona, ei kansanradiona, erotukseksi Ylen klassikko-ohjelmasta.

Keskustan eduskuntaryhmä on ostanut radioaikaa Järviradiosta, Radio Rexistä ja Radio Sandelsista ensi viikon perjantaista seuraavan viikon maanantaihin.

Ideana on, että kerrallaan ääniaalloilla on 2-4 maakunnan kansanedustajaa. Neljän päivän aikana keskustan kansanedustajia kuullaan 12 tupaillassa, vain valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on äänessä kahteen kertaan.

Perussuomalaiset aloitti jo kesällä kuntavaalikampanjoinnin. Onko tämä keskustan vastaus perussuomalaisille, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen (kesk)?

– On vastaus perussuomaisille, ja kaikille muillekin. Taustalla on korona, ja päätimme käynnistää radiokampanjan. Yleensä koko eduskuntaryhmä on ollut liikkeellä muutaman kerran vuodessa kauppakeskuksissa ja toritilaisuuksissa, on jaettu makkaraa tai kahvia ja pullaa, ja kansanedustajia on voinut tavata. Nyt mennään terveys edellä, ja pidämme radion tupaillat, Kurvinen vastasi.

Ryhmäjohtaja Antti Kurvisen mukaan radio-ohjelmilla korvataan nyt korona-aikana perinteiset eduskuntaryhmän jalkautumiset ympäri Suomen.­

– Meillä tavat ovat erilaiset kuin perussuomalaisilla, jossa mestari kertoo temppelistään, miten maailma makaa. Meillä keskustellaan. Meillä on kansanedustajat vaalipiireittäin ja maakunnittain keskustelemassa ja kertomassa heille tärkeistä asioista. Meillä on keskustelun veturit tilaisuuksissa, ja haluamme keskustella, emme julistaa, Kurvinen jatkoi.

Sanotte, että tämä on kansan radio. Pääseekö yleisö osallistumaan puhelimitse radio-ohjelmaan?

– Ne ovat nauhoitettuja. Se on valitettava puoli. Se ei onnistu, että olisimme kaikki samaan aikaan radiostudiossa. Tällainen pieni kauneusvirhe tässä on. Kansan radion hengessä mennään, siellä käydään läpi paikallisia kysymyksiä, tiehankkeita, ja kansanedustajat kertovat itselleen tärkeistä asioista. Joillekin on tärkeää metsäasiat, joillekin koulut ja liikuntapaikka-asiat, omassa lähetyksessäni ajattelin avata turvepolitiikkaa. Ihmiset ovat ruvenneet tykkäämään radiosta, ja podcastien kautta radio on saanut renessanssia. Ihmiset eivät jaksa niin tuijottaa ruutuja, ja on mukavampi kuunnella radiota kotitöitten lomassa tai urheillessa.

Siinä kun kuuntelee Kurvisen puhuvan turveasioista, niin lenkillä tai salilla alkaa tuntua kevyeltä?

– Maitohapot vähenevät ylämäessä pohkeista, kun alkaa puhua ajojärjestyksestä, Kurvinen naurahti.

Miten kansan ääni pääsee lähetyksiin, jos lähetykset tehdään jostain studiosta ja kuullaan nauhoituksena radiosta?

– Halutaan tupailtaotetta ottaa. Käymme läpi vaikeita asioita: turvetta, valtion velkamäärästä, hallituksen talouspolitiikasta. Käymme läpi myös ihmisenkokoisia asioita. Valtakunnan julkisuudessa hukkuu pienempiä, merkittäviä asioita. Meillä on tupailtamood. Se tarkoittaa sitä, että keskustellaan ja perustellaan. Poliitikko menee paikalle, siellä on ihmisiä, poliitikko kertoo omia ajatuksiaan, häneltä kysytään kysymyksiä, hän saa vastaväitteitä ja perustelee. Siitä syntyy luova vuorovaikutus.

Teillä on nauhoitettu tupailta. Kuka näissä tupailloissa edustaa yleisöä?

– On ammattilaiset, viestintäihmiset, jotka vievät keskustelua eteenpäin ja heittelevät kysymyksiä, joita tulisi livetupaillassa kahvikupin äärellä.

Tupaillat kuullaan kolmessa paikallisradiossa. Ilmaista tämä ei kai ole, ja eduskuntaryhmä tästä jotain maksaa radioille?

– Kyllä. Yleensä olemme lehdissä ja netissä mainostaneet tilaisuuksia, että kansanedustajat ovat Seinäjoen Ideaparkissa lauantaina kello 13-14, ja tähän on käytetty ryhmän varoja. Nyt ryhmän varoja käytetään tällä tavalla. Ei ole hyvä idea, että pyrkisimme kokoamaan ihmisiä lähekkäin, kättelemään ja hönkimään toistensa päälle, Kurvinen vastasi.