Annika Saarikko ei ole keksinyt muuta ratkaisua kuin eläkeputken katkaisun, jotta työmarkkinajärjestöille annettu toimeksianto 10 000 lisätyöllisestä yli 55-vuotiaissa täyttyy.

Keskustan puheenjohtaja, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ei niele kritiikkiä siitä, että puolue olisi jäänyt alakynteen budjettiriihessä.

Saarikosta puolueen kädenjälki riihen ratkaisuissa oli merkittävä. Tärkeintä keskustalle oli pystyä luomaan vakautta koronakriisin keskellä.

– Joillakin lähtökohtana oli se, että pysyykö hallitus edes pystyssä. Voin sanoa, että taistelin leijonan lailla siitä, että meillä on yhteistyö- ja päätöksentekokykyinen hallitus. Eihän sellaisella hallituksella ole virkaa, joka ei kykene päätöksiin, Saarikko paaluttaa.

Vakauden lisäksi keskusta halusi riihessä tehdä näkyväksi koronaan liittyviä kuluja. Koronatestaukseen varattiin kaikkiaan 1,4 miljardia euroa, jotta testikapasiteetti pystytään nostamaan ensi vuoden alusta 30 000 testiin päivässä. Saarikolle se oli päätös suomalaisen työelämän puolesta. Jos testejä pystytään tekemään nopeammin, arki työpaikoilla helpottuu.

– Pystyimme osoittamaan sairaanhoitopiireille ja kunnille, että Suomen auki pitäminen turvallisesti ei jää rahasta kiinni.

Saarikon mukaan ilman keskustaa riihestä ei myöskään olisi syntynyt hallitusohjelman mukaisia 30 000 valtionvarainministeriön todentamaa lisätyöllistä. Hallituksen laskukoneella toimet luovat Suomeen 31 000–36 000 työllisen lisäyksen.

– Se oli meidän reunaehto. Koko Suomen pärjäämisen edellytys on työ ja työllisyys. Se ei liity vain koronaan, vaan myös vanhenevaan väestöön ja kasvavaan palvelujen tarpeeseen. Työtä tarvitaan lisää. Tämä oli vasta alku.

” Pitää muodostua ratkaisu, joka tuottaa laskennallisesti 10 000 lisätyöllistä yli 55-vuotiaissa.

Hallitus saa pian vastattavakseen opposition välikysymyksen talous- ja työllisyyspolitiikastaan. Siinä kritisoidaan, että hallitus siirsi vaikeat asiat, kuten eläkeputken katkaisemisen ja paikallisen sopimisen, takaisin työmarkkinajärjestöille. Saarikko painottaa kaikille hallituksessa olevan aivan selvää, mitä tapahtuu, jos ne eivät saa tälläkään kertaa yhteistä esitystä kasaan. Eläkeputken osalta aikaa on kaksi kuukautta.

– Saatesanat työmarkkinajärjestöille olivat selvät: pitää muodostua ratkaisu, joka tuottaa laskennallisesti 10 000 lisätyöllistä yli 55-vuotiaissa. Sen pitää olla julkisen talouden kannalta kestävä ja jos sitä ei synny, hallitus tekee ratkaisun. Tässä ei ole mitään epäselvää.

Toimeksiannossa ei puhuta suoraan eläkeputkesta. Piru piilee luvussa 10 000 lisätyöllisestä. Ilman eläkeputken katkaisua siihen on liki mahdotonta päästä. Eläkeputken työllisyysarvio on juuri kyseinen luku.

– Eläkeputki on ollut yleisimmin keskustelussa. Itse en ole keksinyt muuta, mutta työmarkkinajärjestöillä on oikeus käyttää luovuuttaan, kunhan sopu syntyy. Meille reunaehto on, että syntyy vähintään 10 000 lisätyöllistä, Saarikko naputtaa.

Samalla hän painottaa jo valtionvarainministeriön raportin nostaneen esiin, että rinnalle tarvitaan pehmeämpiä ratkaisuja esimerkiksi muutosturvaan ja työkyvyn ylläpitoon.

Saarikko on tiukkana myös paikallisen sopimisen edistämisessä. Siitä työmarkkinajärjestöiltä odotetaan tuloksia maaliskuun alussa ennen hallituksen puoliväliriihtä.

– Jotain pitää tapahtua. Keskustalle sopii se, että pystytään tekemään aidosti pysyviä lainsäädäntömuutoksia. Ainakin purkamaan työnantajaliittoon kuulumattomien yritysten sopimisen esteet lainsäädännöstä. Se on minimitavoite.

