Niinistö otti esiin Suomen tavoitteen olla maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta.

Sauli Niinistö tapaa mediaa YK:n yleiskokouksessa pitämänsä puheen jälkeen. Tapaamista voit seurata tästä artikkelista suorana.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö sanoi YK:n yleiskokouksessa pitämässään Suomen kansallisessa puheenvuorossa, että ”rohkeiden ja nopeiden ilmastotekojen tarve käy päivä päivältä kiireellisemmäksi”.

– Nyt kun koko maailma on elpymisstrategian tarpeessa, meidän on varmistettava, että tie, jonka valitsemme, johtaa kohti kestävää tulevaisuutta. Sen sijaan, että palaisimme kestämättömiin tapoihimme, meidän on todella ”jälleenrakennettava parempaa ja vihreämpää”. Suomi on valmis tekemään oman osansa. Suomen hallitus ajaa vakaasti tavoitettaan tehdä Suomesta ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä, ja täten maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta, Niinistö sanoi puheessaan.

Niinistön mukaan Pariisin sopimuksessa annettujen sitoumuksien toteuttamiseksi on ponnisteltava entistäkin kovemmin, ja kaikkia elvytystoimia on arvioitava niiden ilmasto- ja ympäristövaikutusten näkökulmasta.

Niinistö nosti ilmastoteeman esille myös vuosi sitten YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa, jolloin hän sanoi, että riippumatta ”yhteisestä sitoutumisestamme vuoden 2030 kestävän kehityksen agendaan ja Pariisin ilmastosopimukseen, tulokset ovat aivan liian vaatimattomat”.

Niinistö mainitsi tuolloin, että Suomi on kieltänyt hiilen energiakäytön vuoden 2029 jälkeen ja fossiilisen öljyn lämmityskäytön vuoteen 2030 mennessä. Niinistö piti tavoitteita vasta alkuna ja sanoi, että vain todennettavissa olevilla tuloksilla on merkitystä.

Niinistö halusi toistaa puheessaan myös Suomen ”horjumattoman tuen” YK-järjestelmälle ja erityisesti Maailman terveysjärjestölle WHO:lle koronapandemiaa vastaan käytävässä taistelussa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti toukokuun lopussa Yhdysvaltojen lopettavan WHO:n rahoittamisen, jota Trump pitää Kiinan sätkynukkena.

Trump käytti tiistaina YK:n yleiskokouksessa pitämässään puheessa koronaviruksesta termiä ”Kiina-virus” ja hyökkäsi tiukasti Kiinaa vastaan.

– Meidän täytyy pitää vastuussa valtiota, joka päästi tämän vitsauksen maailmaan, Kiinaa. Viruksen leviämisen alkupäivinä Kiina esti maan sisäisen matkustamisen ja antoi samalla lentojen lähteä Kiinasta ja tartuttaa maailman, Trump syytti.

Niinistö valitteli puheessaan monenkeskisyyden kärsivän niin sisäänpäin kääntyneestä nationalismista kuin suurvaltojen välisestä kilpailusta.

– Juuri kun kysyntä globaaleille ratkaisuille kasvaa, kykymme tarjota sellaisia heikkenee. Loppujen lopuksi, jos yhteisesti sovittuja sääntöjä lakataan kunnioittamasta, sääntöihin perustuvasta järjestyksestä ei ole enää paljon jäljellä, Niinistö sanoi.

Erityisen huolestuttavana esimerkkinä Niinistö pitää ydinasesopimusten raukeamista yksi toisensa jälkeen.

Niinistö sanoi myös, ettei yhdenkään hallituksen tulisi ryhtyä toimiin, jotka horjuttavat kunnioitusta oikeusvaltioperiaatetta ja kansainvälisiä sitoumuksia kohtaan.

Niinistö ei maininnut yhtään esimerkkiä hallituksesta tai valtiosta, joka rikkoo oikeusvaltioperiaatetta, kansainvälisiä sitoumuksia tai ihmisoikeuksia. Niinistö on sanonut usein vierastavansa ”oppimestarina” toimimista kansainvälisessä politiikassa.