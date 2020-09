Ohisalo korostaa kaikkien hallituspuolueiden sitoutuneen samoihin ilmastotavoitteisiin.

Vihreiden puheenjohtaja ja sisäministeri Maria Ohisalo kommentoi lauantaina Ilta-Sanomille hallituskumppaneidensa viikolla esittämää arvostelua. Aiemmin päivällä vihreiden puoluevaltuuston kokouksessa puhunut Ohisalo toteaa, että tiukka ilmastopolitiikka on ollut vihreiden tavoite kuluneet 30 vuotta.

– On tietysti ihan selvää eikä kenellekään mikään uutinen, että vihreät puhuu ilmastonmuutoksesta ja sen torjunnasta oikeanmukaisella tavalla ja paljon, Ohisalo sanoo.

Opetusministeri Li Andersson (vas) totesi viikolla vihreiden pyrkivän ottamaan yksin kunnian valtioneuvoston ilmastopolitiikasta. Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko puolestaan kertoi ärsyyntyneensä tavasta, jolla vihreät käsittelevät budjettiriihessä keskustalle herkkiä kysymyksiä.

– Ärsyttää sen takia, että keskusta on yleispuolue. Emme me voi ajatella niin, että riittää, kun vahdimme yhtä asiaa. Politiikka on muutakin kuin ilmastopolitiikkaa. Eikä se ole kilpailua siitä, kuka saa hehkuttaa mitäkin päätöksiä, Saarikko totesi.

Ilta-Sanomien haastattelema Ohisalo korostaa kaikkien hallituspuolueiden sitoutuneen samoihin ilmastotavoitteisiin. Sisäministerin mukaan hallituksen ilmasto-ohjelma on maailman kunnianhimoisin.

– Ajattelen itse niin, että eivät tämä planeetta ja tulevat sukupolvet ole kiinnostuneet siitä kuittailusta, joka tämän keskustelun ympärillä käydään. Ennen kaikkea tärkeää olisi se, että löydetään ratkaisut yhdessä, ja niin me olemme hallituksessa onnistuneet tekemään.

– Kaikki puolueet viestivät omat viestinsä, ja meille tämä on prioriteetti numero yksi.

Ohisalo kommentoi myös julkiseen keskusteluun noussutta Vantaan Kytöpuiston koulun pahoinpitelyä. Tapauksessa pidemmän aikaa kiusattu kuudesluokkalainen hakattiin tajuttomaksi. Pahoinpitelyyn osallistuneet oppilaat kuvasivat tapahtumasta videon Youtubeen, ja paikalle kutsuttiin ambulanssi.

Ohisalon mukaan koulujen turvallisuus kuuluu ensisijaisesti rehtoreille, mutta selkeästi lainvastaiset teot tulisi ohjata poliisin käsiteltäviksi.

– Liian usein koulujen aikuisilla ei ole riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia puuttua ongelmiin ja luoda turvallista oppimisilmapiiriä. Tärkeää olisi päästä puuttumaan ongelmiin ennen kuin ne kärjistyvät näin järkyttävälle tasolle.

Ohisalo kiittelee poliisia, jolle myönnettyjä lisäresursseja on hänen mukaansa kohdistettu nimenomaan lapsiin kohdistuvien rikosten torjuntaan.

Ohisalo kertoi vihreiden lähtevän kuntavaaleihin kunnianhimoisilla tavoitteilla. Puoluevaltuustolle pitämässään puheessa hän korosti, ettei ilmastonmuutosta torjuta ainoastaan hallituksen ja eduskunnan päätöksillä.

– Sitä työtä voidaan tehdä jokaisessa kunnassa. Jo melkein puolet suomalaisista asuu kunnissa, jotka tähtäävät hiilineutraaleiksi kymmenen vuoden kuluessa. Tavoite on kunnianhimoisempi kuin se, minkä onnistuimme hallitusohjelmaan neuvottelemaan.

Puheessaan Ohisalo alleviivasi vihreiden tekevän päätöksiään yhteistyössä muiden kanssa. Vihreän sisäministerin mukaan puolue toimii päätöksenteossa sillanrakentajana.

– Me kuuntelemme kuntalaisia ja kansalaisjärjestöjä, ja otamme kuulemamme aidosti huomioon, Ohisalo linjasi.