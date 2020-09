Paikallinen sopiminen ei tule IS:n tietojen mukaan etenemään budjettiriihessä missään merkittävässä muodossa.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan hallitus olisi budjettiriihessä päättänyt muun muassa lähes kaksinkertaistaa ensi vuonna turpeen verotuksen.

Jo aiemmin sovittu 100 miljoonan euron lämmityspolttoaineiden veronkiristys kohdennettaisiin tasaisesti kaikille polttoaineille, turve mukaan lukien.

Turpeen verotus nousee näin ollen ensi vuonna 2021 noin 2,7 eurolla kilowattituntia kohden. Nyt kaukolämmön tuotantoon käytettävästä turpeesta maksetaan veroa kolme euroa megawattitunnilta ja turpeen verotus lähes kaksinkertaistuu ensi vuonna.

Turpeen osalta hallitus käynnistää myös valmistelun niin kutsutusta lattiamallimekanismista, jolla varmistetaan että hallitusohjelman kirjaus turpeen energiakäytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä toteutuu.

Keskustan puolustamaa päästökauppakompensaatiota ei jatketa enää sellaisenaan. Tilalle luodaan uudistavampi tukimalli, jonka tarkoituksena kuitenkin on, ettei teollisuuden kustannuskilpailukyky kärsisi.

Ikääntyneiden työllisyystoimista hallitus heittää pallon työmarkkinajärjestöille.

Hallitus ei ole IS:n tietojen mukaan päättämässä vielä riihessä esimerkiksi eläkeputken poistosta, vaan iäkkäiden työllisyystoimet tahdotaan lähettää kokonaisuudessaan työmarkkinajärjestöjen purtavaksi. Vastauksia odotetaan vielä tämän vuoden puolella.

– Järjestöjen toimeksianto pohtia on hieman laajempi. Sitä ei rajata mihinkään yksittäiseen keinoon, vaan heille annetaan vaan ohjeistus pohtia ikääntyneiden työllisyyttä, IS:lle kerrotaan hallituslähteistä.

Jos työmarkkinapuolella ei kyetä ratkaisuun, päättää hallitus itse lopuista työpaikoista, joilla se saa pääsee budjettiriiheen lupaamaansa 30 000:ta lisätyölliseen.

Paikallinen sopiminen ei sen sijaan tule etenemään budjettiriihessä missään merkittävässä muodossa. Yksi syy sen jättämiselle pois keinovalikoimasta oli muun muassa se, ettei sille ei voida suoraan laskea työllisyysvaikutuksia.

Yksilöllisen työnhaun mallista päätettiin jo riihessä. IS:n tietojen mukaan tässä ”aktiivimalli kakkosessa” työttömän pitäisi hakea kuukaudessa 0–4 työpaikkaa asuinpaikasta ja sen työllisyystilanteesta riippuen.

Jos työtön ei olisi työpaikkoja hakenut, ensimmäisestä rikkeestä seurauksena olisi huomautus. Toisesta rikkeestä työttömälle rangaistukseksi tulisi karenssi työttömyysturvaan.

IS:n tietojen mukaan hallitus on tuomassa malliin myös nykyistä paljon lempeämpiä karensseja. Karenssi on nyt 60 päivää, ja hallitus on tiettävästi pohtinut mallia, jossa toisesta rikkeestä karenssi olisi 10 päivää ja kolmannesta rikkeestä 20 päivää.

Erona aiempaan on myös se, että TE-toimisto ei anna työttömälle velvoittavia työpaikkoja haettavaksi, vaan työttömät valitsevat hakemansa työpaikat itse.

IS:n tietojen mukaan hallitus olisi laittamassa lisärahaa työvoimapalveluihin yli 50 miljoonaa euroa. TE-toimistot olisivat entistä aktiivisemmin yhteydessä työttömiin.

Budjettineuvottelut jatkuvat Säätytalolla keskiviikkona aamulla kello 9.

Tiedotustilaisuus järjestetään arvioiden mukaan noin kello 14 aikaan iltapäivällä.

Juttua täydennetty kauttaaltaan kello 22:12