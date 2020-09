Annika Saarikko lupaa kulttuurialan ahdinkoon uutta tukipakettia: ”On kohtuutonta, että ala joutuu ottamaan yhtä kovinta koronaiskua vastaan”

Annika Saarikon mukaan kulttuurialaa on tekohengitettävä kriisin yli, koska sen palvelut ovat suomalaisten henkiselle kriisin kestävyydelle tärkeitä. Paketti on kuitenkin vain laastari alan tuskaan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) on laittanut ministeriössään valmisteluun vuoden viimeiseen lisätalousarvioon uuden tukipaketin kulttuurialalle.

Suomessa ei toistaiseksi ole annettu uusia kokoontumisrajoituksia. Saarikon mukaan siitä huolimatta on ilmeistä, että tukipaketin tarve on valtaisa. Koronatilanne ei myöskään välttämättä helpota loppuvuodesta.

– Tapahtumia järjestetään nyt erittäin vastuullisella tavalla. Seurauksena on, että vaikka teatteri olisi täynnä, valtaosa lipputuloista jää erikoisjärjestelyjen vuoksi saamatta. Erilaisia projekteja on myös peruttu paljon, mikä tarkoittaa yksittäisille muusikoille, taiteilijoille tai näyttelijöille, että keikkahommia ei ole.

Ministeriössä laadittava tukipaketti koskee sekä kulttuurialan vapaata kenttää että valtiorahoitteisia laitoksia kuten teattereita ja orkestereja. Se kattaa freelancerit kuten artistit, kulttuuritapahtumat ja elokuvateatterit.

” Kaikkea emme pysty pelastamaan. Se meidän on tunnustettava.

– Ratkaisun asiassa tekee tietenkin hallitus, mutta olen päättänyt tehdä tämän esityksen. Meidän pitää olla tekohengittämässä kriisin henkisen kestävyyden tukemisessa tärkeitä palveluja sen yli. On kohtuutonta, että ala joutuu puhtaasti koronasta johtuen ottamaan yhtä kovinta iskua vastaan. Tulemme kaikki näitä palveluja vielä tarvitsemaan ja kaipaamme niitä jo nyt.

Saarikko ei tässä vaiheessa pysty sanomaan, minkä suuruinen tukipaketti on valmisteilla. Aiemmilla päätöksillä hallitus on jo tukenut kulttuurialaa yhteensä noin 79 miljoonalla eurolla.

– Julkiset tuet eivät silti voi olla tässä kriisissä millekään alalle muuta kuin laastari. Kaikkea emme pysty pelastamaan. Se meidän on tunnustettava.

Saarikko haluaa alleviivata, että tapahtumia ja kulttuuririentoja on kyetty järjestämään Suomessa varsin vastuullisesti.

– Rohkaisen kaikkia käyttämään niitä turvallisella tavalla niin kauan kuin voimme välttää jyrkempiä kokoontumisrajoituksia. Paras lääke tilanteeseen on yleisöt.

Saarikko nostaa esiin myös luovien alojen liepeillä olevia toimijoita, jotka ovat jääneet kaikkien tukimuotojen katveeseen. Tiede- ja kulttuuriministeriö selvittää parhaillaan yhteistyössä elinkeinoministeriön kanssa, miten olemassa olevat tukimuodot kohdistuivat myös heihin.

– He ovat tapahtumien, konserttien ja esitysten näkymättömiä voimia, tapahtumisen mahdollistajia, jotka ovat nyt jääneet myös tukimuotojen näkymättömiin. Heidän liikevaihdostaan monella jopa yli 90 prosenttia on kadonnut ja silloin toimeentuloa on käytännössä nollissa.