Vetääkö hallitus kohta koronan hätäjarrua? Ravintoloiden uusia rajoituksia pohditaan jo ensi viikolla

Yleinen tuntuma hallituksen sisällä on se, että jonkinasteisia rajoituksia olisi luvassa jo ensi viikolla.

Hallitus on kokoontumassa ensi viikon tiistaina pohtimaan koronatilanteen vuoksi tarvittavia rajoitustoimia.

Yleinen tuntuma hallituksen sisällä on se, että jonkinasteisia rajoituksia olisi luvassa jo ensi viikolla.

– Tilannetietoisuus on viimeisten viikkojen aikana kasvanut ja asia on puhuttanut ministereiden kesken. Kaikilla on selvä käsitys siitä, että tässä pitää varustautua siihen, että rajoitustoimenpiteitä tullaan syksyn aikana tarvitsemaan, hallituslähteistä kerrotaan.

Yksi neuvotteluissa esillä oleva kysymys koskee anniskeluravintoloiden mahdollisia rajoituksia.

Paljon riippuu kuitenkin siitä, minkälaisia epidemiologisia lukuja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL huomenna torstaina lyö pöytään.

– Jos THL ilmoittaa, että puolet tartunnoista tulee baareista, niin kyllähän lopputuloksen voi jo arvata, hallituslähteistä todetaan.

Anniskeluravintoloiden kohdalla lähdettäisiin todennäköisesti liikkeelle viime kevään kaltaisilla aukioloaikojen tai anniskeluaikojen rajoittamisilla.

Tällä pyrittäisiin karsimaan etenkin loppuillan holtitonta käyttäytymistä, kun alkoholin vaikutuksen alaisena turvavälit sekä hygieniaohjeistukset unohtuvat.

THL:n keräämän datan perusteella tartuntamäärät ovat kasvussa juuri yökerhojen yleisessä asiakaskunnassa, 15–29-vuotiaiden keskuudessa.

Vastaavat aukiolojen ja anniskeluaikojen rajoitukset toteutettaisiin tartuntatauti- ja alkoholilainsäädännön kautta, jotka ovat molemmat sosiaali- ja terveysministeriön alla.

Hallituksen on lähipäivinä myös päätettävä edelleen voimassa olevien ravintoloihin kohdistuvien rajoitusten jatkosta.

Asetus, jonka nojalla kaikilla asiakkailla tulee olla ravintoloissa oma istumapaikka, ja jonka mukaan ravintoloiden tulee huolehtia riittävistä etäisyyksistä asiakkaiden välillä, on voimassa vielä syyskuun loppuun, eli viikon verran.

Hallituksen on joka tapauksessa päätettävä viimeistään ensi viikon alussa, jatketaanko tätä rajoitusta myös syyskuun jälkeen.

Sen sijaan hallituksen piirissä ei uskota, että ainakaan ensi viikolla tultaisiin vielä päättämään laajemmin esimerkiksi uimahallien, kirjastojen, museoiden ja muiden julkisten tilojen sulkemisista.

THL on kuitenkin valmistelemassa uutta laajempaa maskisuositusta, jossa maskien käyttöä voitaisiin suositella laajemmin sisätiloissa, kertoi terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen eilen tiistaina STT:lle.

Salminen ei vielä täsmennä tarkkoja paikkoja, jossa maskien käyttöä suositeltaisiin, mutta harkinnassa ovat esimerkiksi kauppakeskukset ja koulut.

Suosituksen julkaisemista odotetaan huomenna torstaina.

Hallituksen on määrä päättää huomenna torstaina Valtioneuvoston yleisistunnossa myös uusista matkustusrajoituksista.

Viron ja Ruotsin tartuntatapausten määrä on ylittänyt kahden viimeisen viikon ajan Suomen asettaman raja-arvon, joka on 25 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Viron pääministeri Jüri Ratas kertoi jo keskiviikkona maan yleisradioyhtiö ERR:lle, että Suomen ja Viron välille on tulossa vapaa-ajan matkustamista rajoittava kielto ensi maanantaina.

THL:n mukaan Euroopan maista voisi saapua ensi viikolla Suomeen ilman omaehtoisen karanteenin vaatimusta vain Latviasta, Liettuasta, Puolasta, Kyprokselta, Liechtensteinista, San Marinosta ja Vatikaanista.

THL kertoi tänään keskiviikkona, että Suomessa on raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Sairaalahoidossa on kolme uutta potilasta. Kaikkiaan sairaalahoidossa on 22 koronapotilasta.

Keskiviikkona Suomessa kerrottiin 93 ja tiistaina 149 uudesta koronavirustartunnasta. Pelkästään kahden viime viikon aikana on todettu 858 tartuntaa, kun sitä edeltäneellä 14 päivän jaksolla todettiin 428 tartuntaa.

Suurin osa uusista tartunnoista on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelta, mutta uusia tapauksia on myös Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tänään pyytänyt alueilta tiedot niiden varautumisesta koronavirustartuntojen torjuntatoimista kiihtymisvaiheen varalta. Terveysviranomaisten mukaan on olemassa selkeä uhka siitä, että epidemia siirtyy Suomessa kiihtymisvaiheeseen.

Ministeriön kehotus perustuu THL:n ylläpitämään epidemian tilannekuvaan, jonka mukaan COVID-19 -tautitapaukset ovat selkeästi lisääntyneet Suomessa syyskuun aikana.