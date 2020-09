Annika Saarikko ärsyyntyi tapaan, jolla vihreät käsittelivät keskustalle herkkiä kysymyksiä budjettiriihessä.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko on ärsyyntynyt tapaan, jolla vihreät Maria Ohisalon johdolla käsittelivät keskustalle herkkiä kysymyksiä budjettiriihessä.

Saarikko näkee vihreiden toiminnassa näytösluonteisuutta, johon myös opetusministeri Li Andersson (vas) oli aiemmin tällä viikolla tympääntynyt.

– Ärsyttää sen takia, että keskusta on yleispuolue. Emme me voi ajatella niin, että riittää, kun vahdimme yhtä asiaa. Politiikka on muutakin kuin ilmastopolitiikkaa. Eikä se ole kilpailua siitä, kuka saa hehkuttaa mitäkin päätöksiä, Saarikko sanoo.

Hän muistuttaa, että ilmastopolitiikka on hallitusohjelman läpileikkaava. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos on ihmiskunnan selvästi suurin haaste.

– On hirveän helppoa sanoa tekevänsä ilmastopolitiikkaa, jos samassa lauseessa ei muista sanoa, mitä se tarkoittaa työllisyydelle, suomalaisten toimeentulolle ja ihmisten oikeudenmukaisuuskokemukselle.

Saarikon mukaan vihreillä ja keskustalla on näkemysero siitä, miten koko asiaa lähestytään. Saarikko näkee keskustan ratkaisuhakuisena mahdollistajana esimerkiksi yrityksille.

– Ei niin, että se pitäisi tehdä kivun tai vain ikävien muutosten kautta.

Tätä taustaa vasten Saarikko ymmärtää hyvin keskustan kansanedustaja Hannu Hoskonen kesken budjettiriihtä Ilta-Sanomille antamaa tulikivenkatkuista haastattelua hallituksen turveratkaisuista.

– Vaikka toimintatapana siinä, miten Hannu menetteli oli paljon epäreilua, niin kyllä minäkin haluan, että keskusta kuuntelee turveyrittäjien huolen ja pettymyksen tunteita. Ne Hannu varmasti halusi purkaa sanoiksi. Haluan, että ihmisillä on kokemus turvallisesta muutoksesta. Emme voi luvata, että kaikki säilyy ennallaan, mutta voimme olla puolue, joka koetaan turvalliseksi matkakumppaniksi.