Opetusministeri Li Andersson 11-vuotiaan epäillystä pahoinpitelystä välitunnilla:”Oppilaitoksilla velvollisuus turvata kiusatulle turvallinen opiskeluympäristö”

Opetusministeri Li Andersson katsoo Vantaan Kytöpuiston koulun tapauksen alleviivaan tarvetta teroittaa kaiken ikäisille lapsille, että koulukiusaamisessa voi olla kyse hyvin vakavasta henkisestä ja fyysisestä väkivallasta.

Opetusministeri Li Andersson (vas) on seurannut vakavin mielin uutisointia Vantaalla Kytöpuiston koulussa välitunnilla tapahtuneesta epäillystä oppilaan pahoinpitelystä. Opetusministerin mukaan paikallistasolla tulee nyt olla valmiutta pohtia kunnolla, miten tapahtuneeseen vastataan.

– Koulutuksen järjestäjillä ja yhteiskunnalla on täysin selkeä lakisääteinen velvoite turvata kaikille oppilaille turvallinen opiskeluympäristö. Jokainen kiusaamistapaus tarkoittaa, että olemme epäonnistuneet tässä lasten kannalta oleellisessa lakisääteisessä velvoitteessa, Andersson sanoo IS:lle.

Anderssonin mukaan tapaus nostaa esiin tarvetta alleviivata kaikenikäisille lapsille ja oppilaille, mistä epäillyn kaltaisessa koulukiusaamisessa on kyse. Hän muistuttaa Kytöpuiston koulun tapahtumissa kyseessä olevan yhä epäily, mutta samalla asia on äärimmäisen vakava.

– Vakavissa koulukiusaamistapauksissa on kyse henkisestä ja fyysisestä väkivallasta, joka voi täyttää rikoksen tunnusmerkistöä. Tämä on tärkeää tehdä selväksi kaikille oppilaitosten arjessa, Andersson sanoo IS:lle.

Asian alleviivaamisessa on tehty Anderssonin mukaan eri puolilla Suomea yhteistyötä poliisin kanssa.

Vantaan Kytöpuiston koulun tapauksessa neljän vain 12-13-vuotiaan oppilaan epäillään pahoinpidelleen yhtä koulun 11-vuotiasta oppilasta potkimalla ja kaatamalla hänet maahan välitunnilla. Uhri joutui käymään sairaalassa, mutta hänen fyysiset vammansa eivät poliisin mukaan onneksi olleet todella vakavia. Koululla kävi viime tiistaina myös poliisipartio.

Joissakin koulukiusaamistapauksissa kiusattu on joutunut itse vaihtamaan koulua, jotta kiusaaminen on saatu katki. Anderssonin on mahdotonta ottaa yksittäistapauksiin kantaa. Hänellä on kuitenkin väkevä viesti, ettei ongelmia tule tällaisella järjestelyllä ratkoa.

– On äärimmäisen tärkeää painottaa, että mitään sellaista ohjetta tai sääntöä ei ole missään, eikä saa olla. Oppilaitoksilla ja koulutuksen järjestäjillä on velvollisuus turvata kiusatulle turvallinen opiskeluympäristö. Lain mukaan jokaisella on vahva oikeus lähikouluun ja siksi ensisijainen vaihtoehto tulee aina olla, että ongelmat ratkaistaan omassa lähikoulussa.

Kytöpuiston tapauksesta ei epäiltyjen iän vuoksi ole käynnistetty rikostutkintaa, vaan sitä selvitetään viranomaisten yhteistyönä Itä-Uudenmaan poliisin ennalta estävässä toiminnassa.

Andersson ei näe estävän toiminnan olevan liian heiveröinen keino koulukiusaamiseen puuttumiseksi. Estävää työtä tehdään koko ajan hyvin tuloksin kouluissa eri puolilla Suomea. Opetusministeri nostaa siitä esiin kaksi olennaisena pitämäänsä asiaa.

– Ensinnä kysymys siitä, ovatko toimintamallit oikean tyyppisiä. Tehdäänkö estävää työtä oikeiden tahojen kanssa ja onko se vaikuttavaa. Toimintatapoja pitää pystyä levittämään muualle niiltä paikkakunnilta, jossa estävästä työstä on saatu hyviä vaikutuksia.

Toisena keskeisenä asiana Andersson nostaa esiin resurssit.

– Kaikki kouluissa toimintaympäristöön liittyvä työ vaatii aikaa ja ihmisiä. Joka kerta kun säästämme kouluista, säästämme niistä resursseista, joilla muiden muassa ehkäistään koulukiusaamista.