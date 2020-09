Sikansa Husuksi ja Suldaaniksi nimennyt Jarno Vähäkainu kiistää uhkailleensa ketään. Halla-aho kertoo ohjeistavansa omiaan neuvoilla ja kehotuksilla ja kysyy, miten Andersson itse toimi, kun vasemmistoaktiivin vihatili tuli julki.

Perussuomalaisten veteliläinen kunnanvaltuutettu ja Suomen Sisun Keski-Pohjanmaan varapiiripäällikkö Jarno Vähäkainu jättää paikkansa perussuomalaisten puoluevaltuustossa.

– Pahoittelen sikatwiittien asiattomuudesta syntynyttä pahennusta. Jätän syntyneen kohun takia paikkani PS-puoluevaltuustossa, Vähäkainu kirjoitti Twitterissä.

Vähäkainu on esitellyt sosiaalisessa mediassa kuvamateriaalia kahdesta siastaan, Hususta ja Suldaanista. Yhdessä päivityksessä luki, että ”Husu ja Suldaan voivat saunan takana hyvin, tuomiopäivä lähestyy”.

Toisessa päivityksessä Vähäkainu kirjoitti, että hän on tarjonnut Husulle ja Suldaanille oleskeluluvan joulun tietämille ja vaikka käyttäytyminen olisi kuinka hyvää, ”pojat tietävät, että uuniin mennään yhdessä eikä erikseen”.

Perussuomalaisten kansanedustajan Mauri Peltokankaan kampanjaa viime eduskuntavaaleissa johtanut Vähäkainu kirjoitti myös, että vuonna 2016 moni otti kotiin ”Husuja ja Suldaaneja luvattomasti, mutta näistä pojista on tehty virallinen oleskelulupailmoitus”.

Vähäkainun on katsottu viitanneen kirjoituksillaan kahteen helsinkiläispoliitikkoon, Sdp:n kaupunginvaltuutettu Abdirahim ”Husu” Husseiniin ja vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Suldaan Said Ahmediin, joka on tulkinnut kirjoitukset uhkaavina.

Suldaan Said Ahmed kertoi HS:lle tekevänsä Vähäkainun kirjoituksista tutkintapyynnön poliisille. Kuva vasemmistoliiton vaalivalvojaisista.­

IS kysyi Vähäkainulta, pahoitteliko hän kirjoituksistaan syntynyttä kohua sen sijaan, että olisi pahoitellut kirjoitustensa sisältöä.

– Päivitykset oli tarkoitettu humoristisiksi, eikä niissä ole uhattu ketään väkivallalla, kuten joissakin medioissa väitetään, Vähäkainu viestitti ja kertoi jatkavansa puolueessa ja kunnanvaltuustossa entiseen tapaan.

IS tiedusteli, miksi Vähäkainu on nimennyt sikansa Husuksi ja Suldaaniksi.

– Toinen on nimetty jo aiemmin edesmenneen hevosen mukaan. Missään kohtaa en ole maininnut kyseisiä poliitikkoja päivityksissäni, enkä uhannut ketään millään tavalla, Vähäkainu toisti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson vaati Twitterissä perussuomalaisten puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta julkista anteeksipyyntöä sekä ”toimenpiteitä” Vähäkainun kirjoitusten vuoksi.

– Vastuu julkisesta keskustelukulttuurista on kaikilla politiikan toimijoilla, eikä vastuuta tästä tapauksesta voi Halla-ahon tavoin paeta toteamalla, ettei asiaa aio kommentoida, Andersson kirjoitti.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson toivotti Twitterissä Abdirahim ”Husu” Husseinille ja Suldaan Said Ahmedille voimia ja jatkoi, ettei ”kenenkään pitäisi joutua tällä tavoin systemaattisen solvauksen, häirinnän ja syrjinnän kohteeksi”.­

IS kysyi Halla-aholta, jatkaako Vähäkainu perussuomalaisten jäsenenä.

– Puoluehallitus päättää sääntöjen mukaan jäsenyysasioista, Halla-aho viestitti ottamatta asiaan tarkemmin kantaa.

IS kysyi myös, miten Halla-aho pyrkii puoluejohtajana puuttumaan väkivallalla flirttaileviin viesteihin.

– Neuvoin, ohjein ja kehotuksin, Halla-aho vastasi.

Anderssonin vaatimaan julkiseen anteeksipyyntöön Halla-aho ei aio taipua. Halla-aho kysyi Twitterissä Anderssonilta, edustiko tapaus Misha Dellinger ”parempaa, rakenteisiin kohdistuvaa uhkailua”.

– En kuollaksenikaan muista, pyysikö Andersson julkisesti anteeksi, Halla-aho kirjoitti sarkastisesti Dellingerin tapaukseen viitaten.

IS:lle Halla-aho viestittää pitävänsä tärkeänä sitä, ettei ”suhtautuminen väkivaltaisiin kirjoituksiin riipu kirjoittajan puoluekannasta”.

Dellinger erosi vasemmistoliiton toiminnanjohtajan paikalta sen jälkeen, kun hänen perustamansa nimetön vihatili nousi otsikoihin.

Dellinger pyysi anteeksi puolueelta, puoluetovereiltaan ja vasemmistoliiton äänestäjiltä ”asian ympärille syntynyttä kohua”.

Andersson ei esittänyt varsinaista anteeksipyyntöä, vaikka tuomitsikin väkivallalla uhkailun ja ja tviittasi, että jokaisen vasemmistoliiton toimintaan osallistuvan on sitouduttava väkivallattomuuteen.