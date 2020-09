Maria Ohisalo asetti vihreille korkean kuntavaalitavoitteen – lähetti myös piikin Petteri Orpolle

Vihreiden puoluekokouksessa kuultiin puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon linjapuhe. Vihreät haluaa ilmastotekoja ja sitä, ettei 1990-luvun laman virheitä toisteta.

Tänä viikonloppuna vihreiden etänä järjestettävässä puoluekokouksessa kuultiin puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon linjapuhe ja päätettiin vihreiden uudesta periaateohjelmasta.

Ohisalo pahoitteli, että tänä vuonna politiikassa ei ole saatu kohtaamisia normaaliin tapaan.

Hän aloitti puheen muistuttamalla, että ilmastonmuutos on yhä yksi suurimpia ihmiskunnan haasteita ja kyseessä on tämän planeetan tulevaisuus. Ohisalo sanoi, että on kirkkaana visio siitä, millainen maa halutaan jättää tuleville sukupolville ja samalla hän kiitti nuoria, jotka jatkuvasti kirittävät poliittisia päättäjiä osoittamalla mieltään ilmaston puolesta.

– Me tarvitsemme toivoa, että pystymme tämänkin haasteen ratkaisemaan. Toivoa luo toiminta ja toiminnan aika on nyt.

Toimiin onkin jo ryhdytty. Ohisalo muistuttaa, että budjettiriihissä tehtiin mittavia panostuksia ilmastotyöhön. Hänen sanoi, että vihreille oli selvää, ettei koronakriisin elvytystä voida tehdä siten, ettei se samalla tue kestävää ilmastopolitiikkaa ja ohjaa yritysten siirtymistä kohti kestävämpää teollisuutta. Ilmastotoimia ei voida laittaa tauolle koronakriisinkään ajaksi.

– Teemme ilmastotyöhön miljardiluokan panostukset, uudistamme energiaverotusta ja suuntaamme uudelleen teollisuuden tukia pois saastuttamisesta ja kohti ilmastotoimia. Ilmastoteot muuttuvat nyt sanoista teoiksi, Ohisalo sanoo.

Ohisalo mainitsi myös turveteollisuuden alasajon. Hän sanoi, että vihreille on ilmiselvää, ettei turpeella ole tulevaisuutta energiamuotona.

– Näiden tehtyjen päätösten myötä turpeen alasajo on alkanut.

Ohisalon mukaan turvetuottajille pitää kuitenkin tarjota reilu mahdollisuus kouluttautua uudelleen ja löytää uusi elinkeino.

Samalla tulee varmistaa, ettei koronakriisi pääse iskemään pahiten niihin, joilla jo muutenkin on heikoin asema. Ohisalo muistuttaa, että nykyinenkin kriisi uhkaa lisätä ihmisten eriarvoisuutta.

– Meidän tehtävä on nyt varmistaa, että 90-luvun laman virheet vältetään. Että tuetaan pankkien sijaan yksinhuoltajia ja yksinyrittäjiä. Että kriisistä noustaan yhdessä.

Kuntavaaleihin Ohisalo asetti korkean tavoitteen. Vihreiden tavoitteena on saada enemmän kuntavaaliehdokkaita kuin koskaan ennen ja useammassa kunnassa kuin koskaan ennen.

– Ensi kevään kuntavaalien jälkeen entistä useammassa kunnassa vihreät on varmistamassa sen, että ilmastopuheet muuttuvat ilmastoteoiksi eikä ketään jätetä jälkeen, Ohisalo sanoo.

Ohisalo kommentoi linjapuheessa myös sitä, miten nyt ei ole aika viljellä synkkyyttä ja leikkauslistoja. Hän lähetti piikin kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpolle.

– Petteri Orpo puhui kaksi viikkoa sitten kokoomuksen puoluekokouksessa siitä, miten Suomi on ajamassa päin seinää ja nostatti pelkoa huomisesta. Miten kunnissa pitäisi alkaa valmistella leikkauslistoja. Minä olen Petterin kanssa eri mieltä. Meidän tehtävä on pitää huolta siitä, että kuntiin saadaan rakennettua toivoa hyvästä huomisesta Ohisalo linjasi.

Hänen mukaansa vihreiden on oltava kuntapolitiikassa se porukka, joka on aina heikoimpien, pienten ja luonnon puolella.

Ohisalon lisäksi lauantain avauspuheenvuoroissa puhuivat niin sanotulle brexit-paikalle Euroopan parlamenttiin noussut kaupunginvaltuutettu Alviina Alametsä ja vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko.

Puheessaan Alametsä toivoi peruspalveluiden turvaamista kaikille ja totesi hyvinvointivaltion olevan paras lääke pandemioita vastaan. Hän muistutti, että koronaviruksen lisäksi myös taudin aiheuttamat lieveilmiöt uhkaavat ihmisten henkiä.

Alametsän mukaan itsemurhien määrä on noussut koronakriisin myötä Suomessa 15 prosenttia.

– Eristäminen ja eristäytyminen murtaa ihmismielen hyvinvointia rajusti. Se on jättänyt todennäköisesti monille myös trauman. Tämä täytyy huomioida hyvinvointivaltion palveluissa, Alametsä sanoi puheessaan.

Hän korosti, että yhteiskunnan turvaverkkojen on vahvistuttava, sillä koronakriisi iski pahiten niihin, joilla on jo valmiiksi raskaampi taakka kannettavanaan.

Alametsä toivoi, että koko EU:n alueella tuettaisiin kansalaisille riittävä terveydenhuolto, johon kuuluu myös mielenterveyden huolto. Lisäksi hän peräänkuulutti perustulokokeilua koko Eurooppaan.

Pitko puolestaan otti voimakkaasti kantaa kestävän kaivoslain puolesta. Hän pelkää, että uusi kaivoslaki uhkaa vesittyä.

– Nykyinen kaivoslakimme ei suojaa paikallisia ihmisiä eikä ympäristöä. Laki on liian avokätinen kaivostoimijoille ja se suorastaan kutsuu ylikansalliset yhtiöt etsimään mineraaleja jopa luonnonsuojelualueiltamme, Pitko sanoi.

– Meidän on huolehdittava siitä, ettei uudistusta vesitetä, ja että saamme Suomeen aidosti kestävän kaivoslain, joka turvaa sekä paikallisten ihmisten elinmahdollisuudet, maisema-arvot että luonnon monimuotoisuuden, hän jatkoi puheessaan.

Puheessaan Pitko myös sanoi, että maatalouden päästöjä on vähennettävä ja metsien käyttöä muutettava. Muutokset perinteisissä maaseudun elinkeinoissa on hänen mukaansa toteutettava reilusti.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maaseudulle luotaisiin uutta työtä panostamalla muun muassa koulutukseen. Uusista mahdollisista aloista Pitko luetteli uusiutuvan energian tuottamisen, luontoretkeilyn, luonnosta ammentavat hyvinvointipalvelut ja maaseutumatkailun.