Hallitusohjelman kirjauksessa paikallista sopimista edistetään tes-sopimusten kautta. Saarikko muistuttaa asian pyörittelyn kestäneen jo ainakin 20 vuotta. Nyt Suomi on monia verrokkimaita pahasti jäljessä ja on ratkaisujen aika.

Jos muu ei auta, Saarikosta asiaa voisi lähestyä arkijärjellä suhdanteiden kautta. Silloin ilmiselvä ratkaisu on hänestä työpaikkakohtaiset joustot. Vastaavanlaisesta korona-ajan kaltaisesta poikkeusajan suhdanneratkaisusta lievitystä umpisolmuun etsi aiemmin viikolla opetusministeri Li Andersson.

– Sitten on Suomen Yrittäjien ja Keskuskauppakamarin ehdotus kokeilulainsäädännöstä.

” Hallitus tarvitsee työmarkkinoiden yhteistyökykyä koronan aiheuttamassa suhdanteessa vielä poikkeuksellisen paljon.

Saarikko ymmärtää, että ajansaatossa työmarkkinaosapuolet ovat kaivautuneet poteroihinsa. Pohjimmiltaan kyse on luottamuksen puutteesta ja siitä pitäisi hänestä keskustella avoimesti. Saarikko tarjoaa työmarkkinoille kaiken mahdollisen tuen, jotta ne löytäisivät ratkaisun.

– Hallitus tarvitsee työmarkkinoiden yhteistyökykyä koronan aiheuttamassa suhdanteessa vielä poikkeuksellisen paljon. Asioiden riidalla tai pakolla edistäminen ei onnistu. Aina tulee seuraava päivä.

Saarikon mukaan kaikki hallituspuolueet ovat nyt hyvin selkeästi tunnistaneet työllisyyskysymyksessä oikeat asiat. Marinin hallituksen aktiivimalli kakkonen on esimerkiksi osa työvoimapalveluiden parantamista.

– Tehdään muutoksia siihen, että aidosti syntyy kannusteita hakea työtä, mutta samalla siihen saa yksilöllistä apua. Toinen selvästi havaittu ongelma on, että meillä on 55-vuotiaiden asemassa iso ero verrokkimaihin. Ikääntyneiden työllisyyttä pitää pystyä lisäämään.

Kolmantena kokonaisuutena keskusta painotti neuvotteluissa yritysten ja teollisuuden pärjäämisen edellytyksiä. Riihestä haluttiin luoda tulevaisuudenuskoa ja lähettää viesti siitä, että työpaikat kannattaa pitää Suomessa.

– Täsmentäen hallitusohjelmassa sovittua tiettyihin asioihin haettiin uusia linjauksia ja se oli pitkälti keskustan lähtökohta neuvotteluissa. Tarkoitan vaikkapa päätöstä teollisuuden sähköverosta tai teollisuuden sähköistämistukea.

Neljäs sille tärkeä kokonaisuus oli kunnille räätälöity 1,45 miljardin tukipaketti kuntien talousvaikeuksiin.

” Syyllisten etsiminen politiikasta tai yrityksistä heikkenevään työllisyystilanteeseen ei auta.

Saarikko sanoi jo puheenjohtajaksi valintansa jälkeen, että Sdp:n ja keskustan punamulta-akselin vahvimman liiman pitää muodostua työn ja koko Suomen voimavarojen ympärille. Näin Saarikosta myös kävi. Sdp:tä ja keskustaa yhdisti neuvotteluissa lopulta huoli teollisuuden säilymisestä Suomessa – hallitusohjelman mukaisesti kestävällä tavalla.

Pääministeri Sanna Marin (sd) näytti tosin perjantaina sekoittavan viestiä yrityksille peräämällä Talouselämä-lehden haastattelussa jälleen kerran yrityksiltä yhteiskuntavastuuta. Saarikosta keskustelu yhteiskuntavastuusta liikkuu hivenen ylätasolla.

– Sitä varten meillä on työttömyysturvajärjestelmä. Syyllisten etsiminen politiikasta tai yrityksistä heikkenevään työllisyystilanteeseen ei auta. Oleellisempaa olisi keskittyä siihen, miten tilannetta hoidetaan ja Suomeen syntyisi uutta kasvua. Sitä EU:n elpymisrahaston avulla pystytään toteuttamaan, Saarikko muotoilee.

Työmarkkinajärjestöistä puhuessaan Saarikko sanoi, ettei elämässä yhden matsin voittaminen riitä. Pelimerkkejä pitää olla kasassa myös seuraavaan peliin. Saarikon lauseesta voi etsiä myös askelmerkkejä sille, millaisin ajatuksen keskusta on matkalla hallituksen puoliväliriiheen.

