Vihreiden eduskuntaryhmää johtava Jenni Pitko syytti ministeriötä hallitusohjelman rikkomisesta

Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko syytti vihreiden puoluekokouksen aloitukseksi pitämässään puheenvuorossa työ- ja elinkeinoministeriöitä hallitusohjelman rikkomisesta.

Pitkon mukaan uuden kaivoslain valmistelu ministeriössä on tähän mennessä ollut epäluottamusta herättävää ja suoranaisesti hallitusohjelman vastaista. Hän sanoi, että on puolueen on pidettävä huolta, ettei kaivoslain uudistusta vesitetä.