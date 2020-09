IS:n tiedot: Hallituksen budjettiriihen suurimmat kipukohdat liittyvät tällä hetkellä energiaverotukseen – keskusta ja vihreät tukkanuottasilla

Keskustalähteiden mukaan vihreät olisivat jäämässä alakynteen vaatiessaan tiukempia ilmastotoimia kuin mistä hallitusohjelmassa on sovittu. Vihreistä kiistetään, että puolue olisi jäämässä yksin.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiistaina budjettiriihi­neuvotteluihin saapuessaan, että pöydällä on muutama vaikea asia, joihin hallituspuolueiden täytyy löytää ratkaisuja.

IS:n tietojen mukaan riihen suurimmat kipukohdat liittyvät energiaverotukseen. Yksi hallituspuolueita hiertävistä asioista on lämmityspolttoaineiden verojenkiristyksen kohdentaminen.

Hallitusohjelmassa on sovittu 100 miljoonan euron veronkiristyksistä lämmityspolttoaineisiin, mutta nyt päätetään siitä, miten veronkiristys toteutetaan.

Muut hallituspuolueet hyväksyvät hallitusohjelman kirjauksen, mutta vihreiden kerrotaan vaativan vielä tiukempia ilmastotoimia. Keskustalähteiden mukaan vihreät olisivat jäämässä väännössä alakynteen.

– Hallitusohjelman mukaisesti mennään. Ymmärrän, että se on vihreille vaikeaa, keskustalähteistä kommentoidaan.

Vihreistä kiistetään, että puolue olisi jäämässä budjettiriihen väännöissä yksin.

– Yhteistä ratkaisua, joka on kaikille hyväksyttävä ja samalla päästöjen kannalta uskottava, on haettu. Hallitusohjelma on kokonaisuus. Siellä on lämmityspolttoaineiden korotus, hiilineutraalius 2035 ja turpeen energiakäytön puolitus. Nämä ovat kaikki yhtä relevantteja hallitusohjelman kohtia, vihreistä kommentoidaan.

Teollisuuden pärjääminen on ollut näkyvästi esillä viime aikoina yt-uutisten kautta. Neste ilmoitti maanantaina ”tutkivansa” Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista, mikä voisi johtaa 470 työpaikan vähenemiseen.

– Nyt ei heikennetä mitenkään teollisuuden kilpailukykyä, keskustalähteistä viestitetään.

Lämmityspolttoaineiden veronkiristys vaikuttaa muun muassa kevyen polttoöljyn, raskaan polttoöljyn, kivihiilen, maakaasun ja polttoturpeen verokohteluun.

Raskasta polttoöljyä käytetään suurten öljylämmityslaitosten ja voimaloiden, teollisuuden sulatus- ja polttouunien sekä laivojen ja dieselvoimaloiden polttoaineena. Kevyttä polttoöljyä käytetään omakotikiinteistöjen öljylämmityksessä ja liikkuvien työkoneiden polttoaineena.

Energiaverotyöryhmä esitteli neljä eri ratkaisumallia, josta se päätyi ehdottamaan vaihtoehtoa, jossa suurin osa verorasituksesta, 47 miljoonaa, kohdistuisi kaukolämpösektoriin. Teollisuuden osuus verorasituksesta olisi 14 miljoonaa ja talokohtaisen lämmityksen osuus 17 miljoonaa.

Öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvalle malli tuottaisi vuosittain 64 euron lisäkustannuksen. Hallituksen tavoitteena on luopua öljylämmityksestä 2030-luvun alkuun mennessä.

Fossiilisten polttoaineiden kokonaisuudessa keskustalle erityisen vaikea asia on turve, jonka verotusta ollaan kiristämässä. Energiaverotyöryhmä esitti, että turpeen veroa korotettaisiin ensi vuonna 1,5 eurolla megawattitunnilta ja 2022 ja 2023 vielä 1,5 eurolla megawattituntia kohti.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Hannu Hoskonen (kesk) sanoi IS:lle esityksen johtavan turveyrittäjien massatyöttömyyteen ja taloudellisiin ongelmiin.

Hoskosen kritiikkiä pidetään sikäli erikoisena, että turpeen veronkorotus sisältyy 100 miljoonan kokonaisuuteen, josta on sovittu jo.

Hallituksen sisällä kitkaa on aiheuttanut myös energiaverotuksen palautusjärjestelmän poistaminen. Vihreät haluaisivat eroon kyseisestä yritystuesta, kun keskustassa on ollut valmiutta lykätä palautusjärjestelmästä luopumista.

Sähköveron laskemisesta EU:n minimitasolle vallitsee yksimielisyys. Energiaverotyöryhmä arvioi, että veronpalautuksen poistumisen ja sähköveron alentamisen seurauksena kansalliset kasvihuonekaasupäästöt voisivat vähentyä pitkällä aikavälillä korkeimmillaan 2,7 megatonnia.

Työryhmän mukaan on kuitenkin epätodennäköistä, että mahdollinen korvaava energiantuotanto olisi kansallisella tasolla tarkasteltuna täysin päästötöntä.