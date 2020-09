Maaseudun tappolinjasta jylissyt Hoskonen kertoi STT:lle pysyvänsä puolueessa.

Hallitus päätti lähes kaksinkertaistaa turpeen verotuksen budjettiriihessä osana 105 miljoonan veronkiristyksiä lämmityspolttoaineisiin.

Ympäristövaliokunnan keskustalainen puheenjohtaja Hannu Hoskonen lyttäsi turpeen veronkiristyksen IS:lle budjettiriihen ollessa vielä käynnissä.

– Maaseudun tappolinja jatkuu. Se olisi kepun loppu! Hoskonen jylisi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi perjantaina, että Hoskosen ”rapsakka irtiotto” käsiteltiin keskustan eduskuntaryhmän kokouksessa.

– Keskustan eduskuntaryhmä pesee pyykkiä suljettujen ovien takana, ei median edessä. Eduskuntaryhmän sisäinen elämä on kuin perhe-elämä tai parisuhde, siinä on eri vaiheita ja niitä asioita pitää joskus keskustella yhteisen pöydän äärellä.

Hoskonen sanoi STT:lle, ettei hän koe pettymyksestään huolimatta tarvetta erota puolueesta.

– Minä en ole lähdössä karkuun. Mutta jos tällaisella linjalla jatketaan, tällä menolla tämä puolue loppuu, Hoskonen kommentoi STT:lle.

Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Kurvisen mukaan EU:n elpymisrahastosta ja oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta pitää ohjata rahoitusta turveyrittäjille, jotta he löytyvät uusia elinkeinomahdollisuuksia.

– On hyvin tärkeää, että näistä välineistä saadaan todelliseen biokaasuloikkaan varoja ja sillä tavalla löydetään maaseudulle ja maakuntiin uudenlaisia, puhtaamman teknologian elinkeinomahdollisuuksia.

Keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon mukaan turpeesta näyttää muodostuneen symbolikysymys, mutta kyse on myös toimeentulon lähteestä tuhansille suomalaisille.

– Kaikki riippuu ihmisten luottamuksessa suhteessa keskustaan nyt siihen, jaksammeko kuulla huolta, hätää ja harmia ratkaisusta ja olemmeko varmistamassa muutosturvaa niille, joiden leipä on kiinni turpeessa. Samalla haluan todeta, että tämä oli ratkaisu, johon sitouduimme jo hallitusohjelmassa. Tämä veroratkaisu on linjassa muiden lämmityspolttoaineiden kanssa, (turpeen) verotuksen taso on sama kuin 2013, Saarikko sanoi.