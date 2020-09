TE-toimistoon kahdesti kuussa – näin Marinin aktiivimalli rankaisee työnhakijaa laiminlyönneistä

Työ-ja elinkeinoministeriö on kertonut yksityiskohdat aktiivisen työnhaun mallista.

Hallitus sai budjettiriihessä valmiiksi oman aktiivimalli kakkosensa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen aktiivisen työnhaun malli työttömille on monta kertaa laimennettu versio Juha Sipilän (kesk) hallituksen aktiivimalleista.

Marinin hallituksen aktiivimalli kakkosessa työttömän tulee hakea 0–4 työpaikkaa kuukaudessa riippuen alueen työmarkkinatilanteesta ja työttömän työkyvystä.

– Pidän tärkeänä sitä, että työtön työnhakija voi aina suoriutua velvoitteista, jotka hänelle asetetaan. Työnhakija ei menetä työttömyysturvaansa, jos hän ei onnistu työnhaussa, työministeri Tuula Haatainen (sd) sanoi ministeriön tiedotteessa.

– Työmahdollisuuksien hakemisen voi myös täyttää hyvin monella tavalla. Se voi muodostua työhakemusten tekemisestä, suorista yhteydenotoista työnantajiin tai vaikkapa osallistumisesta rekrytointitapahtumiin. Työttömyysturva säilyy edelleenkin vastikkeellisena, mutta velvoittavuuden painopiste kuitenkin muuttuu, Haatainen jatkoi.

Työministeri Tuula Haatainen kertoi aktiivimalli kakkosen yksityiskohdat työ- ja elinkeinoministeriön tiedotteessa. Hallitusviisikon tiedotustilaisuudessa mallista ei kerrottu kuin se, että TE-toimistojen resursseja aktiivisen työnhaun malliin lisätään 70 miljoonaa euroa, ja että malli tuo kymmenisen tuhatta lisätyöllistä.­

Sipilän hallituksen toteutumatta jääneessä aktiivimalli kakkosessa työnhaun laiminlyönneistä olisi huomautuksen jälkeen seurannut ensin 30 päivän ja sitten 60 päivän karenssi.

Marinin hallituksen aktiivimalli kakkosessa sanktiot ovat huomattavasti lievemmät. Ensimmäisestä rikkeestä seurauksena on huomautus, toisesta rikkeestä työttömyyskorvaukseen tehtävä karenssi olisi 5 päivää ja kolmannesta rikkeestä 10 päivää.

– Jos työnhakija jättää työllisyyssuunnitelman velvoitteet uudelleen täyttämättä on seuraamuksena 5 päivän etuuden menetys ja tämän toistuessa 10 päivän karenssi. Huomautuksen ja kahden karenssijakson jälkeen työnhaun laiminlyönnistä seuraa työssäolovelvoite, tiedote kertoi.

Hallitus aikoo lisätä huomattavasti työttömien palveluita TE-keskuksissa. Hallitus puhuu yksilöllisestä työllistymissuunnitelmasta.

Työnhakijan pitää aktiivimalli kakkosessa käydä TE-toimistossa alkuvaiheessa kahden viikon välein.

– Tämän jälkeen kuukauden kestävä tiivis palvelujakso seuraa aina 6 kuukauden työttömyyden jälkeen, tiedote totesi.

Hallitus lisää TE-toimistojen rahoitusta 70 miljoonalla eurolla.

– Haluamme, että työnhakijaksi ilmoittautuminen on jatkossa nykyistä sujuvampaa ja tapaamisia entistä useammin. Satsaamme merkittävästi palveluihin, tavoitteenamme on 1 200 uutta virkailijaa lisää TE-toimistoihin, jotta yksilöllinen työnhaun tuki on mahdollista, työministeri Haatainen totesi.

Hallituksen tavoitteena on saada aktiivimalli kakkosellaan työllisyyspakettiinsa 9 500 lisätyöllistä.

Malli on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2022 alussa.