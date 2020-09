IS SEURAA

Suora lähetys kello 8.30: Hallitus päättää tänään budjetista, yksityiskohdat tulevat julki – IS seuraa jännittävää politiikan päivää

Budjettiriihen kolmas päivä käynnistyy Säätytalolla kello 9. Hallitus kertoo tänään yksityiskohdat ensi vuoden budjetista. IS seuraa päivän tapahtumia hetki hetkeltä.

Päivittyvän hetki hetkeltä -seurannan löydät artikkelin lopusta.

Yllä olevalta videolta näet tunnelmat tiistai-illalta.

Budjettiriihi jatkuu kolmatta päivää keskiviikkoaamuna kello 9 Helsingin Säätytalolla. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia 8.30 alkaen suorassa lähetyksessä. Säätytalolla paikalla on toimittaja Olli Waris.

Ensimmäistä kertaa tämän viikon neuvotteluissa on koolla koko hallitus. Tavallista pidemmäksi venynyt budjettiriihi on päivän yliajalla, sillä tavallisesti neuvottelut on saatu päätökseen kahdessa päivässä.

Toistaiseksi keskusteluja on käyty hallituspuolueiden puheenjohtajien eli viisikon kesken. Näin ollen yhteisymmärrykseen on pyritty pääsemään pääministeri Sanna Marinin (sd), sisäministeri Maria Ohisalon (sd), tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon (kesk), opetusministeri Li Anderssonin (vas) ja oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) kesken.

Lisäksi viisikon ulkopuolelta budjettia on ollut tekemässä valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk).

Tänään neuvotteluja käydään jo koko hallituksen kesken, sillä pääpiirteittäin yhteisymmärrykseen on jo päästy. Riihi jatkuukin tänään yksityiskohtien hiomisella.

Toistaiseksi hallitus on ollut Marinin johdolla hyvin vaitonainen siitä, millaisia tuloksia neuvotteluissa on konkreettisesti saatu. Puolueiden puheenjohtajat ovat korostaneet ainoastaan sitä, että yhteisymmärrykseen on päästy myös kiistakysymyksistä, joihin ovat lukeutuneet ilmastotoimet ja energiaverotus, työllisyyspaketti, kuntien asema ja järjestöjen rahoitus.

Konkreettisesti tiedetään se, että ensi vuoden budjetti tulee olemaan 10,7 miljardia euroa alijäämäinen. Summaa suurentaa muun muassa se, että siihen on jo laskettu mahdollinen koronarokotehankinta.

Tänään keskiviikkona odotetaan, että hallitus tiedottaa budjettiriihen tuloksista huomattavasti yksityiskohtaisemmin.