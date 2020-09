Niinistöltä karu arvio julkilausumien vaikutuksesta – kertoi keskustelleensa presidentti Xin kanssa illallisella tunnin uiguurien tilanteesta

Niinistön mukaan numeron tekeminen ihmisoikeuksista ”taatusti iskee itseään vastaan kuulijan taholta”.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi YK:n yleiskokouspuheessaan, ettei yhdenkään hallituksen tulisi ryhtyä toimiin, jotka horjuttavat kunnioitusta oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä sitoumuksia kohtaan.

Niinistön mukaan pitkäaikainen sitoutuminen ihmisoikeuksien edistämiseen on syy sille, miksi Suomi hakee YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenyyttä kaudelle 2022–2024.

IS kysyi Niinistöltä, miten ihmisoikeudet näkyvät tavassa, jolla hän johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja perustuuko Niinistön politiikka julkilausumien sijasta hiljaiseen diplomatiaan. Niinistö on usein sanonut vierastavansa ”oppimestarina” toimimista.

– On Suomi ollut mukana näissä joko EU:n yhteisissä tai sitten eri maaryhmien julkilausumissa. Joudumme kysymään, mikä merkitys niillä sitten on, Niinistö totesi.

Niinistön mukaan esimerkiksi EU:n piiristä annetuilla ”tuomiolauselmilla” Valko-Venäjää kohtaan ei näytä juuri olleen vaikutusta Valko-Venäjän toimintaan.

– Sanktiot tulisivat koskemaan ilmeisesti yksittäisiä valkovenäläisiä henkilöitä. Kyllä niillä tietty merkitys on, mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi presidentti Lukashenka on ollut aikaisemminkin tällaisilla listoilla, ja kovin paljon ne eivät ole asiaa auttaneet. Tämä on aikamoinen ongelma, että sanoma ei välttämättä mene perille.

Niinistö sanoi, ettei hänellä ole tarkoituksena ”mitenkään salassa puhua näistä ihmisoikeuksista kenenkään kanssa”.

– Mutta ei ole myöskään tarkoitus tehdä niistä numeroa, joka taatusti iskee itseään vastaan kuulijan taholta. Keskustelin presidentti Xin kanssa uiguurien tilanteesta varmasti lähes tunnin verran illallisella, ja hän teki omista ajatuksistaan selvää, minä puolestani toin hänelle eräitä terveisiä. En tiedä, vaikuttaako se mitenkään. Joka tapauksessa olen vakuuttunut, että sitä keskustelua voin jatkaa. Jatkamalla näitä keskusteluja, ehkä niillä sitten on toivottavaa vaikutusta, Niinistö kommentoi.

Niinistö on puhunut aiemmin julkisuudessa niukasti keskusteluista, joita hän on käynyt Kiinan presidentin kanssa ihmisoikeuksista.

YK:n alainen komitea on arvioinut, että Kiina on sulkenut Xinjiangissa poliittisille leireille jopa yli miljoona uiguuria. Kiinan on perustellut toimia uskonnollisten ääriliikkeiden ja terrorismin vastaisella taistelulla.

Kiinan ja Yhdysvaltojen kylmät suhteet ovat puhuttaneet YK:n yleiskokouksessa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump hyökkäsi yleiskokouspuheessaan tiukasti Kiinaa vastaan ja käytti koronaviruksesta termiä ”Kiina-virus”.

Niinistö sanoi, että Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen jyrkkä vastakkainasettelu ”kylmää”.

– Tehdään paluu 60 vuoden taakse, ollaan kylmässä sodassa vaille minkäänlaisia sopimuksia. Esimerkiksi Start-neuvottelut (Kiina on kieltäytynyt neuvottelemasta ydinasesopimuksesta Yhdysvaltojen ja Venäjän kanssa) herättävät suurta huolta, tässä mennään oikeastaan pahempaan kuin vielä ajattelimme 80-luvulla kylmästä sodasta, silloin oli sentään jonkinasteisia sopimuksia, keskinäisiä pelisääntöjä, joten niihin olisi pyrittävä takaisin.

Niinistö arvioi, että myös EU:n ja Venäjän välillä saatetaan päätyä jälleen viileään, kylmäänkin suhteeseen venäläisen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin myrkytystapauksen jälkimainingeissa.

– Kyllä tässä ihan selvästi taka-askel on uhkaamassa, Niinistö luonnehti.

Niinistö otti kantaa puheensa jälkeisessä tiedotustilaisuudessa myös Suomen koronatilanteeseen. Niinistö arvioi, että Suomi tulee ”Pohjolan perukoilla muutaman viikon jäljessä ikäviä lukuja, joita Euroopassa näyttää nyt etelästä päin tulevan”.

– Toivottavasti tuo kehitys, jota viime päivät on tehty, katkeaa. Ihan avainasemaan nousee se, miten jaksamme asian muistaa. Se on tietysti aika raskasta, kevään kokemukset eivät olleet kovin miellyttäviä, mutta jotenkin uskon siihen, että tapahtuu jälleen kerran sitä, että ymmärrämme suojata itseämme, läheisiä sekä kaikkia muita. Maskien käyttö, etäisyyden pitäminen ja käsien peseminen ovat toimenpiteitä, joilla ihan selvästi kyetään ehkäisemään, ainakin lieventämään tartuntoja, Niinistö sanoi.