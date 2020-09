Helsingin pormestari Jan Vapaavuori arvosteli rajusti Suomen hallituksen uusia koronarajoituksia, jotka Helsinki kuitenkin toteuttaa.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori kertoi kaupunkilaisille ja kaupungin työntekijöille koronavirustilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista asioista keskiviikkona.

Taustalla oli se, että Suomen hallitus kertoi tiistaina uusista rajoitustoimista.

Vapaavuori kertoi, että Helsingissä nuorten 20–24-vuotiaiden keskuudessa on suhteessa eniten koronavirustapauksia.

Kaikkiaan Helsingissä on nyt 238 koronavirustartuntaa, näistä 23 prosenttia on 20–24-vuotiaiden keskuudessa. Tartuntojen määrä on Vapaavuoren mukaan lähes kaksinkertaistunut viime viikosta, jolloin koronavirustartuntoja oli 124.

– On mahdollista, että virus lähtee leviämään nuorten keskuudesta vanhempiin ikäryhmiin, Vapaavuori painotti.

Vapaavuori korosti, että Helsinki noudattaa kaikkia rajoituksia, mutta kertoi kantansa niiden vaikutuksiin.

– Rajoitukset tulevat johtamaan satojen, ellei jopa tuhansien ihmisten lomautuksiin ja irtisanomisiin. Näillä rajoituksilla on dramaattisia vaikutuksia, Vapaavuori sanoi.

– Olisi ollut syytä miettiä alkuun lievempiä rajoituksia ja keinoja. Nämä ovat valtiovallan määräyksiä ja niitä kaikki noudattakoot, hän sanoi.

Hän esitti tiedotustilaisuuden lopuksi vielä vetoomuksen helsinkiläisille, jotta he noudattaisivat nykyisiä suosituksia ja ohjeita koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi.

– On tärkeää pitää vastuuta muista ihmisistä. Käytetään maskia, pidetään turvavälejä, pestään käsiä ja vältellään sosiaalisia kontakteja, jos on pieniäkin oireita, hän sanoi.

Hän olisi odottanut, että rajoitukset olisi otettu käyttöön asteittain.

Näin hallitus tiedotti tiistaina

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus päätti rajoittaa ravintoloiden aukioloa.

– Se tulee olemaan uusi normaali. Joka puolella Suomea suomalaiset tulevat tietämään, että lähtökohtana on se, että anniskelu päättyy viimeistään kello 24, ja ravitsemusliike on suljettava kello 1, peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) kertoi tiistaina.

– Rajoitustoimet ovat välttämättömiä, sillä eri puolilla maata ravintoloissa on esiintynyt joukkoaltistumisia ja tartuntoja. Ravintoloista peräisin olevia tautiryppäitä on kehittynyt lähes sattumanvaraisesti eri puolilla maata. Siksi säätely on välttämätöntä ottaa käyttöön koko maassa, Kiuru sanoi tiistain tiedotustilaisuudessa.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä ja perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru ja elinkeinoministeri hallituksen tiedotustilaisuudessa tiistaina 29.9.2020.­

Koko maassa ravintolat menevät siis kiinni kello 01, ja anniskelu on lopetettava puoliltaöin. Uudet rajoitukset astuvat voimaan lokakuun 8. päivä.

Hallitus myös päätti mahdollisista uusista, vielä tiukemmista rajoituksista ravintoloiden aukioloihin. Nämä rajoitukset olisivat alueellisia.

Uudellamaalla epidemian kiihtymisvaiheessa

Hallitus seuraa koronavirusepidemian ilmaantuvuutta eri alueilla lokakuun aikana, ja jos tietyllä alueella siirrytään kiihtymisvaiheeseen, ravintoloiden toimintaa voidaan siellä rajoittaa lisää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n johtaja Mika Salminen arvioi jo tiistaina, että epidemia on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella nyt kiihtymisvaiheessa.

Kiihtymisvaiheena THL pitää 10–25 tapausta 100 000:ta asukasta kohden kahden viime viikon aikana.