Niinistö peräänkuulutti vanhempien ja nuoren omaa vastuuta.

Vantaalla Kytöpuiston koululla tapahtui viime viikolla kuudesluokkalaisten oppilaiden tekemä vakava väkivallanteko, jossa loukkaantui yksi oppilas.

Koululle kutsuttiin ambulanssi ja väkivallanteon kohteeksi joutunut oppilas sai tarvitsemansa ensihoidon. Poliisi jatkaa asian selvittämistä.

Vantaalaiskoulun tapaus on herättänyt runsaasti keskustelua koulukiusaamisesta.

IS kysyi tasavallan presidentti Sauli Niinistöltä YK:n yleiskokouspuheen jälkeisessä tiedotustilaisuudessa, minkälaisia ajatuksia hänellä on Vantaan tapauksesta ja minkälaisia kokemuksia hänellä itsellään on kouluajoilta kiusaamisteemasta.

– Olen ollut siinä mielessä onnellisessa asemassa, että en ole kokenut tulleeni kiusatuksi, en tehnyt meidän koulussa erityisiä havaintoja, että siellä olisi kiusattu, Niinistö aloitti.

– Jos mennään Vantaan tilanteeseen, niin ikävä kyllä, siinä kiusaaminen on edennyt fyysisen pahoinpitelyn asteelle, siis rikokseksi. Nuorenkin ihmisen pitäisi kyetä itselleen vastaamaan, miksi teen pahaa toiselle, ymmärtää se, että ei siitä ainakaan itse mitään hyödy. Aika paljon puhutaan viranomaisten ja koulujen vastuusta, varmasti sitäkin on, mutta kaikkea ei voi valvoa. Ehkä vanhakantaiselta kuin se kuulostaakin, niin kyllä minusta kodeissa pitäisi osata siltä nuorelta kysyä, miksi tahtoo pahaa toiselle. Se on kysymys, johon voi olla vähän vaikea vastata, Niinistö jatkoi.

Niinistö on luvannut mennä vierailemaan Kemin Syväkankaan koululle, jossa äskettäin edesmennyt Jope Ruonansuu joutui aikoinaan kiusatuksi.

– Kertoessaan sairauden puhkeamisesta Jopea palasi asiaan: ”Mutta mennäänpä sitten joskus Kemiin puhumaan koululaisille, kun aika on otollisempi.” Jope, minä menen, Niinistö lupasi kirjeessä, joka luettiin omaisille Ruonansuun muistokonsertissa.