Näin ministerit selittivät 10,8 miljardin jättialijäämää: ”Huomattavasti ennakoidumpaa velkaa”

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) esitteli tiekarttaa, jolla julkinen talous vakautettaisiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Yhdeksi keinoksi Vanhanen nosti esiin kuntien kiinteistöjen tehokkaamman käyttämisen.

Suomen raju velkaantuminen jatkuu ensi vuonna.

Tänä vuonna valtio teki alijäämää 17,6 miljardia euroa, ja ensi vuoden alijäämäluku on 10,8 miljardia euroa.

Mittavaa velanottoa perustellaan koronakriisillä.

IS kysyi hallituksen johtoviisikolta, eikö mistään löytynyt nipistettävää, sen sijaan uusia pysyviä menoja löydettiin hallituksen neuvottelukierroksella vielä 40 miljoonaa euroa.

– Tällaisessa suhdannetilanteessa on tehtävä elvyttävää politiikkaa, jotta selviämme tästä erittäin vakavasta kriisistä mahdollisimman vähin vaurioin. Sen vuoksi valtio on velkaantunut tänä vuonna ja tulee velkaantumaan ensi vuonna. Samanaikaisesti tarvitsemme rakenteellisia toimia, joilla vakautamme julkista taloutta pidemmällä aikavälillä, pääministeri Sanna Marin (sd) vastasi kysymykseen budjettiriihen tiedotustilaisuudessa.

– Meidän pitää pyrkiä siihen, että emme itse pahenna tätä tilannetta ratkaisuillamme, mutta myöhemmin kun suhdannetilanne paranee, sopeutustoimia varmasti tullaan tekemään. Osana tätä kokonaisuutta on luotu kestävyystiekarttaa eli hahmottelemme, millä tavalla julkisen talouden tilaa vakautetaan vuosikymmenen loppuun mennessä, Marin jatkoi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk) sanoi, että velkaantuminen huolettaa keskustaa ja häntä itseään henkilökohtaisesti, mutta nyt on tehtävä arvovalinta.

– Kun käynnissä on globaali terveyden kriisi, on selvää, että meidän pitää toimia niin, että tästä ei jäisi sellaista laskua, että ihmiset kokisivat, että heidät on jätetty yksin. Oleellista on se, että tämä on huomattavasti ennakoidumpaa velkaa kuin tänä vuonna on otettu, tämä velka on varautumista, jotta Suomi voitaisiin pitää auki. Tämä velka ei ole otettu valtaosiltaankaan sellaisiin asioihin, jotka jäävät pysyviksi menoiksi rasittamaan Suomen taloutta, Saarikko kommentoi.

– On rehellisesti myönnettävä, että myös aiemmista kriiseistä, niin 90-luvun lamasta kuin viime vuosikymmenen lopun finanssikriisistä, toipuminen kesti todella pitkään. Olemme pitkään tällä tiellä, jossa Suomi ottaa jossain määrin velkaa toteuttaakseen kaikki menonsa ja olen pääministerin kanssa täysin samaa mieltä, että sopeuttamisen aika on edessä vielä ehkä tämän hallituskauden aikana riippuen täysin siitä, miten koronatilanne kehittyy, Saarikko lisäsi.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mukaan budjettialijäämä nousi valtiovarainministeriön esittämästä noin seitsemästä miljardista 3,8 miljardia 10,8 miljardiin euroon muun muassa siksi, että kertaluonteisia menoja tuli noin 2,6 miljardia lisää. Koronatestauksen osuus tästä kakusta oli 1,4 miljardia.

Vanhanen esitteli ”kestävyystiekarttaa”, jolla julkinen talous vakautettaisiin vuosikymmenen loppuun mennessä. Vanhasen mukaan tämä edellyttäisi julkisen talouden vahvistamista noin viidellä miljardilla eurolla.

Työllisyyden lisäämisellä saataisiin vahvistettua hahmotelmassa julkista taloutta kahdella miljardilla. Osa hallituksen esittelemistä työllisyystoimista tosin vaikuttaisi vasta 2020-luvun lopussa, oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutuksia pitää odottaa vielä pidempään. Osa toimista rasittaa myös julkista taloutta, työvoimapalveluiden malli maksaa arviolta 70 miljoonaa, varhaiskasvatusmaksujen alentaminen saman verran.

Julkisen hallinnon ja palveluiden tuottavuuden kasvattamisella voitaisiin vahvistaa julkista taloutta Vanhasen mukaan miljardilla.

Palkkamaltin, kilpailukyvyn ja tutkimuksen osuus olisi myös miljardin luokkaa.

Yhä tekeillä olevalle sote-uudistukselle on kirjattu kustannusten kasvun hillinnän kautta puolen miljardin myönteinen vaikutus julkiseen talouteen.

Tiedotustilaisuuteen osallistui myös valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk). Vanhanen sanoi olevansa tyytyväinen siihen, ettei talouskeskustelussa ole juuri ehdotettu akuutin tilanteen ratkaisuksi veronkiristyksiä ja leikkauksia.­

Ministereiltä kysyttiin, kuinka vahvasti he uskovat kestävyystiekartan lukuihin, jotka vaikuttavat leijuvan ilmassa. Kysymykseen vastasi Vanhanen.

– Kyllä näihin uskotaan, potentiaali on laskettu valtiovarainministeriössä. Pääministerikaudellani oli julkisen tuottavuuden ohjelma, jossa oli ajatus siitä, että suurten ikäluokkien eläköityvien työntekijöiden kohdalla vain osa avautuvista paikoista täytetään, samoin valtion kiinteistönhallinnon osalta oli erittäin iso ohjelma. Nämä tuottivat pysyviä tuloksia, joista tälläkin hetkellä hyödytään, Vanhanen vastasi.

Vanhanen mainitsi, että kunnilla on noin 60 000 kiinteistöä, joiden käytön tehostamisella on saatavissa Vanhasen mukaan todella merkittäviä säästöjä.

– Tuottavuustoimia ei pidä vähätellä. Julkinen sektori kilpailuttaa yli 30 miljardilla joka vuosi erilaisia hankintoja, kilpailutoimintaa tehostamalla on saatavissa merkittäviä tuottoja, Vanhanen kommentoi.