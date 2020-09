Odotettavissa älämölöä ja kiivailua – katso välikysymyskeskustelu suorana lähetyksenä kello 14

Oppositio penää hallitukselta työllisyystoimia ja velkataakan taittamista.

Korona-ajan poliittinen linnarauha päättyy viimeistään tänään kello 14.

Hallitus vastaa opposition välikysymykseen hallitusohjelman talous- ja työllisyystavoitteiden hylkäämisestä. ISTV näyttää välikysymyskeskustelun suorana lähetyksenä.

Välikysymyksessä ovat mukana kaikki oppositiopuolueet: kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt.

Kyseessä on ensimmäinen välikysymys koronakriisin puhkeamisen jälkeen. Maaliskuussa perussuomalaiset jätti välikysymyksen turvapaikkapolitiikasta, mutta veti sen pois, koska keväällä koko eduskunta hautasi erimielisyytensä ja keskittyi akuutin kriisin hoitoon.

Välikysymyksessä oppositio esittää hallitukselle kahdeksan kysymystä.

Opposition mielestä pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus on hylännyt hallitusohjelmansa talous- ja työllisyyspolitiikassa, ja hallituksen toimet ovat riittämättömiä talouden ja työllisyyden kuntoon saattamiseksi ja kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Hallitus on myöntänyt, että keskeinen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta ei toteudu tällä vaalikaudella. Hallitus on esittänyt keinoja yli 30 000 uuden työllisen saamiseksi. Opposition mielestä tavoitteesta ei ole kasassa kuin ehkä puolet, ja oppositio penää hallitukselta kunnianhimoisempia lukuja.

Hallitusohjelman mukaan julkisen talouden pitäisi olla tasapainossa vuonna 2023, mutta koronakriisin takia velkaantuminen lähti käsistä. Oppositio ei elvytystä vastusta, oppositio haluaa näkymää ja päätöksiä velkaantumisen taittamisesta.

Ennen koronakriisiä velkaa oli noin 60 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja hallituksen tavoitteena on se, että velkaosuus ei nousisi yli 80 prosentin tällä vuosikymmenellä. Tänä vuonna hallitus on ottanut velkaa noin 17 miljardia euroa ja ensi vuoden lainatarpeeksi on arvioitu vajaat 11 miljardia euroa.

Täysistunnossa on ennen välikysymyskeskustelua muutama äänestys, ja keskustelu alkaa sen jälkeen.

Välikysymyksen esittelee puheenjohtaja Petteri Orpo (kok) ja hallituksesta kysymykseen vastaa valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

Tämän jälkeen vuorossa ovat puolueiden ryhmäpuheet, ja puheiden jälkeen alkaa 1,5 tunnin debatti. Korona-aikana debatti on jaettu kahteen 45 minuutin jaksoon, eli salissa istuva väki vaihtuu debatin puolivälissä jotta mahdollisimman moni kansanedustaja pääsee keskusteluun osallistumaan.