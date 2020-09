Kommentti: HS:n gallup antoi viime hetken varoituksen – tänään on keskustalle ja Saarikolle ratkaiseva päivä

Keskustan kannatus on Helsingin Sanomien tuoreen gallupin mukaan enää 0,8 prosenttiyksikköä yli kymmenen prosentin haamurajan. Tänään budjettiriihi ratkaisee, meneekö se sen alle. Kyse on keskustan osalta siitä, tuleeko Säätytalosta julkisuuteen apupuolue vai ei, arvioi politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala.

Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa ei ole suuria uutisia. Kärki on ennallaan. Sdp menee ykkösenä 21 porosentin kannatuksella, perussuomalaisilla kannatus on 19,5 prosenttia ja kokoomus on kolmantena 17 prosentilla.

Luvut eivät ole kuukaudessa juuri muuttuneet.

Mutta kyselyn mielenkiintoisin seurattava on keskusta, joka roikkuu koko ajan vaarallisesti 10 prosentin kannatuskielekkeellä. Nyt sen kannatus on 10,8 prosenttia.

Puheenjohtajan vaihtaminen Katri Kulmunista (kesk) Annika Saarikkoon (kesk) ei ainakaan vielä näy suosiossa, korkeintaan päinvastoin, sillä keskustan kannatus laski kuukaudessa puolella prosenttiyksiköllä. Vihreät on prosenttiyksikön suurempi. Luvut menevät toki virhemarginaaliin.

Kannattaa ottaa huomioon myös kyselyn ajankohta. Se tehtiin 17.–12. 9. Toki se sisään jo kepun puoluekokouksin mahtuu, muttei niin sanotusti kokonaan.

Siksi tänään on kepulle ja Saarikolle ratkaiseva päivä.

Kyse on siitä, asteleeko Säätytalolta julkisuuteen budjettiriihen päätteeksi lammas vai leijona. Ennusmerkit eivät ole keskustan kannalta lupaavia. Päinvastoin.

Eilen kävi ilmeiseksi, että kepu on joutunut antamaan periksi sille keskeisessä turpeen verotuksessa. Turpeen verotus kaksinkertaistuu kuuteen euroon kilowattitunnilta.

Kansanedustaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk) povasi keskustalle kuolemaa Ilta-Sanomien kovasanaisessa haastattelussa, jos puolue hyväksyy esitetyn turveveron. Hänen mukaansa se on kuolinisku koko turveteollisuudelle ja lyö maaseutua maahan.

Puheet keskustan vaatimista kovista työllisyys- ja talouskeinoista ovat valumassa eilisten tietojen mukaan ainakin osittain hiekkaan.

Budjetin tärkeimmät asiat eli työllisyysratkaisut, kuten eläkeputken poisto tai rajaaminen, ollaan ilmeisesti alistamassa pitkälti työmarkkinajärjestöille.

Miten käy paikallisen sopimisen? Ovatko 30 000 henkilön työllistämiseen tähtäävät esitykset uskottavia? Kyseessä on tältä osin myös pääministeri Sanna Marinin (sd) uskottavuus.

Kuukauden kuluttua gallupeiden kärki saattaa hyvinkin muuttua sen perusteella, mitä tänään kuullaan.

Taloudesta kertoo se, että budjetin alijäämä on nousemassa huikeaan 10,7 miljardiin. Sen taustalla on keskustalainen valtiovarainministeri Matti Vanhanen, jonka oma budjettiehdotus meni alijäämän suuntaan vajaassa kuukaudessa noin neljä miljardia euroa.

Kyseessä on valtiovarainministerien ehdoton Suomen ennätys. Sattumalta alijäämäluku on liki sama kuin keskustan kannatus.

Mielenkiintoista, että Vanhanen perusteli MTV:n uutisille jo tiistaina, että valtavan alijäämän hyvä puoli on se, ettei ensi vuonna tarvitse tehdä yhtään, ei ainoatakaan lisäbudjettia.

Lausuntoa on kummasteltu laajasti, eikä siihen usko juuri kukaan.

Kepu on talouspolitiikan takuupuolueena. Mutta tärkein kysymys kuuluu: Pystyykö keskusta ravistelemaan itsensä irti vihervasemmistolaisen hallituksen apupuolueen roolista?

Sitä seuraavat äänestäjät, ja sitä seuraa varsinkin keskustan kenttä, jolle kysymys on puolueen kohdalta oleellisin.

Tämän kaiken saa selittää keskustan tuore puheenjohtaja Saarikko, joka pitää perjantaina vielä Oulussa pitämättä jääneen linjapuheensa.

Keskustassa uskotaan, että Saarikko ottaa Vanhasen paikan vuoden vaihteessa, kuten kuuluisikin. Näissä oloissa se on puheenjohtajalle ja puolueelle vaarallinen paikka.

Gallupin tehneen TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela kuvailee tuoretta gallupia, toteamalla, että nyt on ”ehkä vähän tyyntä myrskyn edellä”.

Niin on.

Iltapäivällä ollaan viisaampia, kun hallitus kertoo budjettiriihen päätösten yksityiskohdista.