Annika Saarikko varoitti velkaantumisesta linjapuheessaan – esitti löysemmän velkatavoitteen kuin Matti Vanhanen

Saarikon mukaan minimitavoitteena tulee olla, että julkisen talouden velkasuhde saadaan vakautettua vajaaseen 80 prosenttiin BKT:sta. Vanhanen puhui 70–75 prosentista.

Tiede- ja kulttuuriministeri, keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko sanoi perjantaina Helsingin keskustakirjasto Oodissa pitämässään linjapuheessa, ettei Suomella saa jäädä velkavaihde päälle.

Saarikon mukaan minimitavoitteena tulee olla, että julkisen talouden velkasuhde saadaan vakautettua kymmenen vuoden aikahaarukassa vajaaseen 80 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteesta.

Mieluummin pitäisi kuitenkin Saarikon mukaan tavoitella julkisen talouden tasapainoa ”samassa tai hieman pidemmässä aikataulussa, jolloin saamme velkasuhteen taas laskemaan”.

Saarikon esiin nostama luku herätti huomiota, sillä valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) sanoi budjettiriihen tiedotustilaisuudessa hallituksen kestävyystiekarttaan viitaten, että julkinen velka tulisi saada vakautettua vuosikymmenen loppuun mennessä 70–75 prosenttiin BKT:sta.

Tämä edellyttää Vanhasen mukaan julkisen talouden vahvistamista noin viidellä miljardilla eurolla. Myös Saarikko viittasi viiden miljardin tavoitteeseen.

Saarikolta kysyttiin, miksi hän esitti eri velkasuhdetavoitteen kuin Vanhanen.

– Velkasuhteen osalta totesin, että se (vajaat 80 prosenttia BKT:sta) on maksimi, mielellään aiemmin ja mielellään alemmaksi. Velan suhteen halusin korostaa sitä, että kokemuksemme aiemmista erittäin syvistä talouden kriiseistä, 90-luvun lamasta, finanssikriisistä ja tästä tilanteesta, joka on vasta kesken ja käy aivan uudella tavalla kuormittamaan julkista taloutta, niin pitää olla realisti, minkä verran aiemmin on ottanut aikaa toipua ja miten kauan velkaa on pitänyt ottaa, että on päästy kohti tasapainoa. Se on ollut omankin elämänkaaren aikana aika lyhyitä pätkiä, jolloin Suomi on voinut toimia toisella tavalla, onneksi viime vaalikaudella pystyttiin päätöksiin, jotka vahvistivat julkista taloutta, Saarikko vastasi.

Suomella on jo tällä hetkellä velkaa yli 70 prosenttia BKT:sta.

EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukainen raja on 60 prosenttia: viitearvo on edelleen voimassa, vaikka EU-maat velkaantuvat kovaa vauhtia koronakriisin varjolla. Suomen velkasuhde kasvaa tänä vuonna noin kymmenen prosenttiyksikköä.

Hallitus pyrkii vastaamaan mittavaan velkaantumiseen paremmalla työllisyydellä. Hallitus kertoi budjettiriihessä paketista, jolla tähdätään 31–36 000 työlliseen vuoteen 2029 mennessä – siis paketin vaikutukset realisoituisivat vasta kuusi vuotta hallituskauden päättymisen jälkeen.

Saarikko sanoi budjettiriihen työllisyyspaketin olevan ”vasta alkua” ja lisäsi, että osa työllisyystoimista vaikuttaa hyvinkin nopeasti.

Esimerkkinä nopeavaikutteisesta toimesta Saarikko pitää työvoimapalveluiden pohjoismaista mallia, joka tuo Saarikon mukaan tullessaan parempia palveluja mutta myös enemmän velvoittavuutta työnhakijalle. Marinin hallituksen malli muistuttaa kovasti Sipilän hallituksen kuoppaamaa ”aktiivimalli kakkosta”.

Keskustassa petyttiin siihen, ettei paikallisen sopimisen edistämisessä tapahtunut vieläkään läpimurtoa. Saarikon mukaan paikallisessa sopimisessa on rakennettu osapuolten välille syvempiä kuoppia jo parikymmentä vuotta, joten asia ei ratkea yksittäisessä riihessä.

– Nykyisten työpaikkojen säilyttämisen näkökulmasta paikallinen sopiminen olisi valtavan tärkeää, jotta voitaisiin välttää se, että lomautukset eivät johtaisi irtisanomisiin ja voitaisiin hakea paikallisesti joustoja, keskustan varapuheenjohtajistoon noussut Markus Lohi säesti.

Saarikko varoi asettamasta tarkkaa tavoitetta sille, kuinka paljon keskustan kannatuksen tulisi nousta hänen johdollaan. Saarikon edeltäjän Katri Kulmunin piti nostaa keskusta takaisin 20 prosentin puolueeksi, mutta kannatus jämähti 10–12:een prosenttiin.

– Meillä on paljon korjaamista ihmisten mielikuvassa tästä puolueesta. Samalla olemme iloisia, että edes se noin 10–12 prosenttia gallupeissa meihin vielä luottaa, Saarikko totesi.

Kun IS kysyi Saarikolta, eikö tämä ole vaatimatonta puhetta vanhan suurpuolueen puheenjohtajalta, Saarikko täsmensi, ettei hän ”voi tietenkään olla tyytyväinen galluplukuihin”, ja lisäsi, että keskustan tavoite on olla Suomen vaikutusvaltaisin puolue.

Saarikko mainosti keskustaa myös Suomen myönteisimmäksi puolueeksi.

– Jos et tunnista itseäsi selfiestä ilmastoahdistusta lietsovan kyltin alla, vaan olet enemmänkin kiinnostunut ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä, olet meidän porukkaa. Olemme puolue, jonka kone ei käy vihalla tai katkeruudella, Saarikko lateli puheessaan piikkejä muille.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi, että keskusta haluaa tuoda empatiaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Kurvinen yllätti lukemalla ääneen katkelman Franciscus Assisilaisen rukousta, jossa rukoillaan vihan tilalle rakkautta ja epäsovun tilalle yksimielisyyttä.

Kurvinen viittasi myös edesmenneeseen Kauko Juhantaloon, jolla oli ollut tapana sanoa, että ”politiikassa tarvitaan välillä Hollywoodia”.

– Haluamme edustaa enemmän empatiaa, myönteisyyttä ja vähän Hollywoodia, Kurvinen veisteli.