Saarikko oli ehtinyt olla puheenjohtaja vain viikon ennen kuin budjettiriihi alkoi. Paljon asetelmia oli jo ehtinyt syntyä ja valmistelu oli valtionvarainministeri Matti Vanhasen (kesk) johdolla pitkällä. Saarikko antaa työstä kaiken arvostuksensa konkarille.

Neuvotteluista jää elämään ikoninen kuva, jossa viisikko sopuun päästyään katsoo Vanhasta Säätytalon portilla, kun tämä pääministeri Sanna Marinin pyynnöstä tarkentaa hallituksen budjetin jääneen 10,8 miljardia alijäämäiseksi. Tilanteessa moni saattoi ajatella, että Saarikon olisi pitänyt seistä vastaamassa.

Itse Saarikko ei koe keskustan kaksoiskärkeä lainkaan hankalaksi. Hän sanoo ymmärtävänsä, että perinteisesti hallituksen kakkospuolueen johtaja on ollut valtionvarainministeri ja sitä häneltäkin saatetaan odottaa.

– Mutta mikä pakko on aina uusintaa tapaa, millä on aina ennen tehty? Silloin loisin kuvaa, että olen sateentekijä, joka pystyy ratkomaan yksin kaiken. Kun meillä on puolueessa pitkäaikainen ex-pääministeri, joka on vastuuntuntoinen ja halukas hoitamaan tehtävää näin vaativina aikoina, niin suon ilomielin Suomen käyttöön parhaat voimamme.

Saarikosta kulttuuri- ja tiedeministerin tehtävässä riittää viljalti tehtävää. Hän pitää korkeakoulupolitiikkaa yhtenä keskeisenä keinona edistää koko Suomen elinvoimaa.

Opetusministeri Li Andersson (vas.), sisäministeri Maria Ohisalo, pääministeri Sanna Marin, tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson hallituksen talousarvioneuvottelujen tiedotustilaisuudessa Helsingissä 16. syyskuuta.­

Saarikko on sanonut haluavansa luoda keskustasta vahvaa akselia Sdp:lle. Marin ja Saarikko esiintyivätkin budjettiriihen aikana huomiota herättävästi tandemina. Keskustalaiset myös mielellään twiittaavat Marinin-Saarikon hallituksesta. Saarikon mukaan tandem syntyi spontaanisti.

– Tulimme maanantaina ovelle samaan aikaan. Sanna kysyi, että mennäänkö yhtä aikaa, ja menimme. Jos siitä syntyi vaikutelma, että pystyimme tekemään hyvää yhteistyötä, niin se on oikea.

Saarikko alleviivaa pääministerin johtavan hallitusta, eikä hän ole siihen rinnalle kampeamassa. Samalla hän muistuttaa, että vastuu hallituksen toiminta- ja päätöksentekokyvystä on viime kädessä pääministerillä. Keskustan etu on, että Marin pystyy työnsä tekemään.

– Uskon politiikassa yhteistyöhön, ratkaisuhakuisuuteen ja olen hyvin tyytyväinen, että pääministeri on ratkaisuhakuinen ja että neuvottelut etenivät hyvin.

” Olen lähtenyt siitä, että olisimme itsetuntoinen, tulevaisuudesta luottavaisesti puhuva puolue, jolla on myönteinen ote.

Omassa pesässä Saarikko haluaa vahvistaa puolueen itseluottamusta siihen, että Suomi tarvitsee keskustaa. Hän toivoo, että se pystyisi kertomaan selvemmin, miksi on olemassa ja mikä sen rooli Marinin hallituksessa on. Keskustan kansanedustajien hyökkäävät ulostulot näyttävät yllättäen vaimentuneen.

– Olen lähtenyt siitä, että olisimme itsetuntoinen, tulevaisuudesta luottavaisesti puhuva puolue, jolla on myönteinen ote. Tästä olemme myös eduskuntaryhmän kanssa käyneet keskusteluja, Saarikko kuittaa.

Tuore puheenjohtaja on asemoinut keskustan olevan identiteettipolitiikan laineilla keskellä. Ääripäissä ovat perussuomalaiset ja vihreät. Saarikko haluaa luottaa siihen, että lujimmin huutavat eivät syö somemelskeessä kaikkea huomiota ja keskustan ääni kuuluu.

– Suurin osa suomalaisista seilaa ääripäiden välimaastossa ja etsii ratkaisuja, joissa kuuluu arkijärjen ääni. Se ei ole pikavoittojen tie, mutta siksi keskusta on perustettu: hiljaisempien ihmisten ääneksi.