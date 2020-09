Vihreiden puoluekokouksessa esitetään kannabiksen käytön ja myynnin sallimista – ”Kieltolaki aiheuttaa itsessään enemmän ongelmia”

Vihreiden nuorten ja Brysselin vihreiden tekemän puoluekokousaloitteen mukaan kannabiksen kieltolaista aiheutuu enemmän haittoja kuin hyötyä.

Vihreät käyvät viikonloppuna järjestettävässä puoluekokouksessaan keskustelua kannabiskannastaan. Vihreät nuoret sekä Brysselin Vihreät esittävät yhdessä tekemässään puoluekokousaloitteessa, että kannabiksen hallussapito, käyttö ja myynti valvotuissa ja luvanvaraisissa liikkeissä tulee sallia.

– Kannabiksen kieltolaki aiheuttaa itsessään enemmän ongelmia kuin mitä sen olisi tarkoitus ratkaista. Päihdepolitiikan painopiste on siirrettävä haittojen vähentämiseen. Suomen nykyisellä päihdepolitiikalla on syrjäyttäviä vaikutuksia, etenkin nuoria kohtaan, Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen linjaa aloitetta koskevassa tiedotteessa.

Aloitteen mukaan kannabiksen laillistamisen ensisijaisena tavoitteena on minimoida yhteiskunnalliset, sosiaaliset ja terveydelliset haitat, jotka ovat seurausta kannabiksen laittomasta ja sääntelemättömästä käytöstä.

– Kyseinen haittojen minimointiin tähtäävä toimintamalli on jo käytössä esimerkiksi alkoholin ja tupakan suhteen, aloitteessa huomautetaan.

Aloitteen mukaan suurimmat haitat kannabiksen käyttäjille eivät tällä hetkellä aiheudu itse päihteestä vaan sen laittomuudesta seurauksineen. Haittoina mainitaan muun muassa poliisin tietojärjestelmään 5–10 vuodeksi jäävä merkintä, joka saattaa estää esimerkiksi työn saamisen ja johtaa näin yhteiskunnasta syrjäytymiseen.

– Kannabiksen kieltolaki ei ole vähentänyt käyttöä, vaan kannabiksen käyttö on viime vuosien aikana päinvastoin lisääntynyt. Kannabis on Suomen käytetyin laiton päihde. Lähes joka neljäs 15–69-vuotiaista suomalaisista on joskus kokeillut sitä, aloitteessa perustellaan.

Puoluehallitus esittää selvitystä nykyisen lainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista

Puolueen nykyinen linja on, että rikoslaissa huumausaineeksi määriteltyjen laittomien päihteiden käytöstä ja pienten määrien hallussapidosta ei pitäisi rangaista, kuten ei myöskään pienten kannabismäärien kasvatuksesta omaan käyttöön. Puoluekokousaloitteessa esitetään kannabiksen vapauttamista kokonaan kieltolain alaisuudesta sekä sen myynnin sallimista sekä lääke- että viihdekäyttöön.

Vihreiden puheenjohtajan, sisäministeri Maria Ohisalon johtaman puoluehallituksen päätösesityksessä sanotaan, että Suomessa tulee tehdä nykyisen kannabislainsäädännön uudistamisen vaihtoehdoista selvitys, jossa tarkasteluun otetaan myös muissa maissa laillistamisesta saadut kokemukset.

– Poliittisen tavoiteohjelmansa mukaisesti Vihreät tavoittelee ensi askelina kannabiksen käytön, pienten määrien hallussapidon sekä omaan käyttöön kasvatuksen rangaistavuudesta luopumista, päätösesityksessä todetaan.

Lausunnossaan puoluehallitus muistuttaa merkittävästä muutoksesta, joka on nähty viime vuosikymmeninä kannabiksen käyttöä koskevissa asenteissa. Päihdepolitiikan painopisteen muuttamista haittojen vähentämiseen tukee lausunnon mukaan se, että rangaistavuudesta luopumisen kannalla on myös Maailman terveysjärjestö WHO.