Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen saa viikoittain palautetta yleisöltä kansanedustajien kielenkäytöstä, käyttäytymisestä ja pukeutumisesta.

Eduskunnan puhemiesneuvosto lähetti eilen torstaina kansanedustajille päivitetyn ohjeistuksen pukeutumisesta eduskunnassa.

Eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen (kesk) mukaan ohjeistuksella on pyritty muistuttamaan kansanedustajia yleisellä tasolla siitä, mitä siisti pukeutuminen voisi tarkoittaa.

– Nykyaikana tämä voi olla vähän epäselvää. Mutta perimmältään tämä palaa perustuslakiin, jossa edellytetään kansanedustajalta vakaata ja arvokasta käytöstä. Ainakin itse ajattelen, että myös pukeutumisen täytyy tukea tätä, Vehviläinen sanoo.

Riittävän asiallisen ja siistin pukeutumisen mittareiksi puhemiesneuvosto antoi pukukoodit business ja smart casual.

Vehviläisen mukaan ohjeistuksessa ei tahdottu kuitenkaan lähteä erittelemään vaatekappaleittain, mikä on sallittua ja mikä ei.

Ainoa maininta koskee selkeän mielenilmauksen osoittamista pukeutumisella.

Esimerkiksi paitojen, kookkaiden rintamerkkien, huivien, pantojen, liinojen, maskien tai muiden vastaavien käyttö, joilla osoitetaan kannatusta tai vastustusta jotakin poliittista, yhteiskunnallista tai kaupallista asiaa tai liikettä kohtaan, ei kuulu parlamentaariseen pukeutumistapaan, ohjeissa todetaan.

Tarkennuksessa huomioitiin myös se, että eduskunnassa otettiin koronan vuoksi torstaista eteenpäin käyttöön kasvomaskit.

– Olemme yhteisesti nyt linjanneet sen, että tällaisia kantaaottavia tekstejä ei saisi olla näkyvillä. Ja kun eilen aloitimme tämän maskien käytön, niin myöskään maskeissa ei saa olla kantaa ottavia sanomia. Maskien tulisi olla melko eleettömiä kaiken kaikkiaan, Vehviläinen tarkentaa.

Ohjeistuksesta kertoi eilen torstaina Twitterissä keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu.

– Tämä lopettanee täysistuntojen t-paita ja flanellipaita performanssit. Vihreät ja persut luulisi nyt lopultakin siirtyvän kunnioittamaan pukeutumisillaan eduskunta-instituutiota, keskustan kansanedustaja Joonas Könttä kirjoitti Twitterissä.

Eduskunnan pukukoodi nousi keskusteluun viimeksi pari viikkoa sitten, kun vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Jenni Pitko (vihr) käytti torstain kyselytunnilla t-paitaa, jossa oli teksti The future is feminist – eli tulevaisuus on feministien.

Pitko kertoo Twitterissä olleensa tietämätön siitä, että paita oli eduskunnan tapojen vastainen.

Myös kansanedustaja Sabastian Tynkkynen (ps) on herättänyt huomiota eduskunnan etiketin vastaisella pukeutumisellaan.

Tynkkynen on saapunut täysistuntoon muun muassa flanelli- ja collegepaidassa.

Vehviläinen kertoo saavansa itse viikoittain palautetta yksittäisten edustajien vuoksi.

– Minulle tulee erittäin paljon yleisöltä palautetta edustajien kielenkäytöstä, käyttäytymisestä ja pukeutumisesta. Tulee joka viikko, sen voin sanoa.

Vehviläinen ei ole kuitenkaan itse omalla kaudellaan keskustellut kahden kesken yhdenkään kansanedustajan kanssa tämän pukeutumisesta eduskunnassa.

– Toivoisin, että jokainen edustaja voisi omalla kohdallaan miettiä, millainen pukeutuminen tukee tätä vakaata ja arvokasta käytöstä, ilman että ottaa sitä mitenkään henkilökohtaisesti, hän toivoo.