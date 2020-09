Emeritusprofessori kritisoi Marinia populismista – ”Ei pääministeri voi tulla sanomaan yritykselle, miten tulee toimia”

Kansantaloustieteen emeritusprofessorin Vesa Kanniaisen mukaan Marin esittää ”hurskaita toivomuksia”.

Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen mainitsee Milton Friedmanin sanoneen jo 70-luvun alussa, että yrityksillä on yksi ainoa vastuu, olla tuloksellinen, mutta yrityksen toiminnan pitää tapahtua hyvien pelisääntöjen mukaisesti. Sosiaalinen vastuu on siirtynyt Kanniaisen mukaan hyvinvointiyhteiskunnalle, mutta yritysten ympäristövastuu on todellinen.­

Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen kritisoi yrityksiltä yhteiskuntavastuuta penännyttä pääministeri Sanna Marinia (sd) ”populismista ja hurskaista toivomuksista”.

– On populistinen ajatus, että pitäisi tehdä tappiota jatkamalla toimintaa, joka ei olisi koko firman näkökulmasta kannattavaa. Ei pääministeri tai poliitikot voi tulla sanomaan yrityksille, miten niiden tulee toimia, niillä on vastuulliset johtajat, jotka tekevät päätökset sen mukaan, miltä kehitys näyttää tulevaisuudessa, Kanniainen kommentoi IS:lle.

Marin sanoi Talouselämä-lehden haastattelussa, että nyt punnitaan, kantavatko yritykset yhteiskuntavastuuta vai eivät.

Marin jatkoi, että ”emme voi valitettavasti luottaa siihen, että yritykset huolehtivat ihmisistä ja ympäristöstä”. Marin toisti näkemyksensä siitä, että oli aiheellista kyseenalaistaa UPM:n päätös sulkea Kaipolan paperitehdas ja kysyä, oliko päätös juuri nyt välttämätön.

Marin selvensi Twitterissä kysyvänsä yritysten yhteiskuntavastuun perään, koska tilanne on vakava, eikä kriisistä selvitä vain valtion voimin.

– Tarvitsemme kaikilta vastuullisuutta. Inhimillisyyttä ja yhteishenkeä ihan jokaiselta. Pääministerinä tietenkin toivon, että suuret yritykset, joilla on vahvat taloudelliset edellytykset, kantaisivat yhteiskuntavastuuta kriisin keskellä. Yhtä lailla valtio on tukenut yrityksiä mittavasti, jotta selviäisimme kriisistä yhdessä, Marin kirjoitti.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Talouselämälle, että elinkeinoelämän viesti on vuosia ollut, että sääntelyä voidaan keventää, koska yritykset haluavat kantaa vastuun toiminnastaan. Nyt Marinin mukaan punnitaan, löytyykö yhteiskuntavastuuta vai ei.­

Kauppatieteiden tohtoriksi yritysvastuutematiikasta väitellyt Kanniainen sanoo pitävänsä erittäin ikävänä, että tilanteessa, jossa korona on iskenyt vahvasti koko yrityskenttään, joudutaan lomauttamaan, työttömyys kasvaa ja tehtaitakin suljetaan.

– Kuitenkin tilanne on se, että yritysten pitää katsoa eteenpäin. Kaipolan tehtaaseenkin on investoitu 1950-luvulta lähtien. Yritys on luonut valtavasti tuotantoa ja työpaikkoja tuhansille suomalaisille, se on kantanut yhteiskuntavastuunsa jo tappiin asti. Olen kuvannut tilannetta nollasummapeliksi eri puolilla maailmaa sijaitsevien paperitehtaiden välillä – tehtaita pannaan kiinni vuoron perään, kulutamme yhä vähemmän paperia ja toimiala on supistuva.

Kanniainen mainitsee, että Yhtyneiden Paperitehtaiden ja Juuso Waldenin aikana yhtiö otti vastuuta työntekijöistään hyvin monella tavoin, oli harrastustoimintaa ja jopa kirkon menoja.

– Silloin yritykset eivät kohdanneet globaalia kilpailua samalla tavoin kuin tänä päivänä. En voi sanoa, että siihenkään aikaan olisi ollut työllistämisvelvoitetta. Kun globalisaatio vahvistui, yrityksillä tuli mahdollisuus sijoittaa toimipaikkojaan aika vapaasti maailmalla, pääoma alkoi vaatia tuottoa ja työtahti kiristyi. Myös ympäristövastuut nousivat tärkeäksi, siinä suhteessa yrityksillä on todella oltava vastuuta.