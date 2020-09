Näistä asioista Säätytalolla väännetään – budjettiriihen neljä isoa kysymystä

Budjettiriihen aluksi neuvottelijatiimi supistettiin hallituksen johtoviisikkoon ja valtiovarainministeri Matti Vanhaseen (kesk).

Budjettiriihessä pöydällä on periaatteessa aina auki kaikki asiat. Vanha hokema myös on, että mitään ei ole sovittu ennen kuin kaikki on sovittu.

Koronakriisi pani taloustilanteen täysin uusiksi, mutta hallitus ei ole kirjoittamassa hallitusohjelmaansa uudelleen.

Hallitusohjelman talouden perusta petti koronakriisin myötä. Hallitus ei tule saavuttamaan 75 prosentin työllisyysastetta, eikä julkinen talous ole tasapainossa hallituskauden lopulla 2023.

IS käy läpi budjettiriihen suurimmat yksittäiset kiistakysymykset.

Työllisyyspaketti

Hallitusohjelman mukaan tässä budjettiriihessä hallituksen olisi vihdoin esitettävä ne 30 000 päätösperusteista työpaikkaa.

Keskusta on tästä periaatteesta pitänyt tiukasti kiinni, aiemmin Sdp ja vasemmistoliitto ovat olleet siirtämässä tarkastusajankohtaa myöhempään syksyyn.

Yhteinen näkemys löytymässä? Hallitus on yli vuoden asiaa pyöritellyt, nyt budjettiriihessä hallituksella tulisi olla näyttää työllisyyspaketti ja 30 000 uutta työllistä.­

Nyt hallitus mitä todennäköisemmin tulee kasaamaan paketin, jossa sillä on esittää laskennalliset 30 000 uutta työllistä.

Eläkeputken poisto on vaikein kysymys. Hallitus ei halua tehdä ikäviä päätöksiä, eikä suututtaa ay-liikettä, joten työllisyyspäätöksissä tulossa on pehmeitä eikä kovia keinoja.

Esimerkiksi yksilöllinen työnhaku, aktiivimalli kakkonen, ei tule nostattamaan mielenosoituksia, ja hallitus ei nyt puutu lainkaan esimerkiksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastukseen tai paikalliseen sopimiseen.

Ilmastotoimet

Vihreät pitää kiinni siitä, että hallitusohjelmassa sovitut ilmastotoimet aiotaan tehdä.

Hallitusohjelmassa on myös energiaverouudistus.

Vihreiden konkreettisin kynnyskysymys on, että hallituksen on päätettävä nyt lämmityspolttoaineiden 100 miljoonan euron veronkiristyksestä.

Tästä 100 miljoonan veronkorotuksesta sovittiin talvella Vuosaaren ilmastokokouksessa, päätökset puuttuvat.

Vihreät ei puheenjohtajansa Maria Ohisalon johdolla ole tinkimässä hallitusohjelman ilmastotavoitteista.­

Keskusta ei lämpene turpeen verotuksen suurelle kiristykselle, hallitusohjelman mukaan turpeen käytön on tarkoitus puolittua vuoteen 2030 mennessä.

Kuntien tilanne

Kuntien taloustilanne ei ole ollut kehuttava ennen koronaa, ja korona on lisännyt kuntien ahdinkoa.

Hallitus on lupaillut korvata kunnille koronasta aiheutuvat lisämenot, esimerkiksi yhteisöveron osuuksia korottamalla ja rukkaamalla valtionosuuksia.

Mihin kaikkeen on rahaa?

Tämän vuoden budjetin loppusumman piti olla 57,7 miljardia euroa, korona oli jo kesäkuussa nostanut budjettia huimasti, 67,4 miljardiin euroon.

Koska valtion tulot myös sakkaavat, lisävelkaa ollaan tänä vuonna ottamassa liki parikymmentä miljardia euroa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk) on arvioinut ensi vuoden velkatarpeeksi 5–7 miljardia euroa.

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen on valtion kirstunvartija. Jos tänä vuonna koronan takia Suomi ottaa velkaa 19 miljardia euroa, ensi vuoden velantarpeeksi Vanhanen on arvoinut 5-7 miljardia euroa.­

Leikkauksia hallitus ei ole kertonut tekevänsä, vaan ensi vuoden budjetti on elvyttävä.

Hallitus on sanonut toteuttavansa ohjelmansa mukaiset uudistukset, muun muassa oppivelvollisuusiän noston, hoitotakuun ja hoitajamitoituksen.

Hallitusohjelman kakkoskorin kolmen miljardin euron kertainvestoinneista yli sataan eri kohteeseen on toteuttamatta vielä 1,7 miljardin euron hankkeet.

Hallitus on luvannut ratkaista järjestöjen rahoituksen ongelman, kun veikkausvoittorahat ovat koronan aikana huvenneet.

Jossain vaiheessa hallituksen on pantava koronan takia auennut piikki kiinni.

Jos hallitus toteuttaa ohjelmassaan lupaamat asiat, ja hoitaa akuutin koronakriisin – kuinka paljon uusia menoja on varaa budjettiin tuoda, jos velkaantuminen aiotaan pitää kohtuuden rajoissa ja saada talous joskus tasapainoitettua?