Suomen lainsäädäntö turvaa kaikkien oppilaiden oikeuden opetukseen omassa lähikoulussaan, Andersson sanoi.

Opetusministeri Li Andersson (vas) katsoi, että koulukiusaamisen vastainen työ on asia, joka yhdistää kaikki puolueet. Andersson kutsui kaikki eduskuntapuolueet mukaan kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman työstämiseen.­

Koulukiusaaminen nousi odotetusti eduskunnan kyselytunnin pääaiheeksi.

Aihe on puhuttanut sen jälkeen, kun Vantaan kaupunki kertoi kuudesluokkalaisten epäillystä väkivallanteosta, jossa loukkaantui yksi oppilas.

Sofia Vikman (kok) selvästi herkistyi kysyessään, mikä on hallituksen viesti niille vanhemmille, joiden lapset pelkäävät mennä kouluun.

– Tämä on meidän yhteinen asia, koulutuksen järjestäjillä, opettajilla ja koulujen aikuisilla on lakisääteinen vastuu huolehtia siitä, että oikeus turvalliseen koulupäivään toteutuu. Jokainen yksittäinen vakava väkivallanteko tai kiusaamistapaus tarkoittaa, että olemme yhteiskuntana epäonnistuneet näiden keskeisten oikeuksien turvaamisessa, opetusministeri Li Andersson (vas) sanoi.

Jenna Simula (ps) tivasi opetusministeri Anderssonilta, miksi hallitukselle eivät kelpaa tehdyt avaukset, kuten se, että kiusaajan tulisi vaihtaa koulua.

– Suomen lainsäädäntö turvaa kaikkien oikeuden opetukseen omassa lähikoulussaan. Koulu ei voi pakottaa oppilasta huoltajan tahdon vastaisesti vaihtamaan koulua, asiantuntijat eivät myöskään kannata tämän kaltaisia toimenpiteitä, koska yleensä kiusaaminen on paljon yleisempi ilmiö, siihen osallistuu paljon muitakin oppilaita kuin vain yksi ja monet kiusaajat ovat itse joutuneet kiusaamisen kohteeksi, Andersson vastasi.

Jenna Simula (ps) ihmetteli, miksi kiusaajaa ei voisi velvoittaa vaihtamaan koulua. Simula ei käyttänyt salissa muiden edustajien tapaan maskia. Simulan mukaan taustalla on terveydellinen syy, ja hänellä on asiasta lääkärintodistus.­

Simula liitti vieraskielisten oppilaiden lisääntymisen ”hurjan kasvun” kiusaamistapauksiin. Andersson sanoi vierastavansa ajattelua, jossa kiusaaminen liitetään tiettyihin ryhmiin.

– Sen sijaan tiedetään, että kiusaamiseen liittyy syrjintää ja rasismia.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kysyi, aiotaanko opettajille lisätä konkreettisia nopean toiminnan mahdollistavia keinoja häiriöihin puuttumiseksi.

– Se, mitä pystytään jo tekemään, liittyy oppilaan poistamiseen luokkatilasta, jälki-istunnon määräämiseen ja kotiin lähettämiseen, äärimmäisissä tapauksissa myös määräaikainen erottaminen on perusopetuksessa mahdollista. Jos puhutaan oikein vakavista tapauksista, myös rikosoikeudellinen vastuu tai vahingonkorvausvastuu voivat tulla kyseeseen, Andersson kommentoi.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) sanoi, että pahoinpitelyssä on kyse rikoksesta.

– Vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias, hänelle saattaa syntyä vahingonkorvausvastuu. Myös vanhemmat voivat joutua vahingonkorvausten maksajiksi, jos heidän lapsensa syyllistyvät rikolliseen tekoon.

Vikman ja Sari Sarkomaa (kok) kantoivat huolta siitä, että oppilashuollon palvelut, kuten koulupsykologit- ja kuraattorit ollaan siirtämässä ”maakunnallisten sote-organisaatioiden armoille” osana sote-uudistusta.

Sofia Vikman (kok) käynnisti kyselytunnilla kiusaamiskeskustelun, joka kesti lähes 45 minuuttia.­

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vakuutti, että näin ei tulla tekemään, vaan palvelut säilyvät kouluissa ja oppilaitoksissa riippumatta siitä, mikä organisaatio toimii työnantajatahona.

Anderssonin mukaan hallitus on toteuttamassa jo edellisen hallituksen asiantuntijaraportin ehdotuksia.

– Lasten sosioemotionaalisia taitoja kehittävä hanke varhaiskasvatuksessa on jo aloitettu, Opetushallitus on julkaisemassa oppaan koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja on panostanut opetushenkilöstön täydennyskoulutukseen.

Andersson sanoi myös, että hallitus on käynnistänyt yli 300 miljoonan Oikeus oppia -hankkeen, jonka tavoitteena on vahvistaa laatua ja tasa-arvoa niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa.

– Annamme myös rahallisia resursseja koulutuksen järjestäjille muun muassa ennaltaehkäisevien toimintamallien toteuttamiseen. En pidä viisaana, että hallitus menee sanomaan, miten kaikissa eri kunnissa ja kouluissa pitäisi toimia, luotan siihen, että kouluissa tiedetään, tarvitaanko psykiatrinen sairaanhoitaja, lisää erityisopettajia, nuorisotyöntekijöitä tai ehkä koulumummoja- tai vaareja, Andersson mainitsi.